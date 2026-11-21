Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Ryanair annuncia nuove rotte e posti di lavoro in Italia.

Ryanair ha annunciato l’introduzione di due aeromobili, un investimento aggiuntivo di 200 milioni di dollari e dieci nuove rotte verso diverse destinazioni europee. L’offerta fa parte di una strategia di sviluppo che, tuttavia, la compagnia aerea lega alla possibilità di ridurre i costi aeroportuali e fiscali. In Italia, infatti, al governo è stato chiesto di abolire l’addizionale municipale su tutti gli aeroporti nazionali, sostenendo che una misura di questo tipo potrebbe favorire ulteriori investimenti, rotte e assunzioni.

Ryanair annuncia 10 nuove rotte in Italia

L’espansione prevista in questo caso interessa in particolare l’aeroporto di Torino, dove verrà realizzato il più grande operativo invernale mai attivato presso lo scalo piemontese. L’investimento permetterà di arrivare a quaranta collegamenti e 1,8 milioni di posti disponibili, con una crescita del 25% rispetto alla stagione precedente.

Il valore totale degli investimenti effettuati da Ryanair presso Torino airport raggiunge così i 500 milioni di dollari. Le risorse non verranno però utilizzate soltanto per l’acquisto o la disponibilità degli aeromobili, ma andranno spese anche per la struttura operativa che coinvolge personale, servizi aeroportuali, manutenzione e attività di assistenza a terra.

Quali sono i nuovi collegamenti

Delle quaranta rotte Ryanair da e per Torino, dieci saranno nuove destinazioni, che permetteranno di ampliare i collegamenti internazionali del Piemonte soprattutto verso l’Europa centrale e orientale, senza trascurare il Regno Unito e il Mediterraneo.

Le nuove rotte annunciate sono:

Bratislava, in Slovacchia;

Budapest, in Ungheria;

Danzica, in Polonia;

Glasgow, in Scozia;

Katowice, in Polonia;

Malaga, in Spagna;

Praga, in Repubblica Ceca;

Tirana, in Albania;

Varsavia, in Polonia;

Breslavia, in Polonia.

Le assunzioni previste

Come comunicato dalla compagnia, il potenziamento delle operazioni su Torino contribuirà a sostenere oltre 2.800 posti di lavoro nel Nord Ovest. La crescita dei voli avrà inevitabilmente effetti lungo una filiera che comprende numerose attività professionali, il che si tradurrà in nuove opportunità di lavoro per:

addetti aeroportuali;

personale di assistenza ai passeggeri;

responsabili dei servizi di sicurezza;

operatori nei servizi di trasporto;

addetti alla gestione dei bagagli e alle attività di manutenzione.

L’impatto sul territorio

Agli effetti diretti e indiretti dell’investimento annunciato da Ryanair si aggiungono quelli legati alla spesa dei turisti che raggiungono il territorio. I passeggeri in arrivo possono generare nuova domanda per alberghi, strutture ricettive, ristoranti, negozi, attività culturali e operatori turistici. Una maggiore accessibilità internazionale può quindi contribuire ad allungare la stagione turistica e a distribuire i flussi anche al di fuori dei periodi di maggiore affluenza.

Per il Piemonte, in particolare, il potenziamento dei collegamenti rappresenta un’opportunità anche per rafforzare il turismo montano. Torino costituisce infatti una porta di accesso verso diverse località alpine, con ricadute potenziali sulle destinazioni sciistiche e sulle attività legate al turismo naturalistico e sportivo.

Come sottolineato anche da Andrea Andorno, amministratore delegato di Torino airport, tutto questo può tradursi in una doppia opportunità per il territorio, ovvero da una parte rispondere alle esigenze di mobilità dei residenti, dall’altra ampliare i bacini di provenienza dei visitatori e consolidare il posizionamento internazionale della città e della regione.

Perché Ryanair chiede l’abolizione dell’addizionale municipale

L’espansione su Torino è stata anche per Ryanair un’occasione per rilanciare il tema della competitività del sistema aeroportuale italiano. La compagnia ha attribuito parte della propria crescita alla possibilità di operare in un contesto caratterizzato da costi competitivi e da una maggiore certezza delle condizioni economiche nel lungo periodo.

Nel comunicato, il vettore ha citato in particolare l’aeroporto piemontese e le altre regioni che hanno abolito l’addizionale municipale per favorire gli investimenti delle compagnie aeree. Tra queste figurano Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Sicilia ed Emilia-Romagna.

Trattandosi di un prelievo applicato ai passeggeri dei voli, il suo importo viene generalmente incorporato nel prezzo del biglietto e questo, come spiegato, incide sui costi delle compagnie e può influenzare le decisioni relative all’apertura di nuove rotte.

Secondo Ryanair, la presenza di questa imposta continua a limitare la competitività di numerosi aeroporti italiani, frenandone le possibilità di crescita. Per questo motivo, la compagnia ha rinnovato l’appello al governo italiano affinché proceda all’abolizione dell’addizionale municipale su scala nazionale, seguendo l’esempio dei territori che hanno già adottato politiche considerate favorevoli allo sviluppo del traffico aereo.

Questa mossa, secondo le stime presentate da Ryanair, potrebbe aprire la strada a un nuovo ciclo di investimenti nel trasporto aereo italiano.