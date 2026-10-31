Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

ANSA Cambiano le regole Ryanair per la consegna bagagli.

Chi viaggia con Ryanair dovrà prestare maggiore attenzione agli orari di arrivo in aeroporto, soprattutto quando ha un bagaglio da consegnare al banco. La compagnia aerea ha annunciato infatti una modifica alle procedure di consegna delle valige da stiva. I banchi dedicati chiuderanno prima per chi deve effettuare il check-in in aeroporto prima di dirigersi verso i controlli di sicurezza.

Ryanair, da quando cambia l’orario per la consegna dei bagagli

I banchi dedicati al bag drop, ovvero il servizio attraverso il quale i passeggeri consegnano i bagagli da imbarcare nella stiva dell’aereo, cambiano orario di chiusura:

fino al 9 novembre, secondo le indicazioni comunicate dalla compagnia, chiuderanno 40 minuti prima della partenza prevista;

dal 10 novembre, invece, la chiusura sarà anticipata a 60 minuti prima del decollo programmato.

Con le nuove regole, quindi, chi per esempio ha un volo previsto alle 10:00 del mattino dovrà aver completato la consegna del bagaglio entro le 9:00, anziché entro le 9:20.

La scadenza riguarda la consegna effettiva del bagaglio, non semplicemente l’arrivo in aeroporto o il momento in cui il passeggero si mette in coda. Chi raggiunge il banco poco prima della chiusura, ma non riesce a completare la procedura entro il termine previsto, rischia di non poter imbarcare la valigia secondo le modalità ordinarie.

Il tempo necessario per raggiungere il banco, mettersi in coda e completare la procedura può infatti variare in base allo scalo, all’orario e al numero di passeggeri in partenza. A questo si aggiungono i tempi per i controlli di sicurezza, gli eventuali controlli dei documenti e il tragitto fino al gate. Per questo motivo, chi deve imbarcare una valigia dovrebbe arrivare con un anticipo adeguato, superiore al limite minimo previsto per la consegna.

I motivi della decisione, cosa cambia per i viaggiatori

Ryanair ha chiarito che, per gestire al meglio i flussi in aeroporto, con le nuove regole punta a ridurre gli imprevisti prima della partenza. Come spiegato da Dara Brady, chief marketing officer della compagnia, in questo modo i passeggeri hanno più tempo per superare i controlli di sicurezza e, negli aeroporti in cui sono previsti, quelli per il controllo dei passaporti.

Inoltre, anticipare la chiusura del bag drop permette di separare con maggiore chiarezza la fase di consegna dei bagagli da quella dedicata all’accesso all’area d’imbarco.

Secondo i dati indicati da Ryanair, la modifica interessa circa il 20% dei viaggiatori che imbarcano un bagaglio in stiva. Chi ha già effettuato il check-in online, a seconda che viaggi con il solo bagaglio a mano o con una valigia da stiva:

se viaggia esclusivamente con il bagaglio a mano, potrà continuare a dirigersi direttamente verso i controlli di sicurezza e successivamente al gate, rispettando le altre scadenze previste per il proprio volo;

se ha comunque una valigia da imbarcare, dovrà in ogni caso rispettare l’orario di chiusura del relativo servizio, poiché il check-in non sostituisce la procedura di consegna del bagaglio da stiva.

In ogni caso, presentarsi con un anticipo adeguato rimane il modo più efficace per affrontare le procedure senza fretta e ridurre il rischio che code o imprevisti compromettano la partenza. Le nuove regole si applicheranno in tutti gli aeroporti serviti dalla compagnia, sia per l’andata che per il ritorno.