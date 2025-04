Ryanair rinvia a novembre 2025 l'obbligo di carte d’imbarco digitali, ma non prevede esenzioni per anziani o utenti non digitali che dovranno organizzarsi o pagare una penale al check-in

Fonte: ANSA Ryanair, nuove regole da novembre sulla carta d'imbarco

Ryanair rinvia l’addio alla carta d’imbarco: le nuove regole sul check-in digitale entreranno in vigore solo dal 3 novembre 2025. Il passaggio obbligatorio che prevede l’utilizzo esclusivo dell’app, previsto inizialmente per maggio, slitta quindi all’inizio dell’orario invernale. La compagnia irlandese guadagna così qualche mese in più per preparare i passeggeri al cambiamento, che punta a rendere i viaggi più veloci, sostenibili e completamente digitali.

Ryanair cambia tutto: solo carte d’imbarco digitali da novembre 2025

Dal 3 novembre 2025 Ryanair, dopo aver esplicitato le fake news sulle multe, non accetterà più carte d’imbarco stampate: i passeggeri dovranno completare il check-in online o via app e utilizzare il boarding pass digitale generato nell’app “myRyanair”.

La compagnia irlandese sottolinea che oggi già l’80% dei suoi 200 milioni di clienti utilizza il pass digitale sullo smartphone. Questo cambiamento consentirà a Ryanair di chiudere quasi tutti i banchi check-in in aeroporto e di eliminare le commissioni aggiuntive legate al check-in manuale.

Come funzionano le nuove carte d’imbarco Ryanair e cosa cambia per i passeggeri

La digitalizzazione delle carte d’imbarco comporta vantaggi e vincoli per i viaggiatori. Da un lato i passeggeri godranno di maggiore flessibilità e aggiornamenti in tempo reale tramite app (ad esempio notifiche sui gate e alternative in caso di disservizi), come promette la compagnia.

In particolare, Ryanair mette in evidenza il beneficio ambientale: si risparmieranno oltre 300 tonnellate di carta all’anno, riducendo l’impronta ecologica del viaggio. Eliminando le code ai banchi check-in e le relative penali, i clienti potrebbero vedere una riduzione dei costi di viaggio complessivi.

Dall’altro lato, il nuovo sistema impone ai passeggeri di avere uno smartphone o un dispositivo digitale a disposizione. Chi non è familiare con l’app Ryanair dovrà imparare a usarla per il check-in e il boarding.

Carte d’imbarco Ryanair: cosa succede se ti presenti in aeroporto senza app

Chi si presenterà in aeroporto senza carta d’imbarco digitale non potrà procedere con il volo senza pagare una penale di circa 60 euro. Non sarà più possibile richiedere la ristampa allo sportello come avveniva in passato.

Bagagli Ryanair 2025: cosa puoi portare gratis a bordo con le nuove regole

Le nuove regole sulle carte d’imbarco non cambiano la franchigia bagagli gratuita offerta da Ryanair. Ogni passeggero può imbarcare gratuitamente:

un bagaglio personale piccolo (max 40×20×25 cm), da sistemare sotto il sedile;

articoli per neonati, se si viaggia con bambini di età inferiore ai 2 anni – passeggino, seggiolino e un piccolo bagaglio di massimo 5 kg.

Per portare un secondo bagaglio a mano in cabina o un bagaglio da stiva è necessario acquistare servizi extra come “Priorità & 2 bagagli a mano” o prenotare il bagaglio registrato.

Nessuna agevolazione per anziani e utenti non digitali

Il nuovo sistema di carte d’imbarco digitali Ryanair non prevede alcuna esenzione o procedura alternativa per gli over 65 o per i passeggeri meno avvezzi alla tecnologia. Una scelta che appare sorprendente, considerando l’età media di molti viaggiatori e la presenza di un’utenza senior su numerose rotte.

La compagnia si limita a ricordare che circa l’80% dei suoi clienti utilizza già oggi il boarding pass via app, senza tuttavia proporre soluzioni dedicate a chi non possiede uno smartphone o non è in grado di effettuare il check-in digitale autonomamente.

In pratica, chi non riesce a gestire il processo online dovrà organizzarsi prima della partenza, chiedendo aiuto a familiari o accompagnatori. In alternativa, resta possibile ottenere l’imbarco pagando una penale di circa 60 euro al banco aeroportuale.

Una rigidità che rischia di penalizzare le categorie più fragili e di rendere più complicato l’accesso ai voli per una parte significativa dei passeggeri.