Laureata in filosofia e giornalista pubblicista dal 2024, esperta di concorsi pubblici e del mondo del lavoro. Si occupa anche di tematiche ambientali e sociali

123rf Lago di Como

Visitare un luogo diverso da quello di provenienza è solo una piccola parte dell’esperienza del viaggio. Il grado di soddisfazione si misura anche sulla base del soggiorno nell’albergo che si sceglie per la permanenza.

Che sia in Asia, in America o in Europa, la scelta dell’albergo non dovrebbe mai essere lasciata al caso, anche se troppo spesso la possibilità di assicurarsi il top di gamma per il proprio soggiorno è fortemente vincolata alla disponibilità economica del turista. Tra i cinquanta hotel migliori del mondo, diversi si trovano proprio in Italia. Ecco la classifica completa.

La classifica dei 50 alberghi migliori del mondo

Gli esperti di The 50 Best hanno stilato l’edizione aggiornata della classifica pubblicata da William Reed, la nota media company britannica responsabile del brand. Il Rosewood Hong Kong si piazza nuovamente al primo posto.

Cina, Hong Kong — Rosewood Hong Kong; Thailandia, Bangkok — Capella Bangkok; Thailandia, Bangkok — Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River; Emirati Arabi Uniti, Dubai — Atlantis The Royal; Italia, Moltrasio (Lago di Como) — Passalacqua; Brasile, San Paolo — Rosewood São Paulo; Cina, Pechino — Mandarin Oriental Qianmen; Cina, Hong Kong — The Upper House; Messico, Chocholá — Chablé Yucatán; Thailandia, Bangkok — Mandarin Oriental Bangkok; Brasile, Rio de Janeiro — Copacabana Palace; Italia, Firenze — Four Seasons Firenze; Marocco, Marrakech — Royal Mansour; Singapore, Singapore — Raffles Singapore; Giappone, Tokyo — Bulgari Tokyo; Regno Unito, Londra — Claridge’s; Grecia, Atene — Four Seasons Astir Palace; Italia, Modena — Casa Maria Luigia; Francia, Parigi — Le Bristol; Australia, Sydney — Capella Sydney; Francia, Parigi — Cheval Blanc Paris; Francia, Nizza — Hôtel du Couvent; Francia, Parigi — Hôtel de Crillon; Indonesia, Bali — Desa Potato Head; Giappone, Tokyo — Aman Tokyo; Italia, Porto Ercole — Hotel Il Pellicano; Emirati Arabi Uniti, Dubai — Jumeirah Marsa Al Arab; Maldive, Atollo di Baa — Soneva Fushi; Regno Unito, Londra — The Connaught; Marocco, Marrakech — La Mamounia; Regno Unito, Londra — Raffles London at The OWO; Italia, Roma — Bulgari Roma; Regno Unito, Londra — The Emory; Australia, Brisbane — The Calile; Emirati Arabi Uniti, Dubai — The Lana; Monaco, Monte Carlo — Hôtel de Paris Monte-Carlo; Messico, Riviera Maya — Maroma, A Belmond Hotel; India, Mumbai — The Taj Mahal Palace; Italia, Milano — Portrait Milano; Messico, Riviera Nayarit — One&Only Mandarina; Sudafrica, Parco Nazionale Kruger — Singita – Kruger National Park; Cina, Hong Kong — Mandarin Oriental Hong Kong; Stati Uniti, Los Angeles — Hotel Bel-Air; Stati Uniti, New York — The Mark; Messico, Los Cabos — Las Ventanas al Paraíso; Giappone, Tokyo — The Tokyo Edition Toranomon; Giappone, Kyoto — Hotel The Mitsui; Regno Unito, Witney — Estelle Manor; Austria, Vienna — Hotel Sacher Vienna; Italia, Taormina — San Domenico Palace.

Dove sono gli hotel italiani in classifica

Ben sette strutture italiane hanno meritato una menzione all’interno della graduatoria, confermando la solida attrattiva del turismo di lusso nella Penisola. Il primo della lista è Passalacqua a Moltrasio, sul Lago di Como. Troviamo poi Casa Maria Luigia a Modena e il Portrait Milano. Scendendo lungo la penisola figurano il Four Seasons di Firenze e il Bulgari Roma, fino ad arrivare all’Hotel Il Pellicano a Porto Ercole e al San Domenico Palace di Taormina.

Quali sono i criteri di valutazione

Le strutture di questo livello non offrono un semplice pernottamento durante un tour di Hong Kong, Parigi o Marrakech, ma un’esperienza immersiva unica. Gli elementi presi in esame dagli esperti includono: