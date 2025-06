L'aeroporto di Milano Malpensa è stato nominato miglior scalo cargo dell'anno, davanti a Bruxelles, in un momento particolare per il settore del trasporto merci aereo

Fonte: ANSA Malpensa è il miglior scalo cargo al mondo

Durante la Air Cargo Week 2025 di Francoforte, l’aeroporto di Milano Malpensa è stato eletto miglior scalo cargo al mondo, superando Bangalore (India), Monaco di Baviera (Germania), Bruxelles (Belgio) e Budapest (Ungheria). Un risultato ottenuto grazie anche alla collaborazione tra Sea aeroporti Milano e tutti gli attori della filiera cargo aeroportuale dello scalo.

Malpensa ottiene questo risultato in un momento di forte espansione del settore del trasporto aereo cargo, spinto soprattutto dall’e-commerce cinese. Una crescita che è però stata rallentata di recente dall’atteggiamento aggressivo degli Stati Uniti contro la Cina e contro le politiche su cui si basava il business model di aziende come Temu e Shein.

Malpensa è il miglior aeroporto cargo al mondo

Malpensa ha vinto il premio di miglior scalo cargo regionale al mondo alla Air Cargo Week 2025 di Francoforte. Per l’occasione erano presenti allo stand di Milano Malpensa Cargo l’amministratore delegato di Sea Armando Brunini, il sottosegretario alla presidenza della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo, il viceconsole italiano a Monaco Giacomo Leopoldo Bampini, il direttore generale della Camera di commercio Italo-tedesca Alessandro Marino, Pierandrea Galli di Cargolux, il presidente di Anama Alessandro Albertini e il responsabile Cargo Management di Sea Paolo Dallanoce.

Sea ha avuto un ruolo cruciale nel raggiungimento di questo obiettivo. Ha infatti coordinato la creazione della Milano Malpensa Cargo Community, al fine di: “strutturare e valorizzare un ecosistema, trasformandolo in una piattaforma collaborativa e integrata, capace di affrontare le sfide del mercato globale”.

La Milano Malpensa Cargo Community

Malpensa risulta essere il primo aeroporto italiano per le merci, con il 60% del mercato nazionale. È anche tra i primi 10 scali europei per il traffico e i movimenti all-cargo, quindi quelli trasportati da aerei dedicati esclusivamente a questo scopo. Una parte significativa delle merci trasportate in aereo infatti viaggia nelle stive dei voli passeggeri.

Nel 2024, ha gestito oltre 782mila tonnellate di merci e 25mila movimenti all-cargo. Un flusso reso possibile da handler, spedizionieri, compagnie aeree, corrieri espressi, aziende di autotrasporto, partner logistici e tecnologici, riuniti nella Milano Malpensa Cargo Community. Tutti gli attori della filiera aeroportuale sono stati così rappresentati a Francoforte e hanno contribuito nella vittoria del premio.

La crescita e i dubbi del mercato del trasporto aereo di merci

Durante il 2024, il mercato del trasporto aereo merci è cresciuto moltissimo. A livello globale, l’aumento della domanda è stato dell’11,3%, con il mercato italiano ancora più vivace, cresciuto del 15%. Le ragioni di questo successo erano principalmente due: i problemi del trasporto marittimo e il successo dell’e-commerce cinese.

Il blocco del Mar Rosso da parte degli Houthi ha infatti convinto molte compagnie a optare per una soluzione modulare, con uno scalo nei Paesi del Golfo e un ultima tratta, fino in Europa, in aereo, piuttosto che circumnavigare l’Africa. Le aziende dell’e-commerce cinesi hanno invece utilizzato gli aerei per spedire, in piccoli pacchi esenti da buona parte dei controlli doganali, i loro prodotti in Europa, azzerando le spese di magazzino.

Ora però la crescita del settore del trasporto aereo cargo sta rallentando. I timori per il trasporto marittimo stanno scemando e Donald Trump ha deciso di abolire le pratiche doganali che permettevano alle aziende di e-commerce cinese di spedire negli Usa senza costi aggiuntivi, il cosiddetto regime de minimis. Il futuro, quindi, è incerto.