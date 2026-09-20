Crescono arrivi e presenze nei piccoli comuni italiani: cosa dicono i dati del ministero del Turismo e quali sono le mete più popolari

Laureata in Scienze Politiche presso l'Università di Palermo. Scrive di Fisco e Tasse, Economia, Diritto e Lavoro, con uno sguardo sull'attualità e i temi caldi

123RF Dati su flussi turistici in Italia, estate 2026.

Per anni sono stati considerati una sorta di alternativa al turismo tradizionale, mete da scegliere quando si cercava qualcosa di diverso dalle grandi città d’arte o dalle località balneari più conosciute. Oggi, però, città minori, borghi e piccoli comuni stanno conquistando uno spazio sempre più importante nel mercato turistico italiano.

I dati pubblicati dal ministero del Turismo il 12 settembre 2026, infatti, confermano che questa estate c’è stata una trasformazione della domanda, con l’interesse che si è spostato dalle destinazioni più celebri verso territori meno affollati e distesi.

I dati sul turismo in Italia, quanto è cresciuto l’interesse verso i piccoli borghi

Da quanto emerso dal report ministeriale, tra giugno e agosto 2026 l’Italia ha superato 276 milioni di presenze turistiche, con oltre 72,4 milioni di arrivi, registrando una crescita del 2% rispetto alla stessa stagione del 2025. Le presenze sono aumentate di 5,5 milioni in un solo anno a livello nazionale, mentre nel solo mese di luglio nei piccoli comuni:

gli arrivi sono cresciuti del 6,6% ;

sono cresciuti del ; le presenze hanno registrato un incremento del 4,2%.

Considerando i primi sette mesi dell’anno, invece, la crescita ha raggiunto rispettivamente:

il 5,6% per gli arrivi ;

per gli ; il 4,4% per le presenze.

Periodo e Ambito Arrivi Presenze Giugno – Agosto 2026 (totale italia) Oltre 72,4 milioni (+2% rispetto al 2025) Oltre 276 milioni (+5,5 milioni rispetto al 2025) Luglio 2026 (piccoli comuni) +6,6% +4,2% Primi sette mesi del 2026 (totale italia) +5,6% +4,4%

Nello stesso periodo, il tasso di saturazione Ota (cioè l’indicatore che misura la quota di alloggi prenotati sulle principali piattaforme di prenotazione online) ha raggiunto:

in Italia il 61,8%, registrando un aumento del 13,8% rispetto all’estate 2025;

in Spagna si è fermato al 54,7%;

in Francia al 45,6%.

Il trend positivo è stato spinto soprattutto dai turisti italiani, che hanno fatto segnare un aumento del 2,1% degli arrivi e dell’1,6% delle presenze. I flussi stranieri, invece, hanno registrato rispettivamente +1,9% e +2,3%. Agosto è stato però il mese più intenso della stagione, con arrivi in crescita del 3% e presenze in aumento del 4,2%. E in questo caso è stato proprio il turismo straniero a mostrare l’andamento più dinamico, con presenze in aumento del 4,4%.

La top 10 delle mete più cercate

I dati ufficiali del ministero non forniscono una vera e propria classifica delle città più cercate online. Tuttavia, tenendo conto del tasso di saturazione Ota, che rappresenta un indicatore particolarmente utile per capire dove la domanda turistica è stata più intensa, le mete più popolari di questa estate risultano essere:

Trento , con un tasso di saturazione del 67,3%, anche grazie alla crescente attrattività della montagna raggiunta questa estate, che per via del caldo record ha attirato sempre più turisti, trasformandosi da alternativa di pochi a scelta prediletta;

, con un tasso di saturazione del 67,3%, anche grazie alla crescente attrattività della montagna raggiunta questa estate, che per via del caldo record ha attirato sempre più turisti, trasformandosi da alternativa di pochi a scelta prediletta; Sardegna , con una saturazione del 67,2%. L’Isola rimane forte nel turismo balneare e internazionale, ma sono state le richieste di combinare località costiere molto conosciute con la visita di piccoli centri dell’interno ad aver registrato in particolare un aumento del 13% rispetto all’estate 2025;

, con una saturazione del 67,2%. L’Isola rimane forte nel turismo balneare e internazionale, ma sono state le richieste di combinare località costiere molto conosciute con la visita di piccoli centri dell’interno ad aver registrato in particolare un aumento del 13% rispetto all’estate 2025; Friuli Venezia Giulia, che con un tasso di saturazione del 66,3% è uno dei luoghi simbolo del nuovo modello di turismo diffuso. Qui mare, montagna, città d’arte, enogastronomia e piccoli centri convivono all’interno della stessa destinazione, registrando una crescita delle richieste del 14,2% su base annua.

A seguire troviamo:

Sicilia e Veneto , entrambe con un tasso di saturazione del 65,6%. A differenza delle mete sul podio, qui le richieste continuano a concentrarsi soprattutto sulle destinazioni balneari (nel primo caso) e su Venezia (nel secondo);

e , entrambe con un tasso di saturazione del 65,6%. A differenza delle mete sul podio, qui le richieste continuano a concentrarsi soprattutto sulle destinazioni balneari (nel primo caso) e su Venezia (nel secondo); Marche, che raggiungono il 63% grazie anche agli investimenti della regione in ambito turistico, che hanno avuto lo scopo di intercettare la domanda internazionale e spostarla verso zone di mare, borghi collinari, città d’arte e paesaggi rurali presenti nel territorio regionale.

Chiudono la classifica:

Toscana e Liguria , entrambe con un tasso di saturazione del 62,5%;

e , entrambe con un tasso di saturazione del 62,5%; Puglia , con il 62,2%;

, con il 62,2%; Emilia-Romagna, con una saturazione del 62,1%.

Se si considera invece la crescita degli arrivi nei piccoli comuni nei primi sette mesi, le regioni con l’aumento maggiore sono:

Lazio (+10,9%);

(+10,9%); Friuli Venezia Giulia (+9,9%);

(+9,9%); Abruzzo (+9,6%);

(+9,6%); Piemonte (+9%);

(+9%); Molise (+8,6%);

(+8,6%); Puglia (+7,7%);

(+7,7%); Calabria (+7,3%).

Infine, tenendo conto delle presenze nei borghi e nelle località meno turistiche, spiccano:

Abruzzo (+10,9%);

(+10,9%); Piemonte (+9,8%);

(+9,8%); Marche (+9,4%);

(+9,4%); Puglia (+8,1%);

(+8,1%); Friuli Venezia Giulia (+7,6%);

(+7,6%); Lazio (+7,3%).

I numeri quindi ci restituiscono un quadro chiaro, dove i grandi centri d’arte e le località balneari rimangono fondamentali, ma intorno a loro cresce una rete di destinazioni minori che sta conquistando turisti italiani e stranieri.