Export cinese vola al 25%: cosa cambia per Europa e imprese italiane

Il surplus supera 119 miliardi di dollari. Auto, batterie e tecnologia aumentano la pressione sull’industria europea.

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

123RF L’export cinese cresce del 25% e aumenta la pressione competitiva su industria europea e imprese italiane.

La Cina accelera sui mercati internazionali. Ad agosto le esportazioni sono aumentate del 25% rispetto allo stesso mese del 2025, dopo il +23,9% registrato a luglio. Le importazioni sono cresciute del 28,2%, mentre il surplus commerciale ha raggiunto 119,09 miliardi di dollari, contro i 112,5 miliardi del mese precedente.

Nei primi otto mesi del 2026 l’avanzo cinese è arrivato a 805,51 miliardi di dollari e potrebbe superare mille miliardi per il secondo anno consecutivo. Il risultato è sostenuto, soprattutto, dalla domanda mondiale di prodotti tecnologici, componenti per l’intelligenza artificiale, auto elettriche, batterie agli ioni di litio e celle solari.

Per l’Europa il dato rappresenta un segnale ambivalente. La crescita delle importazioni cinesi può aprire opportunità alle aziende straniere, ma l’espansione dell’export aumenta la concorrenza nei settori industriali sui quali Bruxelles punta per la transizione digitale ed energetica.

Perché l’export cinese è aumentato del 25%

Il primo motore è la domanda di prodotti ad alta tecnologia. La Cina non esporta più soltanto beni a basso costo, ma occupa una posizione crescente nelle filiere di auto elettriche, batterie, pannelli solari, elettronica e infrastrutture per l’intelligenza artificiale.

Un secondo fattore è l’incertezza commerciale. Diverse imprese hanno anticipato le spedizioni verso gli Stati Uniti nel timore di nuovi dazi o limitazioni. Questo fenomeno, conosciuto come “front loading”, può concentrare in pochi mesi ordini che sarebbero stati distribuiti su un periodo più lungo.

Il +25% è calcolato su base annua e risulta sostanzialmente in linea con le attese degli analisti. Non significa, quindi, che le esportazioni siano aumentate di un quarto rispetto a luglio, né che il dato possa essere automaticamente replicato nei prossimi mesi.

Le statistiche ufficiali sulle esportazioni e sulle importazioni vengono pubblicate dalla General Administration of Customs of China.

Un surplus da record è anche un segnale di debolezza

Il surplus commerciale è la differenza positiva tra quanto un Paese esporta e quanto importa. Nel caso cinese, l’avanzo superiore a 119 miliardi di dollari dimostra la forza dell’apparato industriale, ma rivela anche la persistente dipendenza dalla domanda estera.

L’economia cinese continua, infatti, a fare i conti con consumi interni deboli, investimenti in rallentamento e una crisi immobiliare che dura da anni. Nel secondo trimestre la crescita è scesa al 4,3%, mentre Pechino punta a chiudere il 2026 con un’espansione compresa tra il 4,5% e il 5%.

L’export permette alle fabbriche di assorbire parte della capacità produttiva che il mercato interno non riesce a utilizzare. Questa strategia può, però, generare nuove tensioni con Stati Uniti e Unione europea, soprattutto quando i beni cinesi vengono venduti a prezzi difficilmente sostenibili per i produttori occidentali.

In presenza di prezzi inferiori al valore normale del prodotto si può configurare il dumping, contro il quale l’Unione europea può introdurre specifici dazi dopo un’indagine.

Cosa cambia per l’industria europea

L’aumento delle esportazioni cinesi intensifica la concorrenza in almeno quattro comparti:

automobili elettriche e componentistica

batterie e sistemi di accumulo

pannelli solari e tecnologie energetiche

elettronica, macchinari e prodotti industriali.

Per consumatori e imprese europee una maggiore offerta può tradursi in prezzi più bassi e in un accesso più economico alle tecnologie. Per i produttori, invece, cresce il rischio di perdere quote di mercato o di dover comprimere i margini.

Il problema riguarda anche la dipendenza industriale. Batterie, componenti elettronici e prodotti solari sono indispensabili per la transizione energetica europea, ma una concentrazione eccessiva delle forniture espone le imprese a interruzioni, tensioni politiche e oscillazioni dei prezzi.

Quali imprese italiane rischiano di più

In Italia risultano particolarmente esposte le aziende attive nella componentistica automobilistica, nelle apparecchiature elettriche, nella meccanica meno specializzata e nelle tecnologie per l’energia.

Le imprese che competono prevalentemente sul prezzo possono incontrare maggiori difficoltà. Quelle specializzate in prodotti ad alto valore aggiunto, personalizzati o difficilmente sostituibili sono, invece, più protette dalla concorrenza diretta.

La pressione non riguarda soltanto le vendite finali. L’ingresso di componenti cinesi a prezzi contenuti può ridurre il costo di produzione delle imprese italiane, ma può anche indebolire i fornitori nazionali che realizzano gli stessi prodotti.

Tra le materie prime e i componenti più strategici rientrano litio, batterie, semiconduttori e materiali indispensabili alla transizione digitale. La capacità di diversificare gli approvvigionamenti diventa, quindi, un elemento di competitività.

Dove si aprono opportunità per il Made in Italy

L’aumento del 28,2% delle importazioni cinesi indica che la Cina sta acquistando più prodotti dall’estero. Non tutte le categorie crescono allo stesso modo, ma il dato può offrire opportunità ai settori italiani maggiormente apprezzati sul mercato cinese:

macchinari e automazione industriale

farmaceutica e tecnologie sanitarie

moda e beni di lusso

alimentare e bevande di qualità

componentistica specializzata.

La debolezza dei consumi interni cinesi impone, tuttavia, cautela. Un aumento complessivo delle importazioni non garantisce automaticamente maggiori vendite per le aziende italiane.

Per valutare la reale capacità del Made in Italy di cogliere questa crescita bisognerà verificare i prossimi dati dell’Istat sul commercio con l’estero e la composizione delle importazioni cinesi per singolo prodotto.

Quali conseguenze ci sono per Borse e investitori

Il dato può sostenere le società cinesi maggiormente esposte all’export tecnologico, ma riduce la necessità immediata di nuovi stimoli monetari da parte di Pechino. Un’economia sostenuta dalle esportazioni, infatti, offre alla banca centrale più tempo prima di intervenire con un taglio dei tassi.

In Europa possono, invece, aumentare le pressioni sui titoli automobilistici, sulla componentistica e sui produttori di tecnologie energetiche. I settori che utilizzano forniture cinesi potrebbero beneficiare di costi più bassi, mentre quelli in concorrenza diretta rischiano una riduzione dei margini.

Un’altra variabile è rappresentata dai tassi di cambio. Un rafforzamento dello yuan renderebbe i prodotti cinesi più costosi all’estero. Una valuta più debole continuerebbe, invece, a sostenere la competitività delle esportazioni.

Il vero segnale da osservare non è, dunque, soltanto il +25% di agosto. Bisognerà capire se la crescita proseguirà, come reagiranno Europa e Stati Uniti e se l’aumento delle importazioni cinesi si trasformerà in maggiore domanda anche per le imprese italiane.