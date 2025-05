Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Fonte: iStock I quartieri più richiesti e più costosi per comprare casa a Salerno

Per comprare casa a Salerno i prezzi medi al mq vanno dagli oltre 3000 euro ai quasi 1700 euro delle Frazioni Alte. Questo uno dei dati di un report di Idealista sul mercato immobiliare nel primo trimestre del 2025. Per comprendere quali sono i quartieri più richiesti per comprare casa a Salerno e quelli più costosi sono state analizzate tutte le richieste di contatto per gli annunci pubblicati. Il portale ha così generato un indice di domanda relativa, un parametro che mette in relazione la pressione della domanda sull’offerta.

Da questo calcolo si scopre così che Torrione-Pastena-Mariconda è il quartiere più richiesto di Salerno con un indice di 4,2.

I quartieri più richiesti di Salerno

La classifica vede Carmine-Fratte con 3,7 e il Centro con 3,1. Gli altri tre quartieri di Salerno hanno un indice sotto il 3. L’ultimo in classifica è Arbostella-Zona Industriale-Fuorni che si attesta sul 2,0 come indice di domanda relativa. Frazioni Alte e Irno Calcedonia-Sala Abbagnano hanno invece un dato rispettivamente di 2,7 e 2,6.

Quartiere Indice di domanda relativa Torrione-Pastena-Mariconda 4,2 Carmine-Fratte 3,7 Centro 3,1 Frazioni Alte 2,7 Irno-Calcedonia-Sala Abbagnano 2,6 Arbostella-Zona Industriale-Fuorni 2,0

I quartieri più costosi di Salerno

Non è affatto una novità che il quartiere più richiesto di una città abbia prezzi medi al mq più bassi rispetto ad altre zone. Anche Salerno è così e infatti Torrione-Pastena-Mariconda è solo il quarto quartiere nella classifica delle zone più costose di Salerno. Il prezzo medio al mq è di 2.623 euro. Al primo posto di questa particolare graduatoria è il Centro della città campana dove se si vuole comprare una casa il prezzo medio è di 3.536 al mq. Molto più basse le cifre previste per le altre due zone che completano il podio.

Si tratta di Irno-Calcedonia-Sala Abbagnano e Arbostella-Zona Industriale-Fuorni i due quartieri meno richiesti per comprare casa a Salerno. Il primo ha un prezzo medio al mq di 2.878 euro, mentre il secondo di 2.877 euro al mq. La classifica viene completata da Carmine-Fratte con 2.469 euro di prezzo medio al mq e infine con Frazioni Alte. Questa zona è l’unica sotto i 2000 euro, nello specifico 1.695 euro.

Quartiere Prezzo medio (euro/mq) Centro 3.536 Irno-Calcedonia-Sala Abbagnano 2.878 Arbostella-Zona Industriale-Fuorni 2.877 Torrione-Pastena-Mariconda 2.623 Carmine-Fratte 2.469 Frazioni Alte 1.695

I quartieri più costosi e richiesti in Italia

Il Centro Storico di Milano è il quartiere più costoso d’Italita con un prezzo medio al mq di oltre 10 mila euro. Nella classifica domina Forte dei Marmi che si accaparra secondo, terzo e quarto posto. Per quanto riguarda i quartieri più richiesti nel nostro Paese, Roma è indiscutibilmente al primo posto. La Capitale occupa il primo posto con Prati e un indice di domanda relativo di 8,3, secondo posto per Garbatella-Ostiense con 6,9, Prenestino si ferma a 6,8 mentre Nomentano-Tiburtino a 6,5.

Per trovare il primo quartiere di Milano bisogna scendere oltre il ventesimo posto della classifica dei quartieri più richiesti in Italia. Forlanini ha un indice di 4,7 come Santa Viola a Bologna, Borgo Ticino a Pavia e tre zone di Cagliari, Pirri, San Benedetto e Monte Urpinu-Bonaria.