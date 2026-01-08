Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Dove vive Sabrina Ferilli, la casa nel quartiere Prati a Roma

Profondamente legata alla Capitale, Sabrina Ferilli ha scelto da anni di vivere a Roma, stabilendosi in uno dei quartieri più prestigiosi e richiesti dal mercato immobiliare: Prati. Proprio la posizione dell’immobile consente di fare alcune valutazioni economiche, pur in assenza di dati ufficiali sul valore reale dell’abitazione. L’attrice vive infatti in un attico situato in una zona centrale, a ridosso del Vaticano, con una vista che spazia sui tetti di Roma e sulla Cupola di San Pietro. Elementi che incidono in modo significativo sul valore di mercato di qualsiasi immobile.

Dove si trova l’attico e perché Prati è una zona di pregio

Il quartiere Prati è storicamente considerato una delle aree residenziali più eleganti della Capitale. Nato tra la fine dell’Ottocento e i primi del Novecento, è caratterizzato da ampi viali, palazzi signorili, servizi di alto livello e una posizione strategica tra il centro storico e il Vaticano.

Dal punto di vista immobiliare, Prati è una delle zone con i prezzi medi più alti di Roma. La domanda resta sostenuta sia da residenti che da investitori, grazie alla vicinanza alle istituzioni, ai tribunali e alle sedi diplomatiche, oltre alla presenza di immobili di grande metratura e valore storico.

Quanto costano le case a Prati: i prezzi al metro quadro

Per stimare il valore della casa di Sabrina Ferilli è necessario partire dai prezzi medi di mercato del quartiere. Secondo i principali osservatori immobiliari, il prezzo medio delle abitazioni in vendita a Prati si colloca intorno ai 5.300–5.500 euro al metro quadro.

Questa cifra rappresenta una media, che include anche appartamenti standard e non immobili di pregio. Gli attici, soprattutto se dotati di terrazzi panoramici e viste monumentali, vengono invece scambiati a valori sensibilmente superiori.

La possibile stima dell’attico di Sabrina Ferilli

La metratura ufficiale dell’abitazione di Sabrina Ferilli non si conosce, ma è possibile elaborare una stima indicativa basata su ipotesi realistiche. Un attico in una zona come Prati ha generalmente una superficie compresa tra 150 e 200 metri quadrati, spesso accompagnata da uno o più terrazzi. Applicando il prezzo medio di zona, il valore base dell’immobile potrebbe collocarsi in una fascia compresa tra:

circa 800.000 euro per un attico di 150 mq;

oltre 1.050.000 euro per una superficie di 200 mq.

Nel caso specifico della casa di Sabrina Ferilli, entrano in gioco elementi che tendono ad aumentare ulteriormente il valore. La vista diretta sulla Cupola di San Pietro, l’altezza dell’immobile, la presenza di spazi esterni e il contesto architettonico rendono plausibile una valutazione superiore alla media.

Per immobili di pregio con queste caratteristiche, il prezzo al metro quadro può superare anche i 7.000–8.000 euro, portando il valore complessivo dell’attico a una stima che può avvicinarsi o superare 1,5 milioni di euro.

Un attico di lusso a Roma

Nel determinare il valore di un attico di lusso come quello di Sabrina Ferilli incidono diversi fattori. La posizione è centrale, ma conta anche il piano alto, che garantisce luminosità e privacy. Il terrazzo panoramico rappresenta uno degli elementi più apprezzati dal mercato, soprattutto in una città densamente edificata come Roma.

Anche le finiture interne giocano un ruolo rilevante. Dalle immagini condivise dall’attrice sembrerebbero esserci pavimenti in parquet, arredi di gusto classico e ambienti ampi e curati. Tutti aspetti che contribuiscono ad aumentare l’appeal dell’immobile.