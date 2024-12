Mille sfumature di blu colorano l’inverno griffato Malo Cashmere

Fonte: Press Office MALO Malo Uomo FW24/25

l blu è da sempre una tonalità iconica per Malo, reinterpretata in ogni collezione attraverso una varietà di nuance che spaziano dai toni profondi e intensi ai più chiari, delicati, sfumati. Ciascuna gradazione nasce da un attento studio del colore, per esaltare la bellezza delle fibre naturali, in particolare il pregiato cashmere. Con Malo, il blu diventa un linguaggio di eleganza senza tempo.

Blu scuro, il classico intramontabile by Malo



Nel mondo della moda, ci sono colori che attraversano le tendenze e rimangono sempre attuali. Il blu Malo, una tonalità di blu nero, molto scuro, è uno di questi. Da sempre protagonista delle collezioni della maison fiorentina, torna anche quest’anno a incarnare l’essenza dell’eleganza senza tempo. L’iconico blu scuro di Malo, raffinato e versatile, si declina su capi realizzati in fibre pregiate, portando con sé un senso di classicità e modernità allo stesso tempo.

Le fibre nobili, la lavorazione artigianale

La qualità delle fibre come il cashmere, lavorate con maestria, rende il blu ancora più affascinante. Le lavorazioni artigianali, come le iconiche trecce, trovano nelle tonalità di blu un alleato perfetto per esaltare la texture e il design dei capi, mentre i modelli rasati, semplici ma sofisticati, dimostrano come queste nuances riescano a valorizzare ogni dettaglio. Il blu per Malo non è solo un colore: è una dichiarazione di stile, una scelta di eleganza sobria che si adatta a ogni occasione, dal casual al formale.

La polo a collo alto con zip in puro cashmere, il classico maglione blu in cashmere a coste inglesi, il cardigan in cashmere rasato e il gilet collo alto in cashmere a coste. Per lui, il classico maglione scollo a vin cashmere rasato, la maglia in cashmere con lavorazione a rombi vanisé, la polo con colletto e polsini a contrasto, il bomber con maniche e profili in cashmere a coste e il bomber di cashmere con trecce, la maglia con collo alto sciallato, fissato con bottoncini e la giacca con collo alla coreana.

Il ritorno del classico

In Framing, la collezione autunno-inverno 2024/25 di Malo Cashmere, il blu scuro diventa essenza di uno stile raffinato e allo stesso tempo metropolitano, elegante e sofisticato da mattino fino a sera. La nuova collezione, infatti, si ispira all’heritage distintivo della maison, con un’interpretazione moderna e un approccio distintivo al quiet luxury, un lusso da indossare con naturalezza, offrendo uno stile concreto. Ed ecco che le tonalità di blu si confermano un grande classico, tornando con nuove interpretazioni, pur mantenendo intatto il loro fascino eterno. Un colore che, stagione dopo stagione, continua a ispirare chi ama uno stile discreto, ricercato, e che trova nelle creazioni Malo il connubio perfetto tra tradizione e innovazione, confermando la continua capacità della maison di reinterpretare i classici in chiave contemporanea.

I capi in blu fanno parte di Framing la collezione autunno-inverno 2024/25 di Malo Cashmere: inquadrature di culture diverse, in cui l’identità è valorizzata dalla diversità, per veri globetrotter contemporanei. La nuova collezione incarna l’eleganza senza tempo e l’innovazione distintiva del brand, celebrando gli oltre 50 anni di storia di yarn couture come un’ode alla maestria e all’artigianalità. Rinnovando le lavorazioni artigianali nelle quali Malo Cashmere è da sempre leader, questa collezione offre un omaggio al passato, rivisitando con modernità gli elementi iconici della maison.

Con uno sguardo attento alla tradizione e una visione rivolta al futuro, Malo presenta una sinfonia di colori, volumi e texture che non solo riflettono la sua ricca eredità artigianale, ma che catturano l’attenzione anche di un pubblico contemporaneo. L’impegno per l’eleganza senza tempo si traduce così in una collezione che, pur abbracciando la storia della maison, si rivolge con freschezza e stile a un moderno cittadino del mondo, raffinato e cosmopolita, pronto ad abbracciare diversi frame culturali nel segno dell’alta manifattura e con un occhio di riguardo alla sostenibilità e al benessere dato dalle fibre naturali, core assoluto del brand.