Con Becycle Pitti celebra il mondo dedicato delle biciclette

Fonte: Ufficio stampa Pitti Con Becycle Pitti Uomo celebra il mondo dedicato delle biciclette

Nel cuore di Firenze, dal 26 al 28 giugno 2024, prende vita BECYCLE, un evento unico nel suo genere dedicato al mondo delle biciclette, del cicloturismo e dello stile di vita legato alla pedalata. Organizzato da Pitti Immagine e Stazione Leopolda srl, BECYCLE si propone di essere molto più di una semplice esposizione di biciclette e accessori.

«BECYCLE è una rassegna con un format inedito a livello internazionale, – spiega Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine, – che, accanto a una selezione qualificata delle migliori aziende italiane del settore, alcune anche estere, presentate nel contesto di un set design originale, insieme ai testimonial, ai prodotti e alle tecnologie più recenti, ospiterà le Regioni interessate dalle tappe italiane del Tour e gli enti vocati per il ciclo turismo e per un turismo sostenibile e active.»

Le novità alla Stazione Leopolda

Il centro dell’attenzione sarà la Stazione Leopolda, dove i principali marchi del settore, tra cui Colnago, De Rosa, Nalini e Passoni, presenteranno le loro ultime novità. Ma BECYCLE non si ferma qui. “Il programma degli interventi prevede atleti, personaggi dello sport e dello spettacolo con le storie legate ai nuovi stili di vita; gli esperti di experience marketing e di bike economy; le organizzazioni e le istituzioni internazionali che lavorano sui temi delle smart destinations, sulla mobilità sostenibile e la pianificazione territoriale, sulle politiche europee di armonizzazione delle regole di trasporto e di sicurezza in bicicletta e altro ancora,” aggiunge Poletto.

Questo non è solo un evento per gli appassionati di ciclismo, ma un momento di incontro e confronto su come il ciclismo possa influenzare positivamente la nostra società e il nostro modo di vivere. «Pitti Immagine ha da tempo esteso le sue attività oltre il perimetro della moda, reinterpretando le formule espositive consolidate in base alle esigenze e peculiarità di altri settori significativi per il lifestyle moderno,» sottolinea Raffaello Napoleone, amministratore delegato. «Non potevamo perdere un’occasione irripetibile come il Grand Départ del Tour da Firenze e la conseguente presenza in città della straordinaria comunità internazionale del ciclismo sportivo – organizzatori, istituzioni dello sport, squadre, atleti, sponsor, aziende di produzione, stampa, appassionati… – per lanciare un evento Pitti sullo straordinario mondo della bicicletta.»

L’evento non si limiterà al contesto nazionale, ma aprirà le sue porte alla dimensione internazionale, con la partecipazione di importanti organizzazioni e istituzioni che si occupano di mobilità sostenibile e pianificazione territoriale. «Il programma lo annunceremo a breve,» conclude Poletto, «stiamo lavorando davvero in corsa – e mai espressione fu più calzante… Ma possiamo contare su partner e collaborazioni di alto livello,» come Rouleur, Toscana Promozione Turistica, Agenzia ICE e Enit.

Firenze, con la sua storia millenaria e il suo impegno per la sostenibilità, si conferma così come la cornice ideale per un evento che vuole promuovere un modo nuovo di concepire il tempo libero e il movimento urbano. Il Grand Départ del Tour de France dal capoluogo toscano sarà solo l’inizio di un’avventura che ci porterà a esplorare nuovi orizzonti, pedalata dopo pedalata.