La coppia di influencer Me contro Te (Luigi Calagna e Sofia Scalia) ha annunciato uno show a pagamento all’Arena Santa Giulia di Milano, che includerà anche il loro matrimonio. Una scelta molto criticata, visto anche che il costo dei biglietti andrà da 48 euro fino a 250, per l’opzione che include il meet and greet.

Per gli influencer però gli spettacoli dal vivo sono uno dei modi principali per diversificare il proprio modello di business e generare entrate diverse da quelle pubblicitarie. I Me contro Te non sono i primi a farlo e, al contrario, da diversi anni molte personalità del web riempiono teatri e palazzetti.

Il matrimonio-show dei Me contro Te

La famosa coppia di influencer Me contro Te ha annunciato uno show che si terrà alla nuova Arena Santa Giulia di Milano. Il palazzetto, costruito per ospitare le partite di hockey su ghiaccio durante le Olimpiadi Invernali del 2026, può accogliere oltre 16.000 persone per concerti e spettacoli.

Quello dei Me contro Te si terrà il 5 settembre del prossimo anno, ma ha subito causato molte polemiche perché, al centro dello show, ci sarà il matrimonio dei due influencer, Luigi Calagna e Sofia Scalia. La coppia ha confermato che si tratterà di una vera cerimonia effettivamente valida, ma a causare indignazione è stato il prezzo dei biglietti.

Tipologia di posto a sedere Prezzo Price Level 7 48 euro Price Level 6 54 euro Price Level 5 60 euro Price Level 4 72 euro Price Level 3 78 euro Price Level 2 84 euro Price Level 1 90 euro Poltrona 96,60 euro Poltronissima 103,50 euro Poltronissima Gold 110,40 euro Package – Me contro Te 203,50 euro Meet and greet Me contro Te 250 euro

Quanto si incassa da uno show nell’Arena Santa Giulia

Fare una stima delle possibili entrate lorde di un evento del genere è complesso. Non esistono nemmeno termini di paragone, dato che l’Arena Santa Giulia è di nuova costruzione. Visti i 16.000 posti disponibili, i prezzi pubblicati e le varie categorie di prezzo, si può ipotizzare un incasso, in caso di tutto esaurito, tra 1 e 1,5 milioni di euro.

Come specificato anche dalla coppia stessa in una delle loro risposte alle polemiche emerse negli ultimi giorni, l’evento avrà per loro anche costi rilevanti. Si tratterà infatti di uno show dedicato al loro pubblico nel quale il matrimonio sarà centrale, ma comunque solo una parte dello spettacolo. I Me contro Te hanno chiarito:

Non sarà un matrimonio a pagamento ma un evento: uno spettacolo dei Me contro Te, all’interno del quale ci sposeremo: è una cosa in più che vi offriamo. Bisogna considerare i costi di produzione. I prezzi sono simili a quelli dei concerti che si tengono nei palazzetti.

Gli influencer e gli spettacoli dal vivo

Gli spettacoli dal vivo sono ormai da anni una parte importante del lavoro degli influencer. Permettono prima di tutto di avere un’entrata diversa da quelle pubblicitarie, che sono strettamente legate alle policy delle piattaforme su cui i creator operano e che possono quindi variare all’improvviso.

Oltre a questo, specialmente per quanto riguarda gli spettacoli a teatro, i creator sottolineano spesso come si tratti sia di un’occasione di incontrare il proprio pubblico con i meet and greet (come quello da 250 euro organizzato dai Me contro Te), sia un modo per avere un riconoscimento fuori dal mondo di internet.