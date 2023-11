Mattarella nomina Paul Smith Cavaliere per il Belpaese

Lo stilista Paul Smith.

Il noto designer Paul Smith ha ricevuto l’onorificenza come Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia dall’ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini, alla presenza del ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il creativo è stato proposto dal presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella “per il suo legame indissolubile con il Paese e per il suo costante impegno nel promuoverlo nel mondo della moda”.

Una pioggia di nomine

Il riconoscimento conferito al designer, va ad aggiungersi alle numerose nomine già ricevute da Paul Smith: l’anno scorso è infatti diventato Compagno d’onore del monarca britannico, il grado più alto tra le onorificenze speciali conferite dalla famiglia reale. È il primo stilista in tutto il mondo ad aver ricevuto questa nomina. Si è unito a un gruppo limitato a 65 persone che comprende, tra gli altri, Dame Maggie Smith, Sir David Attenborough, Sir Elton John, Sir Ian McKellen e Sir Paul McCartney.

Sette anni fa, nel 2016, Paul Smith ha inoltre ricevuto la Légion d’honneur, la più alta onorificenza francese, il riconoscimento gli è stato dato durante una cerimonia tenutasi nell’Ambasciata di Francia nel quartiere londinese di Kensington.

Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

È fortissimo il legame tra Paul Smith e il nostro paese, la maggior parte delle sue creazioni, compresi i tessuti utilizzati, sono infatti prodotti in Italia, contribuendo così all’eccellenza della manifattura e dell’artigianato tricolore.

L’ambasciatore italiano a Londra, Inigo Lambertini ha presieduto l’evento alla presenza del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, impegnato nella capitale inglese per discutere di intelligenza artificiale, personaggi del mondo della moda e della cultura oltre che degli amici del designer.

«Sir Paul non solo ha catturato il cuore degli italiani con il suo stile distintivo, ma ha anche tratto ispirazione e conoscenza dalla nostra ricca tradizione sartoriale» queste le parole di Lambertini.

L’Ordine della Stella d’Italia fu introdotto per la prima volta nel secondo dopoguerra come riconoscimento per gli italiani residenti all’estero o gli stranieri che avevano dato un contributo degno di nota alla ricostruzione del Paese.

Negli anni la nomina si è evoluta, ed ora il presidente della Repubblica assegna il premio a persone che si sono distinte per particolari meriti nel promuovere l’intesa e la collaborazione tra l’Italia e gli altri Paesi, si tratti di legami di natura economica, culturale e scientifica.

Questo stretto rapporto con l’Italia è stato spesso sottolineato e celebrato dallo stesso Paul Smith attraverso la sua capacità unica di fondere tradizione e qualità italiana nel settore tessile e della moda.

Paul Smith è la principale società di design indipendente della Gran Bretagna. Una realtà che sostiene la positività, la curiosità e la creatività vera. Queste sono le qualità alla base di ogni design di Paul Smith, che si tratti di una maglietta, di un negozio o di una collaborazione speciale.

L’affermazione di Paul secondo cui “puoi trovare ispirazione in ogni cosa” rimane il principio guida dell’azienda.