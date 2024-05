Con Juvia Paul & Shark conquista Formentera

Fonte: Ufficio stampa “Juvia by Paul & Shark”

Il brand di abbigliamento e accessori Paul & Shark ha inaugurato a Formentera il progetto “Juvia by Paul & Shark”. Un ristorante completamente brandizzato dallo squalo, con uno stile minimal chic che accoglierà i visitatori dell’isola delle Baleari per tutta l’estate 2024. Juvia si trova nel cuore di Es Pujols, il centro della movida dell’isola, ma anche quello dove il mare entra a far parte dell’experience.

Il brand al servizio dell’ambiente

La customizzazione si affianca come sempre a un’attività di supporto al territorio, Paul & Shark collabora infatti con Vellmarì, associazione locale che da oltre 30 anni si occupa di ricerca e protezione della natura e dell’ecosistema marino, con focus specifico su una pianta acquatica che riveste i fondali, la posidonia, di cui l’isola è particolarmente ricca. Il brand è attivo nella coltivazione e piantumazione di questa pianta acquatica, grazie al supporto di Paul & Shark infatti l’associazione potrà procedere con la piantumazione di700 esemplari.

Il locale nel dettaglio

Il locale ti accoglie sotto un imponente dehor, caratterizzano dal tipico design di Formentera ed è curato nei minimi dettagli. Tutti i cuscini sono griffati e arredano la zona salotto, un elegante area relax dove si può prendere un aperitivo in tutta tranquillità: servizio di piatti, bicchieri e tovaglioli di lino sono stati studiati appositamente per dare un tocco sofisticato, tutto sotto il segno dello squalo di Paul & Shark.

Fonte: Ufficio stampa

Nel ristorante, tra tavole di legno chiaro e chicche di arredamento unico, si risaltano le tonalità di blu tenue e azzurro dei componenti d’arredo Paul & Shark, in gran parte realizzati con materiali di recupero, un omaggio al tema dell’upcycling, spesso presente nei progetti firmati dal brand. Ovviamente anche il personale indossa una divisa studiata per tutta la crew

Fonte: Ufficio stampa

Il progetto Juvia by Paul & Shark viene inaugurato per poi vivere di numerose attività che si susseguiranno per l’intera stagione estiva e che coinvolgeranno amici del brand, ma anche talent e stampa internazionali. Per la stagione estiva 2023 Paul&Shark aveva costomizzato il Tigu Beach, uno stabilimento balneare ligure nel Tigullio, a ridosso di Sestri Levante. Lo scorso novembre il brand ha portato il suo stile in alta quota presentando ‘Paul & Shark takes Cortina’ collaborando con lo storico chalet Scoiattoli.