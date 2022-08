È il matrimonio dell’anno: cifre da capogiro per le nozze di Federica Pellegrini

Fonte: ANSA Federica Pellegrina e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia.

Non ci sono più speranze per i tanti fan di Federica Pellegrini che sognavano di convolare a nozze con lei. La Divina, 34 anni, ha sposato Matteo Giunta, 40 anni, il suo ex allenatore, nella chiesa di San Zaccaria a Venezia. Il matrimonio, almeno stando a quanto riportano i giornali di gossip più informati, è stato davvero fiabesco. E costoso. Le cifre, ovviamente, non sono state rese note dai diretti interessati e dai fornitori, ma c’è già chi ha fatto i conti in tasca agli sposi e al loro ricevimento principesco per cui non avrebbero badato a spese.

Federica Pellegrini sposa il suo allenatore Matteo Giunta: tanti vip tra gli ospiti

Federica Pellegrini è arrivata con 40 minuti di ritardo all’altare, accompagnata dal papà Roberto e da cinque damigelle d’élite: le colleghe Le damigelle sono state le amiche nuotatrici Martina Carraro, Sara Francheschi, Laura Letrari, Chiara Masini Luccetti e Alice Mizzau.

Ad attendere la campionessa, oltre allo sposo, anche don Antonio Genovese, ex parroco di San Vito e Modesto di Spinea, che l’ha vista crescere, e i testimoni, cioè i fratelli dei due innamorati.

Dopo la cerimonia, i novelli sposi e i loro 160 invitati si sono diretti al più vicino imbarcadero per raggiungere la lussuosa location del ricevimento e del banchetto, sull’Isola Delle Rose. Tra gli ospiti della Divina e del suo consorte, anche il presidente del Coni Giovanni Malagò, l’ex presidente della Ferrari Luca Cordero di Montezemolo, la presentatrice televisiva Ludovica Comello, lo chef Iginio Massari e ovviamente tanti sportivi.

Quanto hanno speso Federica Pellegrini e Matteo Giunta per il loro matrimonio

A far parlare in queste ore sono stati però anche e soprattutto i costi del matrimonio principesco di Federica Pellegrini e Matteo Giunta, organizzato dalla star dei wedding planner Enzo Miccio, che ne ha curato ogni dettaglio. Stando alle indiscrezioni, rivolgersi all’esperto può costare fino a 50 mila euro. Ma è probabile che per accontentare i colleghi vip ed esaudire i loro desideri nuziali il gentleman di San Giuseppe Vesuviano chieda cifre superiori.

La nuotatrice e il suo ex allenatore hanno comunque scelto la via dell’eleganza e della semplicità, con look e decorazioni all’insegna della sobrietà. A iniziare dalla parte floreale, con protagoniste assolute innumerevoli ceste di rose bianche a grappolo.

Look total white, come da tradizione, per la sposa, che si è affidata alla giovane stilista Nicole Cavallo della maison Nicole Milano per il doppio outfit da cerimonia e da ricevimento. Gli abiti della designer partono dai 1.100 euro per il ready to wear, ma il modello indossato dalla Divina in chiesa potrebbe essere costato fino a 7 mila euro, visto che è stato realizzato in mikado.

Per le damigelle Federica Pellegrini ha scelto il rosa cipria. Ognuna delle sue amiche ha optato per una diversa silhouette. Le fedi sono invece della collezione D. Side di Damiani. Il modello base parte da 1.060 euro, quello tempestato di diamanti da 3.980 euro.

I 160 invitati sono stati portati in vaporetto al JW Marriot Venice Resort & Spa, in mezzo alla laguna, dove è stato servito un menu tipicamente veneto. La torta nuziale e la vasta selezione di dolci sono opera del pasticcere stellato Iginio Massari e del suo staff (qui i prezzi record dei suoi prodotti).

Nella location presenti anche una decina di bodyguard, per garantire tutta l’intimità e la riservatezza di caso alla coppia di sportivi e agli ospiti. A tarda sera i novelli sposi si sono recati, per la prima notte di nozze, al Grand Hotel Danieli (qua i prezzi delle lussuose camere della struttura a due passi dal Ponte dei Sospiri). I due piccioncini partiranno poi alla volta degli Stati Uniti per il viaggio di nozze in quelli che hanno descritto come i loro posti del cuore.

Gli sposi, insomma, non hanno badato a spese tra traghetti, location, decorazioni, abiti, anelli e ricevimento per regalarsi un matrimonio principesco. Tutto lecito, visti i guadagni di Federica Pellegrini, che potete consultare qua, e i tanti record che le hanno valso l’ingresso nell’Olimpo dello sport internazionale. I due, comunque, non hanno abbandonato il loro impegno nel sociale neanche per il giorno dedicato al loro amore. Agli invitati hanno infatti chiesto di evitare i regali e fare un’offerta a due associazioni benefiche.