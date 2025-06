Grande attesa per il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez. La coppia non ha badato a spese ma da una particolare prospettiva non è poi così tanto

IPA Jeff Bezos e Lauren Sanchez si sposeranno a Venezia, cifre da capogiro

Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez, in programma dal 26 al 28 giugno a Venezia, sta facendo discutere per l’imponente macchina organizzativa e per i costi faraonici stimati tra i 10 e i 30 milioni di euro. Una cifra che potrebbe sembrare spropositata, ma che rapportata al patrimonio del fondatore di Amazon assume una dimensione sorprendentemente modesta. Jeff Bezos è attualmente il terzo uomo più ricco del mondo, con un patrimonio stimato da Forbes in circa 230 miliardi di dollari. Spendere 30 milioni per un evento, su questa base, equivale a circa lo 0,013% della sua ricchezza totale.

Per rendere il dato più comprensibile, possiamo applicare la stessa percentuale a uno stipendio medio italiano. Se prendiamo come riferimento un reddito annuo di 24.000 euro, lo 0,013% equivale a 3,12 euro. In altri termini, per un cittadino medio italiano, il matrimonio di Bezos corrisponderebbe a spendere meno di quanto costerebbe un panino in stazione o un caffè con brioche in centro città.

Una tre giorni di festa a Venezia

Il matrimonio si svolgerà dal 26 al 28 giugno tra gala, cerimonia e gran ballo. Secondo indiscrezioni, l’evento inizierà con una serata esclusiva al Lido, probabilmente nella Villa Baslini sull’isola di San Giovanni Evangelista. Il giorno successivo è prevista la cerimonia ufficiale all’aperto, nel Teatro Verde dell’Isola di San Giorgio Maggiore. A chiudere i festeggiamenti sarà un gran ballo presso la Scuola Grande della Misericordia. Sono attesi party collaterali in location riservate come Sacca Sessola, Burano, Giudecca e musei aperti in esclusiva per gli invitati.

A gestire la complessa macchina organizzativa è l’agenzia Lanza & Baucina, nota per aver curato anche le nozze di George Clooney e Amal Alamuddin. Il team, specializzato in eventi extralusso, garantirà massima riservatezza e cura per ogni dettaglio. Si stima che almeno 500 persone tra tecnici, personale di catering, sicurezza e staff siano coinvolte nell’organizzazione.

Una lista di invitati da capogiro

Circa 200-250 persone sono attese a Venezia, tra cui nomi illustri del mondo dello spettacolo, della finanza e della politica. Secondo il sito TMZ, tra gli ospiti figurano Leonardo DiCaprio, Robert Pattinson, Lady Gaga, Mick Jagger, Kim Kardashian, Oprah Winfrey, Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg, Ivanka Trump e molti altri. Alcune delle più lussuose strutture alberghiere veneziane sono state interamente prenotate per accoglierli.

I costi stimati del matrimonio

Il budget dell’evento si aggirerebbe tra i 10 e i 30 milioni di euro. Il quotidiano The Telegraph ha fornito una stima dettagliata:

circa 1 milione di euro per le decorazioni floreali;

fino a 3 milioni per i servizi di wedding planning;

2 milioni per l’affitto delle location;

1 milione per il catering;

1,5 milioni per gli abiti della sposa.

Gli hotel di lusso riservati per gli ospiti hanno tariffe tra i 2.000 e i 10.000 euro a notte. Lauren Sanchez indosserà fino a 27 abiti differenti, disegnati su misura da stilisti internazionali. Il catering sarà affidato a chef stellati come Massimo Bottura, Alessandro Borghese e i fratelli Alajmo. Le scenografie includeranno circa 80.000 rose, drappeggi di tessuti pregiati e posate placcate d’oro.

L’intrattenimento comprenderà spettacoli con droni e ologrammi, DJ set e concerti privati. Lady Gaga canterà per gli sposi con un cachet milionario. L’apparato di sicurezza è imponente: squadre di bodyguard, moto d’acqua, controllo dei punti di accesso e vigilanza continua.

Quanto vale il matrimonio di Jeff Bezos per una persona comune

Come detto però rapportato al patrimonio di Jeff Bezos tutto sembra assumere un’altra dimensione. Estendendo il calcolo ad altre fasce di reddito, emerge ancora di più quanto il costo del matrimonio per Bezos sia, in proporzione, irrilevante. Per chi guadagna 15.000 euro l’anno, la spesa equivalente sarebbe di 1,95 euro, chi invece percepisce 40.000 euro l’anno avrebbe speso 5,20 euro, infine anche per un dirigente in grado di avere 100.000 euro annui la spesa non sarebbe stata così eccessiva. Avrebbe infatti speso circa 5,20 euro. Per raggiungere il miliardo di euro, ovvero il valore di 0,4% del suo patrimonio, Bezos dovrebbe organizzare oltre 7500 matrimoni identici a quello veneziano.