Grand Seiko presenta due nuove creazioni ispirate ai giardini giapponesi

Il fluire armonioso e naturale del tempo trova espressione in due orologi da polso esclusivi per l'Europa. In edizione limitata a 300 esemplari, il Grand Seiko SBGW321 sarà disponibile dal 1° novembre per il 20esimo anniversario del brand.

Fonte: Ufficio stampa Grand Seiko SBGW321

Al centro dell’artigianato di Grand Seiko risiede la singolare filosofia giapponese che celebra le sottili trasformazioni della natura, che si manifestano in ogni istante, e le innumerevoli espressioni create dai giochi di luce e ombra.

Il fluire armonioso e naturale del tempo trova espressione nelle tecniche altamente raffinate dei maestri Takumi, che si rivelano in ogni orologio da polso.

I giardini giapponesi rappresentano un perfetto esempio dell’estetica innata del paese, portando nella vita quotidiana la bellezza della natura e le stagioni in continuo mutamento. Sono proprio alcuni degli elementi tipici del caratteristico giardino giapponese, “Chisen Teien”, ad ispirare i due nuovi segnatempo Grand Seiko in edizione limitata, disponibili in esclusiva per il mercato europeo.

Le due creazioni esclusive per l’Europa

I “Nishikigoi“, ovvero le carpe koi iridescenti, che ispirano la prima di queste due creazioni esclusive per l’Europa, sono una caratteristica naturale fondamentale del tipico laghetto di un “Chisen Teien”.

Fonte: Ufficio stampa

La palette di colori del Grand Seiko SBGW321 si ispira alla carpa Koi giapponese. Presenta una cassa in acciaio inossidabile che ospita un vivace quadrante rosso con dettagli dorati per il logo e la lancetta dei secondi. Il motivo del quadrante, a spirale radiale, che si estende dal centro verso l’esterno, richiama le squame luccicanti della carpa illuminate dalla luce del sole che si riflette sull’acqua del laghetto. L’orologio è completato da un cinturino nero.

Elevata precisione e 72 ore di carica per 300 esemplari

Alimentato dal calibro 9S64 a carica manuale, questo orologio garantisce un elevato livello di precisione durante l’uso e una riserva di carica di 72 ore quando completamente caricato, con un’accuratezza di +5/-3 secondi al giorno.

In edizione limitata a 300 esemplari, il Grand Seiko SBGW321 sarà disponibile dal 1° novembre presso selezionati rivenditori, esclusivamente in Europa.

Fonte: Ufficio stampa

Come tutti i modelli Spring Drive, la lancetta dei secondi scivola dolcemente sul quadrante, trasmettendo la delicata transizione del tempo. Il popolo giapponese apprezza il senso della bellezza della natura, che abbraccia non solo le quattro stagioni, ma anche i sottili cambiamenti tra di esse, come il passaggio dall’estate all’autunno e dall’autunno all’inverno.

L’orologio ha uno spessore di soli 10,2 mm e, attraverso il vetro del fondello, si può osservare la bellezza del movimento, che offre una precisione di ±1 secondo al giorno e una riserva di carica di 72 ore.

In edizione limitata a 20 esemplari, il Grand Seiko SBGY040 sarà disponibile dal 1° novembre, esclusivamente presso le boutique Grand Seiko in Europa.