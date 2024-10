Wyler Vetta celebra il suo centenario con la rinascita dell’iconico Jumbostar

Fonte: Ufficio stampa Wyler Vetta Jumbostar

Nel panorama dell’orologeria di lusso, pochi marchi possono vantare una storia così ricca e radicata come Wyler Vetta, che festeggia il suo centesimo anniversario con la riedizione di uno dei suoi modelli più amati: il Jumbostar. Questo cronografo, lanciato originariamente nel 1968, torna oggi in una versione aggiornata, mantenendo però intatti molti degli elementi di design che hanno reso celebre il modello storico.

Il nuovo Jumbostar è un omaggio al passato, ma con un occhio rivolto al futuro. La collezione si compone di otto referenze, declinate in due versioni: una con bracciale in acciaio e l’altra con cinturino in pelle. Ogni orologio è caratterizzato da una cassa in acciaio dal diametro di 40 mm, con uno spessore di soli 12,9 mm, che mantiene la linea sottile ed elegante pur garantendo una robustezza impeccabile. Al suo interno batte il calibro ETA 2894, un movimento meccanico a carica automatica che offre una precisione eccellente, con una frequenza di 28.800 alternanze/ora e una riserva di carica di 42 ore.

La nuova collezione si distingue per un’estetica “vintage” che richiama chiaramente il design degli anni Sessanta. Le casse, rigorosamente in acciaio satinato, sono dotate di pulsanti crono alle ore 2 e 4, mentre la caratteristica corona a vite è posizionata a ore 3. Un dettaglio distintivo del Jumbostar è la seconda corona a vite, situata a ore 10, che controlla il rehaut girevole unidirezionale con scala dei minuti, una funzione utile per gli amanti della precisione. Il quadrante, disponibile in quattro tonalità – blu, nero, verde e ruggine – è progettato su due livelli per massimizzare la leggibilità, anche in condizioni di scarsa luce. Le tacche rosse sul livello inferiore, insieme agli indici luminescenti, garantiscono che ogni informazione sia perfettamente visibile a colpo d’occhio.

Nonostante la complessità dei dettagli, l’orologio rimane fedele alla filosofia del marchio: una sintesi perfetta tra funzionalità e stile. Il vetro zaffiro bombato, con trattamento antiriflesso, protegge il quadrante e aggiunge un tocco di eleganza retrò, evocando l’atmosfera degli anni Sessanta, ma con materiali moderni che ne garantiscono la durabilità nel tempo.

Mix perfetto di acciaio e pelle Made in Italy

Per quanto riguarda le varianti di cinturino, Wyler Vetta offre un’ampia gamma di opzioni. La versione con bracciale in acciaio satinato presenta maglie a grana di riso con un sistema di sgancio rapido che permette di cambiarlo facilmente, adattandosi così alle diverse esigenze di stile. Per chi preferisce un look più tradizionale, sono disponibili cinturini in pelleMade in Italy, in tonalità perfettamente coordinate con i colori dei quadranti. Ad esempio, il quadrante nero si abbina a un cinturino in pelle marrone scuro con impunture écru, mentre il quadrante blu è accompagnato da una raffinata pelle blu navy. Ogni dettaglio è stato curato per garantire che ogni orologio non sia solo un accessorio, ma un pezzo di storia da indossare.

L’impermeabilità fino a 10 atmosfere rende il nuovo Jumbostar non solo un accessorio di classe, ma anche un compagno affidabile in situazioni che richiedono prestazioni elevate. Il fondello a vite con logo in rilievo del marchio completa il quadro di un orologio che è tanto bello quanto funzionale.

Tradizione e artigianato senza tempo

In un momento in cui l’orologeria si muove verso la tecnologia e l’innovazione, Wyler Vetta sceglie di celebrare il suo passato, ricordandoci che la tradizione ha ancora molto da offrire. Con questa nuova collezione Jumbostar, il brand non solo rende omaggio alla propria storia, ma riafferma il valore dell’artigianato e del design senza tempo. Il risultato è un segnatempo che combina la raffinatezza del passato con la precisione della modernità, perfetto per chi cerca un orologio che sia allo stesso tempo classico e contemporaneo.