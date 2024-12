Vacheron Constantin Overseas Tourbillon titanio: l’eleganza del viaggio in alta orologeria

Vacheron Constantin Tourbillon

Vacheron Constantin, sinonimo di eccellenza nell’orologeria, presenta una nuova gemma nella sua iconica collezione Overseas: il Tourbillon interamente realizzato in titanio. Questo straordinario segnatempo unisce l’eleganza senza tempo della Maison con le caratteristiche tecniche avanzate del titanio grado 5, offrendo una combinazione perfetta di leggerezza, robustezza e stile sofisticato.

Overseas e titanio: un connubio naturale

La scelta del titanio per questo modello non è casuale. Metallo noto per la sua leggerezza e resistenza, il titanio si integra perfettamente con il design sportivo e avventuroso della collezione Overseas. La cassa, il bracciale integrato, la corona e la lunetta in titanio creano un look monocromatico raffinato, impreziosito dall’emblematico quadrante blu, firma inconfondibile della collezione. Questo design moderno e minimalista rende l’orologio ideale sia per esploratori che per appassionati di eleganza discreta.

Il cuore pulsante: calibro 2160 ultra-sottile

Il fascino dell’Overseas Tourbillon non si limita all’estetica. Al suo interno, batte il Calibro 2160, un movimento ultra-sottile a carica automatica con uno spessore di soli 5,65 mm. Dotato di un tourbillon visibile a ore 6 e di una massa oscillante periferica in oro 22 carati, il movimento non solo garantisce precisione estrema, ma permette anche di ammirare l’arte orologiera attraverso il fondello trasparente. Inoltre, la riserva di carica di oltre tre giorni lo rende un compagno affidabile anche per le avventure più lunghe.

Versatilità e comfort del bracciale

Pensato per adattarsi a ogni occasione, questo segnatempo offre un sistema di intercambiabilità dei cinturini senza l’uso di strumenti. Il bracciale integrato in titanio è accompagnato da due opzioni aggiuntive: un cinturino in pelle di vitello blu per un look elegante e uno in caucciù per uno stile più casual. La fibbia déployante in titanio, anch’essa intercambiabile, assicura massimo comfort e sicurezza.