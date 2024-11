L’orologio GMT-I Challenger Baguette di Philipp Plein: il lusso oltre il tempo

Fonte: Ufficio stampa Philipp Plein L’orologio GMT-I Challenger Baguette di Philipp Plein

Philipp Plein si spinge oltre la cronometria tradizionale con il suo nuovo GMT-I Challenger Baguettes, un orologio audace che combina artigianato iconico e opulenza moderna. Questo accessorio rappresenta molto più che il semplice passare del tempo: è una dichiarazione di personalità e una celebrazione del lusso senza confini.

Un design che cattura lo sguardo

Il punto focale dell’orologio è la lunetta impreziosita da cristalli colorati taglio baguette, che creano un gioco di luce dinamico e scenografico. La maxi-cassa da 44 mm domina la scena, offrendo una presenza robusta e sofisticata. Il quadrante, disponibile in nero o verde, riprende il motivo esagonale distintivo di Philipp Plein, enfatizzando l’unicità del design.

Dettagli in silver o gold completano il look, rendendolo perfetto per outfit sia audaci che eleganti. A ore 12 spicca il logo Plein, mentre a ore 3 una pratica finestrella per la data unisce funzionalità e stile.

Fonte: Ufficio stampa Philipp Plein

Versatilità e carattere per ogni occasione

Disponibile in versioni acciaio silver o bicolore, il GMT-I Challenger Baguettes si abbina perfettamente a uno stile di vita dinamico e grintoso, tipico del mondo Philipp Plein. Questo orologio non è solo un accessorio, ma una manifestazione del proprio spirito audace. Con il GMT-I Challenger Baguettes, il tempo diventa una forma d’arte e lo stile non conosce limiti.

Le parole del fondatore

«Gli orologi sono sempre stati parte integrante della moda e dell’espressione di sé. È un viaggio che è iniziato l’anno scorso con la presentazione della nostra prima collezione durante Watches and Wonders. Miriamo a ridefinire gli orologi di lusso, offrendo alla nostra ricercata clientela una miscela ineguagliabile di sofisticatezza e stile».

Fonte: Carmine Rotondaro

La linee Crypto King Flying Tourbillon e il Crypto King Hexagon

Presentate in primavera altre due collezioni di orologi di successo che offrono quattro modelli distinti, ognuno dei quali con una una diversa nuance cromatica: Dare Devil XII, rosso e bianco, con un cinturino in Pu trasparente, Ninja Panda, classico nero e bianco con il cinturino in silicone, Dragon Fire, mix di nero e arancione, e Night Wolf, con una cassa in carbonio, gabbia esagonale laterale e corona in oro 18 carati.

Fonte: Ufficio stampa

Il modello Crypto King Hexagon vuole incarnare, invece, un’armonia di funzionalità, architettura e design. Le sue caratteristiche distintive includono una cassa tonneau decorata con il motivo esagonale distintivo del marchio, un cinturino all’avanguardia e un movimento automatico Swiss Made. Con una misura di 55 x 45 mm, il Crypto King Hexagon mostra un quadrante a doppio strato e scheletrato, che espone il riconoscibile logo esagonale con il doppio emblema PP. Il fondello trasparente e il cristallo zaffiro a doppio livello con trattamento antiriflesso offrono uno sguardo all’interno delle intricate lavorazioni dell’orologio.