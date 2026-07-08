Il Governo ha attivato il Garante dei prezzi per verificare se le compagnie aeree abbiano approfittato dei disagi sulla rete ferroviaria italiana per aumentare il costo del voli interni

ANSA Voli aerei, prezzi più alti con in treni fermi?

Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha attivato il Garante dei prezzi per indagare sulla possibilità che le compagnie aeree abbiano aumentato i prezzi dei biglietti in concomitanza con i ritardi e i disagi registrati sulle linee ferroviarie italiane negli ultimi mesi.

Sul caso starebbe indagando anche l’Agcm, l’agenzia antitrust, per verificare se le compagnia abbiano attuato pratiche distorsive del mercato. Se questo atteggiamento delle compagnie aeree fosse confermato dalle autorità, sarebbe una conferma significativa del fatto che i voli interni, almeno in Italia, soffrono la concorrenza dei treni ad alta velocità.

Urso annuncia l’attivazione del Garante dei prezzi sui biglietti aerei

Il Governo sospetta che le compagnie aeree abbiano alzato i prezzi dei voli interni in Italia in concomitanza con i disagi e i ritardi che hanno colpito le linee ferroviarie. In particolare, le direttive che sarebbero state prese maggiormente di mira sarebbero quelle tra:

Milano e Roma;

Milano e Venezia.

Si tratta delle due arterie principali dell’alta velocità in Italia e, negli ultimi mesi, entrambe hanno subito ritardi e cancellazioni a causa di guasti frequenti e dei cantieri di ammodernamento avviati con i fondi del Pnrr. Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha annunciato che, per verificare se ci siano stati atteggiamenti scorretti da parte delle compagnie aeree in questa circostanza, sarà attivato il Garante dei prezzi. Urso ha dichiarato all’Ansa:

Appreso del repentino e anomalo innalzamento dei prezzi dei biglietti aerei in concomitanza con i ritardi e i disagi nella circolazione ferroviaria sulle direttrici Roma-Milano e Roma-Venezia, ho attivato il Garante per la sorveglianza dei prezzi presso il Mimit

Anche l’Agcm indaga sul caso

Il Garante per la sorveglianza dei prezzi, è detto anche “Mister Prezzi”, è un’autorità che ha la funzione di controllare e verificare le segnalazioni dei cittadini su fenomeni speculativi da parte delle aziende. Ha solo funzioni di verifica e di proposta di azione al Governo e non può multare o sanzionare in alcun modo i responsabili.

Questi poteri li ha l’Autorità garante per la concorrenza e il mercato, più comunemente nota come Antitrust, che sta anch’essa indagando sui prezzi dei biglietti dopo la segnalazione del Mimit. Non è chiaro quali compagnie aeree potrebbero essere coinvolte nell’indagine tra quelle che operano sul territorio nazionale.

I treni ad alta velocità fanno concorrenza agli aerei?

Se questa dinamica fosse confermata e quindi le compagnie aeree avessero alzato i prezzi in concomitanza con i malfunzionamenti dell’alta velocità, oltre a rappresentare una possibile pratica commerciale scorretta, si tratterebbe di una delle prime conferme dirette che treni come Italo e Frecciarossa fanno concorrenza diretta ai voli interni.

Una concorrenza di cui l’Italia era stata uno dei primi esempi a livello internazionale. Quando Alitalia, l’ex compagnia aerea di bandiera italiana, da cui è nata Ita Airways, dichiarà fallimnto nel 2021, elencò tra le cause del suo declino proprio lo sviluppo della rete ferroviaria ad alta velocità, che avrebbe sottratto passeggeri alle rotte nazionali tra le principali città italiane, come la Milano-Roma e la Milano-Napoli.