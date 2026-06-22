Il Flightright Index valuta i vettori europei non solo sulla puntualità, ma anche su risarcimenti e reputazione, e le low cost vanno in coda

ANSA Compagnie aeree, la classifica dei ritardi

La piattaforma Flightright ha pubblicato la classifica delle migliori compagnie aeree europee per quanto riguarda i ritardi. Il Flightright Index non include soltanto la frequenza con cui un volo arriva in ritardo come metrica, ma anche il modo in cui la compagnia è in grado di gestire le eventuali emergenze e garantire i diritti dei passeggeri.

Proprio sui diritti, Flightright ha sottolineato come buona parte dei viaggiatori europei sia ancora ignara di cosa può pretendere, tra sistemazioni e rimborsi, quando un volo arriva in grave ritardo oppure viene cancellato dalla compagnia aerea.

Le migliori e le peggiori compagnie per quanto riguarda i ritardi

Il Flightright Index ha individuato le migliori compagnie aeree in assoluto quando si tratta di ritardi. I primi posti in classifica sono occupati da:

Austrian Airlines; Eurowings; Air Baltic; Finnair; British Airways.

Si tratta in tutti i casi di compagnie tradizionali, mentre molte delle low cost si trovano sul fondo della classifica. In ordine dalla peggiore, Flightright ha elencato:

Aer Lingus; Air Europa; Vueling; KLM; Ryanair.

Risalendo il fondo della classifica, si incontrano altre low cost, come Wizz Air e EasyJet. Tra le più famose, Lufthansa arriva dodicesima, mentre Air France ottava.

Come funziona il Flightright Index

Il Flightright Index non calcola soltanto il numero di voli che arrivano in ritardo, anche se questo dato è una parte importante della classifica, riassunto nel Reliability Rate. Austrian Airlines ed Air Baltic, che sono tra le migliori in assoluto, hanno ottenuto il punteggio massimo in questa categoria, 3,5. Ma c’è anche un’eccezione piuttosto evidente, Vueling, la terza peggiore in assoluto, i cui aerei sono però molto puntuali.

A penalizzare la compagnia spagnola, come molte altre, ci sono i restanti parametri. Il Payment Behavior considera le tempistiche e la facilità con cui le compagnie aeree risarciscono i passeggeri in caso di ritardo o di cancellazione. In questa classifica Vueling è la peggiore in assoluto insieme ad Aer Lingus ed Air Europa. La migliore è invece Air France, l’unica a raggiungere 3,5 di punteggio.

L’ultimo parametro è la Customer Satisfaction, la reputazione che le compagnie hanno tra i loro viaggiatori. In questo caso a trionfare è British Airways, che stacca tutti con un punteggio di 3,42. Ultima, ancora una volta, Vueling, a 1,69.

I diritti di cui i passeggeri non sono consapevoli

L’indagine ha fatto emergere anche che molti dei passeggeri degli aerei di linea non sono consapevoli dei diritti che spettano loro in caso di ritardo. Tra gli intervistati nel sondaggio, in Italia solo il 29% si è detto a conoscenza dei propri diritti. Tra i più noti risultano:

l’alloggio in hotel quando necessario (49%);

la compensazione economica (44%);

la fornitura di pasti e bevande durante l’attesa (43%);

la possibilità di essere ridiretti su un volo alternativo (41%).

Molto meno noto, invece, che le compagnie aeree in caso di disservizi siano obbligate a: