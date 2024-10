Il sodalizio tra calcio e moda esiste, per l’Udinese solo tessuti 100% green

Fonte: Ufficio stampa Moda e calcio, Udinese divisa

Calcio, moda e sostenibilità: un mix ideale per lanciare messaggi concreti in maniera sempre innovativa come da tradizione per l’Udinese. Dopo il grande successo del progetto dello scorso anno, anche per la stagione 2024/25 il Third Kit del club bianconero firmato Macron è stato realizzato in collaborazione con Camera Moda Fashion Trust. Una sinergia basata sul valore comune dello scouting di giovani talenti, nel calcio e nella moda, che rendono, nei rispettivi campi, i due brand delle reference a livello internazionale.

La firma di Flora Rabitti

Quest’anno la firma sul Third Kit è quella della giovane stilista Flora Rabitti con il suo brand Florania,uno dei beneficiari del CNMI Fashion Trust Grant 2023. Un brand emergente, genderless e basato su una produzione circolare ed etica. Ed ecco, quindi, che il progetto di quest’anno si arricchisce di un elemento decisivo, un valore storicamente condiviso da Udinese e Macron, alla base dell’accordo recentemente rinnovato fino al 2031 e al centro anche del concept di Florania: la sostenibilità.

Il kit 100% ecosostenibile

Per la prima volta, infatti, il kit dell’Udinese sarà al 100% realizzato in materiali eco-sostenibili. Se già da diverse stagioni i bianconeri indossano infatti divise realizzate in tessuto Eco Fabric, ricavato al 100% dal riciclo di plastica post-consumer, in questo kit per la prima volta sono stati utilizzati materiali riciclati e riciclabili anche per la produzione di tutte le applicazioni a caldo. Sono quindi del tutto ecosostenibili sia i loghi Macron presenti sulle spalle che quelli degli sponsor di maglia anteriori, posteriori e di manica, ma anche le applicazioni in silicone presenti sul petto, ovvero il Macron Hero, il logo di Florania e lo stemma dell’Udinese Calcio.

Fonte: Ufficio stampa

Ideazione, sperimentazione, innovazione e sostenibilità si fondono perfettamente nella ricerca di un design unico e distintivo, che rende la terza divisa un capo che conferma lo stretto rapporto tra calcio e mondo fashion. Anche quest’anno il Third Kit è stato svelato alla Milano Fashion Week nell’ambito di un panel su calcio, sostenibilità e moda moderato dalla giornalista Paola Bottelli, e che ha visto la partecipazione di Magda Pozzo, Umberta Gnutti Beretta e Warly Tomei (Co-Founders & Co-Chairs del CNMI Fashion Trust), Flora Rabitti e Gianluca Pavanello (CEO Macron).

La nuova maglia nel dettaglio

La nuova maglia Third 2024/25 dell’Udinese Calcio ha il collo alla coreana in maglieria con bordi bianconeri, abbinamento cromatico presente sui bordi manica. La maglia è di una particolare tonalità color glicine chiaro ed è caratterizzata da un pattern in grafica sublimata che riproduce il disegno irregolare di fiamme bianche che l’avvolgono sia anteriormente che posteriormente, sviluppandosi in particolare sui fianchi e sulle maniche. Il riferimento è ai raggi del Sole, elemento simbolico particolarmente significativo per la città di Udine e che in questo caso assume anche una valenza rafforzativa del messaggio di sostenibilità di cui questo kit si fa portatore. Proprio l’energia solare è protagonista dei lavori di ammodernamento a cui è stato sottoposto il Bluenergy Stadium, lo stadio in cui l’Udinese gioca i propri match casalinghi. Oltre 2.400 pannelli solari di ultima generazione consentiranno infatti una parziale autosufficienza energetica, rendendolo uno degli stadi più evoluti in Europa in termini di produzione di energia pulita.

“WE PLAY FOR THE PLANET”

Sul petto, a destra e uno sotto l’altro, il Macron Hero e la F identificativa del brand Florania. A sinistra è applicato invece lo stemma dell’Udinese Calcio. Nel retrocollo esterno è stampata in nero la scritta WE PLAY FOR THE PLANET, chiaro messaggio che conferma il forte impegno della società friulana nei campi della sostenibilità e del rispetto per l’ambiente. Una filosofia ‘green’ ampiamente condivisa da Macron, che realizza da anni i capi tecnici per i propri club partner con tessuti ecosostenibili al 100%, e ‘amplificata’ in questo caso dalla collaborazione con Florania. Il brand è infatti riconosciuto per il suo impegno in ambito di sostenibilità e per il credo nel ready-to-wear e nell’upcycling.

Il game kit è completato da pantaloncini color glicine che riprendono la grafica presente sulla maglia. I calzettoni, sempre glicine, hanno una banda orizzontale bianconera sul bordo superiore

Fonte: Ufficio stampa

«Il progetto del Third kit 24/25 rispecchia alla perfezione i nostri valori: innovazione e sostenibilità – sottolinea Magda Pozzo – Per il secondo anno consecutivo abbiamo lavorato con Camera Moda Fashion Trust e siamo felici, vista la nostra sensibilità comune sui giovani prospetti, di poter contribuire a valorizzare un grande talento del fashion design come Flora Rabitti. Questa maglia inoltre rafforza il nostro impegno per la sostenibilità, che ci lega profondamente a Macron, e che caratterizza il brand Florania: non è casuale, infatti, che le fiamme sulla maglia richiamino l’energia del sole, una scelta azzeccatissima di Flora che rimanda anche al grande progetto del solar park in via di costruzione al Bluenergy Stadium. Il tutto per un impegno per la sostenibilità nel quale crediamo sempre di più e che vogliamo rilanciare anche attraverso il connubio di calcio e moda».

«Calcio e fashion sono un binomio ormai acquisito da tempo e quando a questo si abbina l’innovazione e la sostenibilità, il risultato è eccezionale. – dice Gianluca Pavanello – Da tempo facciamo ricerca tecnica e stilistica per realizzare capi performanti e dal fashion design unico ed esclusivo. Collaborare con Flora Rabitti al design di questo kit e arricchirlo con una grafica ricca di significato per questo club e questa città è stato molto stimolante per noi. Allo stesso modo, questo progetto rappresenta anche un importante passo avanti nel rendere i nostri capi al 100% sostenibili, avendo aggiunto ai nostri tessuti Eco Fabric anche l’utilizzo di applicazioni transfer e in silicone in materiale Eco».

«È stato un onore rappresentare valori comuni di Florania, Udinese Calcio, Macron e Camera Nazionale della Moda Italiana, in un progetto-collegamento che richiama una forte simbologia: ispirato al Sole di Udine in Piazza della Libertà – afferma Flora Rabitti – Le grafiche del terzo kit della squadra rappresentano simboli universali di calore e forza, raggi solari. Un’energia collettiva e sostenibile, innovazione ecologica e senso di collettività».

«Voglio ringraziare Udinese Calcio e Magda Pozzo per aver rinnovato questa collaborazione e aver dato l’opportunità a un designer emergente come Flora Rabitti di creare la terza maglia, accogliendola a Udine e accompagnandola in tutte le fasi di realizzazione del progetto – dichiara Carlo Capasa, Presidente di CNMI – La moda e il calcio sono senza dubbio due eccellenze del nostro paese e avere la possibilità di vederle lavorare insieme e fare squadra è una grandissima soddisfazione».