Un debutto così non si era mai visto prima. Elisa ha inaugurato il suo tour 2025 con il primo concerto a San Siro, sold out da mesi. Un’esperienza unica per la cantautrice triestina, che ha portato sul palco milanese uno spettacolo immersivo tra musica e natura, celebrando 28 anni di carriera e lanciando un messaggio potente di sostenibilità ambientale.

È stata all’insegna del green, infatti, la data milanese, con un progetto innovativo che ha pochi precedenti nella musica e che, assicura l’artista stessa, non è mero greenwashing. Intanto la cantautrice ha già annunciato tante date autunnali nei palazzetti.

San Siro in verde per Elisa

Ad accogliere i 54mila spettatori presenti il 18 giugno allo stadio San Siro, una scenografia inedita: liane luminose, strutture in legno riciclato, edera e grandi fiori hanno trasformato lo stadio in un bosco visionario.

Elisa ha aperto il live in abito bianco con il brano Gift, seguita da una scaletta emozionante che ha incluso hit del passato come Labyrinth, Rainbow e Broken.

Dietro lo show, un progetto ambizioso: rendere il concerto un modello di sostenibilità. Energia da fonti rinnovabili, materiali riciclati, raccolta differenziata e l’uso del biocombustibile HVO al posto del gasolio sono solo alcune delle scelte che hanno permesso di abbattere fino al 70% delle emissioni.

La carbon footprint dell’evento sarà calcolata con criteri scientifici certificati, per garantire trasparenza e replicabilità e, chissà, imporre un nuovo standard per tutti i concerti in Italia, all’insegna del green. A discapito dei costi. Come ha spiegato la stessa Elisa a Vanity Fair:

Fare un evento sostenibile costa. Noi spendiamo il 35% in più del solito. Ma se lo facessero tutti, quei costi si abbatterebbero. Più siamo, più diventa sostenibile anche economicamente.

Il progetto Plantasia

L’impegno ambientale non si è fermato allo stadio. A due chilometri da San Siro, l’ex cava abbandonata di via Quarenga ospiterà Plantasia, il primo parco urbano musicale di Milano.

Promosso dall’associazione Lotus di Elisa, la Fondazione Cariplo e il Comune di Milano, prevede un intensivo intervento di fitobonifica. Nelle parole di Elisa:

È il primo progetto della mia fondazione Lotus. Un sogno che coltivo da anni.

Le date dei tour nei palazzetti

Dopo la data zero milanese, Elisa porterà il suo spettacolo nei principali palazzetti italiani con queste tappe del tour Palasport 2025:

8 novembre – Mantova, Palaunical;

10 novembre – Milano, Unipol Forum;

17 novembre – Bari, Palaflorio;

18 novembre – Eboli, Palasele;

20 novembre – Firenze, Nelson Mandela Forum;

22 novembre – Bologna, Unipol Arena;

25 novembre – Roma, Palazzo dello Sport;

28 novembre – Torino, Inalpi Arena.

Quanto costano i biglietti

I biglietti per il tour 2025 di Elisa, in vendita dal 14 giugno, stanno finendo velocemente. Il tipo di biglietto ha prezzi e nomi diversi in base alla venue. A grandi linea, possiamo stilare una tabella con le varie fasce di prezzo.

Tipo di posto Fascia di prezzo Parterre in Piedi circa 49 euro Posto Buona Visibilità circa 79 euro Posto Economico circa 59 euro Posto Media Visibilità tra 69 e 75 euro Posto Ottima Visibilità tra 80 e 90 euro

Nella maggior parte delle tappe sono previsti anche due pacchetti speciali:

Gold Package da circa 270 euro;

Early Entry Package da circa 70 euro.

Il Gold Package prevede un biglietto nei migliori posti della Tribuna Gold, ingresso riservato e staff dedicato, un pass con cordino da collezione, l’accesso al pre-show in area riservata, playlist selezionata e possibilità di scattare una foto con il poster ufficiale dell’evento. È disponibile inoltre il servizio catering con apertivi, piatti caldi e freddi, dessert, bevande e vino.

L’Early Entry Package prevede invece un biglietto parterre in piedi con entrata anticipata rispetto a quella generale più un pass con cordino da collezione