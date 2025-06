L'hinterland milanese sta attraendo sempre più persone dalla città di Milano per i costi delle case molto più bassi e la buona qualità della vita: quali sono i comuni più ricercati

Fonte: 123RF Dove comprare casa nell'hinterland di Milano

Secondo un rapporto pubblicato dal sito per ricerche di annunci immobiliari Casa.it, la popolazione di Milano starebbe calando in favore di quella dei comuni dell’hinterland. Gli abitanti del capoluogo lombardo sarebbero attratti dalle zone limitrofe a causa dei prezzi delle case, significativamente più bassi rispetto a quelli della città, ma anche per le buone condizioni di vita.

I comuni dell’hinterland milanese hanno il vantaggio di essere ben collegati alla città, alcuni anche da linee della metropolitana oltre che dalle strade e dalle ferrovie, ma al contempo riescono a offrire, soprattutto alle famiglie, soluzioni a metà prezzo rispetto a Milano.

Milano contro hinterland, i prezzi delle case

Secondo i dati di Casa.it, nell’hinterland milanese le case costano la metà rispetto a Milano. In città il prezzo medio di vendita di un’unità abitativa è di 523.258 euro, mentre nei comuni limitrofi alla città lombarda il prezzo medio si aggira attorno a 258.654 euro.

Per quanto riguarda i prezzi al metro quadro, in città si aggirano attorno ai 5.800 euro, mentre nell’hinterland scendono sotto i 2.300 euro. Sarebbe questa una delle ragioni che sta spingendo molti residenti di Milano a cercare casa nei comuni vicini.

I comuni più ricercati dell’Hinterland milanese

Casa.it ha anche analizzato quali sono i comuni maggiormente cercati dai suoi utenti del sito immobiliare, calcolando i prezzi medi delle case, soprattutto della tipologia in assoluto più richiesta, i trilocali:

Sesto San Giovanni: il prezzo medio di un trilocale è 301.926 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 3.058 euro e una metratura media di 98 metri quadri; Legnano: il prezzo medio di un trilocale è 203.066 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 1.968 euro e una metratura media di 103 metri quadri; Rho: il prezzo medio di un trilocale è 251.739 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.437 euro e una metratura media di 103 metri quadri; Cinisello Balsamo: il prezzo medio di un trilocale è 233.519 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.426 euro e una metratura media di 96 metri quadri; Corsico: il prezzo medio di un trilocale è 254.767 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.636 euro e una metratura media di 96 metri quadri; Paderno Dugnano: il prezzo medio di un trilocale è 244.963 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.461 euro e una metratura media di 99 metri quadri; Cologno Monzese: il prezzo medio di un trilocale è 288.152 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.819 euro e una metratura media di 102 metri quadri; Bollate: il prezzo medio di un trilocale è 249.020 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.506 euro e una metratura media di 99 metri quadri; Abbiategrasso: il prezzo medio di un trilocale è 191.120 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 1.913 euro e una metratura media di 99 metri quadri; San Giuliano Milanese: il prezzo medio di un trilocale è 228.193 euro, con un prezzo medio al metro quadro di 2.392 euro e una metratura media di 95 metri quadri.

Quali sono le case più cercate a Milano

Il rapporto ha inoltre rilevato che, nei comuni dell’hinterland di Milano, la tipologia di casa più richiesta rimane l’appartamento in condominio, seguito dalla villa e dalla casa indipendente. La metratura più comune nelle ricerche va da 51 a 100 metri quadri, seguita da case più grandi, fino a 150 metri quadri, al secondo posto. Solo terze le soluzioni più piccole, un dato che sottolinea che sono soprattutto le famiglie a cercare casa fuori Milano.

Le ricerche confermano poi che i prezzi delle case più ricercati vanno da 100mila a 200mila euro, mentre gli affitti da 600 a 800 euro, in linea con le tipologie di case più cercate.