Andrea Delogu vince Ballando con le Stelle 2025, ma il vero guadagno non è il trofeo: come funzionano cachet e compensi del programma

IPA Chi ha vinto Ballando con le Stelle 2025

Nella finale di sabato 20 dicembre, la conduttrice Andrea Delogu e il maestro Nikita Perotti hanno sollevato la coppa dell’edizione 2025 di Ballando con le Stelle. La stagione è stata particolarmente sentita e personale per la showgirl romana, che negli ultimi mesi ha dovuto affrontare il lutto della morte di suo fratello.

Ma al di là del trofeo, qual è il vero premio per i vincitori del celebre dancing show di Rai 1? La risposta è meno scontata di quanto si possa pensare e richiede una netta distinzione tra due concetti: il montepremi ufficiale e il cachet di partecipazione.

La vittoria di Andrea Delogu

Si è conclusa nel cuore della notte, poco prima delle due, una delle edizioni più seguite e combattute di Ballando con le Stelle. A sollevare la coppa della ventesima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci sono stati Andrea Delogu e Nikita Perotti. La conduttrice ha convinto il pubblico e la giuria con una crescita tecnica costante, riuscendo a ribaltare i pronostici della vigilia che vedevano altri nomi in pole position.

La sua è stata un’esperienza profondamente segnata dalla morte del fratello in un incidente, che a novembre l’ha costretta a un’assenza momentanea dalla pista da ballo, affermando in un’intervista:

Ho messo in pausa quello che dovrò affrontare, ma tornare è stata la decisione migliore che potessi prendere.

Una decisione maturata anche grazie al sostegno di Nikita Perotti, il maestro che l’ha accompagnata per tutta l’avventura.

Oltre a Ballando con le Stelle, nei giorni scorsi si è conclusa anche l’ultima edizione di The Voice Senior, sempre di produzione Rai.

Premiata anche Barbara D’Urso

Sul terzo gradino del podio, a pari merito, si sono classificati due dei volti più discussi e amati di questa stagione:

Barbara d’Urso, che in coppia con Pasquale La Rocca ha segnato un ritorno trionfale sul piccolo schermo;

il tennista Fabio Fognini, insieme a Giada Lini.

A consegnare la coppa a Barbara d’Urso è stata proprio Selvaggia Lucarelli, protagonista con lei nel corso dell’edizione di diversi scontri accesi.

Quanto ha vinto Delogu

A differenza di format come X Factor o L’Isola dei Famosi, Ballando con le Stelle non prevede un montepremi finale per il primo classificato. L’unico valore tangibile è il trofeo, alto circa un metro e particolarmente pesante (tanto che i vincitori spesso faticano a sollevarlo). Dove si trova, allora, il compenso economico? Nell’unica fonte di introito prevista: il cachet pattuito al momento dell’ingaggio.

Concordato individualmente con ciascun concorrente e con il rispettivo maestro, copre l’intero impegno legato al programma. Non solo le esibizioni in prima serata, ma anche le ore di allenamenti, le apparizioni promozionali e l’uso dell’immagine per la durata della trasmissione. Per una celebrità di primo piano, si parla di cachet che possono aggirarsi intorno ai 30mila euro per l’intera stagione. Per volti meno noti o per maestri emergenti, la cifra potrebbe essere significativamente inferiore.

Per i maestri storici e più blasonati, invece, il compenso è spesso più elevato e legato anche a un rapporto di lunga data con la produzione. I ballerini professionisti dovrebbero incassare circa 4mila euro a puntata, a cui bisogna aggiungere il classico rimborso spese.