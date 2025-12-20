Francesco De Siena vince The Voice Senior 2025: quanto ha guadagnato, quale premio è previsto e che valore economico ha la vittoria

ANSA Quanto ha guadagnato Francesco De Siena vincitore di The Voice Senior

The Voice Senior si conferma uno dei programmi musicali più seguiti della televisione italiana, grazie a un format ormai consolidato e a un pubblico affezionato che apprezza storie personali, talento ed esperienza. L’edizione 2025 si è conclusa con la vittoria di Francesco De Siena, professore di musica di Lecce, che ha conquistato il pubblico da casa al termine della finalissima. Il vincitore ha chiuso al primo posto con il 34,75% dei voti, precedendo Pierluigi Lunadei, fermo al 29,96%, e Giovanna Russo, che ha raccolto il 22,02%. Al quarto posto Carmelo Sciplido con il 13,26%. Un risultato netto, che ha confermato l’apprezzamento del pubblico per l’interpretazione e il percorso del vincitore.

Quanto guadagna il vincitore di The Voice Senior

A differenza di altre trasmissioni televisive come Tu sì que vales, The Voice Senior non prevede un montepremi e nemmeno contratti discografici come per X Factor. Il premio per il vincitore è strutturato in modo diverso e punta soprattutto sul riconoscimento artistico e sulla valorizzazione del percorso musicale del concorrente. Chi arriva primo non riceve una somma di denaro, ma ottiene un vinile celebrativo che raccoglie tutte le esibizioni realizzate nel corso del programma. Si tratta di un oggetto simbolico, ma anche concreto, che consente al vincitore di conservare e condividere le proprie performance ufficiali all’interno del format televisivo.

Accanto al vinile, il premio include anche la possibilità di incidere una cover del brano che ha permesso al concorrente di vincere la finale. Questo aspetto rappresenta il vero valore economico e professionale del premio, perché offre visibilità discografica e una potenziale apertura verso collaborazioni future nel mondo della musica. C’è da aggiungere che i concorrenti di The Voice Senior partecipano in maniera gratuita al programma, una vetrina utile per realizzare un sogno o semplicemente dimostrare di essere ancora in grado di fare la differenza sul palco.

Quanto ha guadagnato davvero Francesco De Siena

Dal punto di vista strettamente economico, Francesco De Siena non ha incassato un premio in denaro diretto per la vittoria a The Voice Senior. Il guadagno immediato non è quindi quantificabile in euro, come accade invece in altri programmi televisivi. Il valore del premio va letto in termini di opportunità.Inoltre, la partecipazione e la vittoria in un programma di prima serata sulla televisione pubblica comportano un incremento significativo della notorietà personale, con possibili ricadute positive anche sul piano lavorativo e didattico.

Tutte le possibili opportunità lavorative

La registrazione della cover e la pubblicazione del vinile rappresentano strumenti promozionali che possono generare entrate indirette, legate a eventuali vendite, streaming, esibizioni dal vivo e incarichi professionali successivi alla trasmissione. Per un insegnante di musica e interprete con una lunga esperienza, questo tipo di visibilità può tradursi in nuove collaborazioni, concerti e attività artistiche retribuite.

Nel caso di Francesco De Siena, probabilmente, ci sarà la registrazione della cover “La sera dei miracoli” di Lucio Dalla, il suo cavallo di battaglia. Una canzone che potrebbe farlo conoscere ad una platea ancora più ampia e permettergli di raccogliere quanto seminato durante la sua esperienza televisiva.