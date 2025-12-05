ANSA Rob vince X Factor, quanto guadagna

Rob ha vinto l’edizione 2025 di X Factor. Il successo in finale non comporta però nessuna vincita immediata. Il concorrente che riesce a vincere un’edizione del talent show ottiene invece un contratto discografico, che per l’edizione di quest’anno viene firmato con Warner Music, una delle più grandi etichette discografiche a livello mondiale.

Il valore di questo contratto è solitamente stimato in 300mila euro. Permette al vincitore di avere una base solida per entrare nel mondo discografico ma non assicura una carriera di successo. I guadagni più rilevanti arrivano soltanto dopo, da dischi, streaming e concerti, ma sono pochi i vincitori di X Factor in Italia che hanno poi effettivamente capitalizzato il loro successo nel talent show.

Quanto ha vinto Rob a X Factor 2025

Roberta Scandurra, in arte Rob, ha vinto la finale di X Factor Italia 2025, che si è svolta in Piazza del Plebiscito a Napoli. La ventenne originaria della provincia di Catania aveva già vinto il Tour Music Fest nel 2022, ma con la vittoria del talent show più seguito nel nostro Paese ha anche ottenuto un importante contratto discografico.

L’edizione 2025 ha portato a un cambiamento significativo all’interno di X Factor. Il partner con cui la trasmissione si accorda per fornire al vincitore un contratto discografico non è più Sony, ma Warner Music. Questa etichetta punta su metodi di diffusione della musica digitali più che quelli tradizionali (come le vendite dei dischi e i grandi concerti) su cui si concentrava il precedente contratto.

Il valore rimane però sempre lo stesso: circa 300mila euro. Non si tratta però di un premio in denaro, ma di una serie di investimenti che la casa discografica mette a disposizione dell’artista vincitore e che includono sia la produzione di un album, sia la promozione della musica e della figura dell’artista.

I guadagni del post X Factor

Nessun guadagno immediato quindi per Rob, che avrà invece a disposizione una solida base per provare a farsi strada nel panorama musicale italiano e, in caso di enorme successo, anche internazionale. La cantante dovrà capitalizzare sugli strumenti che Warner Music le metterà a disposizione.

Secondo alcune stime, un concorrente di X Factor che riesce a sfruttare la base iniziale che il contratto comporta, riesce a ottenere il valore del premio in circa due anni, producendo musica e facendo concerti e tour. Nulla è però garantito, e le cose possono andare sia molto meglio sia molto peggio di così.

Dai Maneskin a Mengoni, i vincitori che hanno avuto successo

Nel passato recente di X Factor, il nome di maggior successo uscito vincitore dalla trasmissione è quello dei Maneskin. Il gruppo rock romano è passato dalla vittoria nel talent show a quella a Sanremo prima e all’Eurovision Song Contest poi. Da lì il loro successo è stato non solo italiano ma anche internazionale, con ricavi stipati in decine di milioni di euro.

Il primo dei vincitori del programma ad avere grande successo è stato però Marco Mengoni. Trionfatore dell’edizione del 2009, ha poi vinto due volte Sanremo. Anche nel suo caso, il grande successo dopo X Factor ha portato guadagni milionari.