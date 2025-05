Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Fonte: 123RF VST, finalità e funzionamento della nuova piattaforma per la sicurezza

Nell’ambito delle iniziative del padiglione Italia dell’Expo di Osaka, ha spiccato la presentazione di una innovativa piattaforma per la sicurezza sul lavoro – Virtual Safety Training (VST) – sviluppata da LEF, azienda digitale fondata da Confindustria Adriatico e McKinsey & Company.

Realtà virtuale e intelligenza artificiale e formazione avanzata sono le parole chiave di un’iniziativa che segue la Giornata mondiale della sicurezza sul lavoro e la recente pubblicazione dei più aggiornati dati Inail su infortuni sul lavoro e morti bianche.

La strada per rispondere efficacemente al problema sicurezza negli ambienti di lavoro è ancora lunga, ma Virtual Safety Training rappresenta sicuramente un passo importante. Vediamo allora come funziona e in quali campi, ambiti o situazioni potrebbe risultare più utile.

Cos’è Virtual Safety Training

L’iniziativa in oggetto si inserisce in un accordo nazionale tra Ministero del Lavoro e Conferenza delle Regioni e ha visto in prima linea la Regione Friuli Venezia Giulia. Tanto che delle sue potenzialità si riparlerà anche in occasione degli eventi collegati a Gorizia 2025, capitale europea della cultura.

La piattaforma offre la possibilità di una formazione avanzata nel campo della sicurezza sul lavoro, grazie a tecnologie immersive al passo con i tempi e in grado di aiutare lavoratori e studenti a individuare pericoli derivanti dallo svolgimento delle mansioni e a reagire nel modo giusto.

Virtual Safety Training consentirà – quindi – di sperimentare situazioni di potenziale rischio di incidente, ma senza alcuna esposizione reale a conseguenze per la salute. Questo grazie alla simulazione tramite realtà virtuale, che visivamente darà modo all’utente di considerare, valutare e affrontare vari scenari di grave emergenza – come ad es. incendi o fughe di sostanze nocive – ovviamente impossibili da simulare nella realtà di tutti i giorni. Un impatto diretto sul mondo concreto del lavoro manuale proveniente dall’ambito digitale

Come funziona

Il sistema è utilizzabile sia in modalità immersiva con visori sia in versione browser, consentendo così di controllare e valutare l’effettiva attività formativa svolta e dando all’azienda la certezza che l’apprendimento sia effettivamente avvenuto.

Il sistema sfrutta modelli tridimensionali e avatar animati da AI generativa, ricreando ambienti industriali digitali ma verosimili e personalizzabili. Agire per la sicurezza sul lavoro significa non soltanto prendere sagge decisioni nel momento di un’emergenza reale, ma anzitutto formarsi in vista di una possibile emergenza. Ecco allora che Virtual Safety Training consente di accrescere le proprie competenze in fatto di sicurezza, superando la formazione classica su manuali o tramite lezioni frontali e istruendo in modo nuovo gli utenti su comportamenti, procedure e misure da adottare in caso di rischio.

Le potenzialità di Virtual Safety Training sono evidenti perché il suo utilizzo è intuitivo e pensato per ogni tipo di datore di lavoro e lavoratore, ma anche per le scuole superiori e per chi si affaccia per la prima volta al mondo dell’occupazione lavoro, stranieri compresi.

Quali sono i vantaggi

Per i giovanissimi questa piattaforma ha l’evidente attrattiva di funzionare con nuovissime tecnologie, ma a portata anche dei lavoratori senior e di tutti coloro che si aspettano un apprendimento più veloce ed efficace e un maggiore coinvolgimento e motivazione rispetto ai corsi tradizionali. D’altronde nelle emergenze la prontezza di riflessi è tutto, e sapere già cosa fare consentirà di risparmiare secondi o minuti utili a salvare la propria incolumità e quella degli altri.

Non solo sarà possibile sbagliare più volte e apprendere dagli errori senza che, ovviamente, succeda nulla, ma sarà anche possibile ripetere le simulazioni in modo sicuro, aggiungendo variabili e modificando di volta in volta l’ambiente immersivo.

E oltre alla maggior motivazione nel partecipare a un’esperienza d’avanguardia, l’uso di questa piattaforma rafforzerà l’acquisizione di concetti complessi grazie alla memoria esperienziale, ossia quella legata a emozioni e ricordi provati durante un’esperienza personale.

Un altro vantaggio dell’iniziativa è dato anche dalla riduzione dei costi collegati a incidenti o errori sul campo. Virtual Safety Training riduce o abbatte le conseguenze alla salute, come danni fisici per esplosioni o inalazione di gas e tutto ciò andrà a tutto beneficio delle casse aziendali.

Ancora, un altro aspetto interessante di questa piattaforma nuova di zecca è la possibilità di essere usata anche nelle scuole ed, anzi, a partire dalle scuole. Una sorta di rivoluzione “formativa” che sarà di riferimento per gli anni futuri e che consentirà ai giovanissimi di conoscere già questi temi, ben prima della firma di un contratto di lavoro.

3 esempi pratici dell’efficace uso della piattaforma

Edilizia, manifattura, sanità, trasporti, impianti industriali: questi sono solo alcuni dei settori in cui VST potrà efficacemente essere usata per rafforzare la propria preparazione in tema di sicurezza sul lavoro, evitando danni alla salute o riducendo l’impatto di un incidente.

Vediamo allora, in breve, tre possibili situazioni pratiche che ci fanno intuire tutte le potenzialità di Virtual Safety Training.

Lavoro in quota

Pensiamo a una tipica situazione di rischio nel settore edile, cioè quella della caduta dall’alto. Un operaio edile potrà usare la piattaforma in oggetto, indossando un visore VR e immergendosi così in uno scenario di realtà virtuale, in cui è simulato un cantiere su cui montare un’impalcatura.

Durante l’esercizio, VST sarà in grado di riprodurre varie situazioni reali di rischio come ad es. vento forte, ancoraggi mancanti, movimenti sbagliati. Ebbene, in caso di errore l’utente cadrà ma solo virtualmente – e quindi in sicurezza – ricevendo subito dopo un feedback immediato sulle azioni da compiere, o da correggere, per evitare l’incidente vero, affinando così le sue competenze pratiche.

Evacuazione di emergenza

Si pensi alle situazioni di rischio legate a incendi, terremoti o altri eventi che impongono di uscire al più presto, e ordinatamente, da edifici come scuole o ospedali.

L’uso di Virtual Safety Training consentirà di addestrare il personale con una simulazione 3D di un incendio in un ufficio. I lavoratori dovranno cercare l’uscita, seguire le vie di fuga, aiutare colleghi in difficoltà, evitare ascensori e affrontare situazioni impreviste (come ad es. porte bloccate, fumo).

L’utilità ai fini pratici di questa esercitazione è evidente perché agevola la familiarizzazione realistica con le strutture e le procedure emergenziali, senza bloccare realmente l’attività aziendale per prove pratiche.

Gestione di sostanze chimiche

Questa è una situazione tipica in ambienti come quello manifatturiero o farmaceutico. Il pericolo è quello di respirare gas e sostanze pericolose, a seguito di esplosioni, incendi, o incidenti dovuti ad es. a miscele errate.

Ebbene, la piattaforma VST consentirà a un tecnico di simulare la manipolazione di acidi o solventi in un laboratorio virtuale. Il sistema potrà guidarlo nel corretto uso dei DPI (guanti, maschere), nella lettura delle etichette e nella procedura di contenimento in ipotesi di sversamento.

Anche in questo caso, l’apprendimento sarà facile e sicuro e potrà essere ripetuto in riferimento a più procedure critiche, senza spreco di materiale reale, riducendo il rischio di contaminazione e danni alla salute.