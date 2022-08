Ok al Bonus 200 euro per autonomi e partite Iva: come fare domanda

Dopo le tante misure approvate negli ultimi tempi per i lavoratori dipendenti, finalmente una buona notizia anche per gli autonomi. Il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando ha infatti firmato il decreto che disciplina i criteri e le modalità per la concessione del cosiddetto Bonus 200 euro anche ai liberi professionisti e alle partite Iva.

Per chi ancora non sapesse di cosa si tratta, è una indennità una tantum – quindi concessa una sola volta – introdotta nel Decreto Aiuti dal governo Draghi come misura di sostegno al potere d’acquisto dei lavoratori autonomi e dei professionisti, come risposta concreta alla crisi energetica e al caro prezzi che stiamo vivendo in questi mesi.

La misura è finanziata a valere sulle risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con una dotazione finanziaria implementata dal Decreto Aiuti bis, per il 2022, a 600 milioni di euro.

Il Bonus da 200 euro viene così esteso a 3 milioni di partite Iva, con redditi fino a 35mila euro: di questi 973mila commercianti, 859mila artigiani, 477mila professionisti iscritti alle casse previdenziali (architetti, ingegneri, giornalisti, ecc), 216mila professionisti esclusivi e 30mila coltivatori diretti.

Tra questi, a chi spetta dunque il Bonus 200 euro? I beneficiari dell’indennità devono:

essere lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali INPS

essere professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza

nel periodo d’imposta 2021 aver percepito un reddito complessivo non superiore a 35mila euro.

Attenzione: per ricevere il Bonus 200 euro queste categorie devono necessariamente:

fare domanda ad hoc

essere già iscritti alle gestioni previdenziali elencate sopra, alla data di entrata in vigore del Decreto Aiuti, con partita IVA e attività lavorativa avviata

aver eseguito almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità, con competenza a decorrere dall’anno 2020.

Il beneficio non è compatibile con le misure introdotte dagli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

Quanto alle modalità di presentazione della domanda, il soggetto interessato dovrà presentare istanza agli enti di previdenza a cui è obbligatoriamente iscritto, nei termini, con le modalità e secondo lo schema predisposto dai singoli Enti previdenziali.

Il Bonus viene erogato sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’ente erogatore al momento del pagamento ma è soggetta anche a successiva verifica anche attraverso le informazioni incrociate della Pubblica amministrazione.