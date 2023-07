Personale ATA cercasi: in arrivo nuovi concorsi

Giornalista pubblicista ed esperto copywriter, ho accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter

Nuove opportunità lavorative proposte in ambito scolastico, con concorsi per il personale ATA tra il 2023 e il 2024. Il MIUR sottolinea come i prossimi mesi saranno di cruciale importanza in tal senso, offrendo chance non soltanto per nuovi inserimenti.

I concorsi in programma, infatti, garantiscono tanto nuove assunzioni quanto aggiornamenti delle proprie posizioni in graduatoria. Ecco tutte le figure interessate nel dettaglio.

Assunzioni personale ATA: figure richieste

Generalmente quando si parla di assunzioni in ambito scolastico si pensa agli insegnanti. Si tratta di un’associazione quasi automatica. Il personale ATA ricopre però un ruolo molto importante e merita più di una precisazione in fatto di suddivisione delle figure professionali rientranti in questa maxi categoria.

In tanti, infatti, pongono in diretta connessione personale ATA e “bidelli”, termine ormai in disuso o quasi. Vediamo quindi che tipo di figure professionali saranno coinvolte nei prossimi concorsi lavorativi annunciati dal MIUR.

Con l’acronimo ATA si fa riferimento ad Amministrativo, Tecnico e Ausiliario. Precisato ciò, possiamo suddividere questi lavoratori in tre macro categorie:

Amministrativo : addetto alla segreteria, segretario di istituto, archivista, ragioniere o responsabile dell’ufficio amministrativo;

: addetto alla segreteria, segretario di istituto, archivista, ragioniere o responsabile dell’ufficio amministrativo; Tecnico : esperto addetto in ambito informatico, audiovisivo, laboratorio e telecomunicazioni;

: esperto addetto in ambito informatico, audiovisivo, laboratorio e telecomunicazioni; Ausiliario: addetti di vario genere, dalla mensa alle pulizie, dalla comunicazione all’autonomia, fino al collaboratore scolastico.

Detto ciò, si precisa inoltre come ruoli ancor più specifici possono essere definiti dalle necessità di ogni singolo istituto scolastico. Quanto fornito, quindi, è soltanto uno schema generico.

Il supporto del personale ATA è fondamentale per il corretto svolgimento di tutte le operazioni scolastiche. La complessa macchina di questi istituti non potrebbe infatti reggersi sulle sole spalle degli insegnanti impegnati in aula.

Chiunque fosse interessato a presentare domanda, quindi, dovrà essere consapevole di quelle che risultano essere le generali attività svolte:

Amministrazione : in segreteria queste figure professionali sono incaricate di numerose attività, dall’organizzazione dei tanti documenti presenti alla gestione dell’ufficio in toto e della corrispondenza. Si passa poi a occuparsi delle pratiche connesse specificamente agli studenti, come per le iscrizioni ad esempio, fino alla preparazione di registri e statistiche;

: in segreteria queste figure professionali sono incaricate di numerose attività, dall’organizzazione dei tanti documenti presenti alla gestione dell’ufficio in toto e della corrispondenza. Si passa poi a occuparsi delle pratiche connesse specificamente agli studenti, come per le iscrizioni ad esempio, fino alla preparazione di registri e statistiche; Ambito tecnico e risorse : l’intera infrastruttura informatica dell’istituto scolastico passa dalle mani di pochi tecnici. Ciò comprende qualsiasi problematica connessa a PC, rete internet, strumenti audiovisivi e non solo. Si garantisce inoltre supporto anche in caso di semplice mancata comprensione degli insegnanti in merito a determinate strumentazioni. A ciò si aggiunge la gestione e relativa manutenzione di tutte le attrezzature presenti nella struttura, provvedendo a ordinare eventuali materiali necessari;

: l’intera infrastruttura informatica dell’istituto scolastico passa dalle mani di pochi tecnici. Ciò comprende qualsiasi problematica connessa a PC, rete internet, strumenti audiovisivi e non solo. Si garantisce inoltre supporto anche in caso di semplice mancata comprensione degli insegnanti in merito a determinate strumentazioni. A ciò si aggiunge la gestione e relativa manutenzione di tutte le attrezzature presenti nella struttura, provvedendo a ordinare eventuali materiali necessari; Assistenza e servizi ausiliari: si richiede supporto agli studenti con bisogno speciali, collaborando a stretto contatto con gli insegnanti. Al tempo stesso si supervisionano i servizi di pulizia e manutenzione, gestendo l’eventuale mensa scolastica e offrendo aiuto in ambito vigilanza e sicurezza.

Nuovi concorsi: quando si terranno

Scendiamo ora nel dettaglio dei concorsi per personale ATA 2023-24. Come ogni anno, viene bandita la procedura per l’assunzione di personale ATA all’estero. In questo caso, però, ci si rivolge unicamente ai DSGA, ovvero i Direttori dei servizi generali e amministrativi, così come agli AA, Assistenti Amministrativi.

In arrivo, inoltre, il bando per l’aggiornamento delle graduatorie della Regione Sicilia, con validità per il triennio 2024/2027. Previsto per il prossimo agosto. Tra non molto dovrebbero giungere aggiornamenti in merito alla calendarizzazione del concorso DSGA, già atteso lo scorso anno. La modalità sarà semplificata, senza preselezione e con prova scritta informatizzata.

Spazio poi al concorso per assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA. Ci si rivolge soltanto a personale di ruolo che abbia svolto la funzione in questione per almeno 3 anni. Anche in questo caso l’attesa è stata alquanto lunga, considerando come il tutto fosse previsto per lo scorso anno.

Si conclude l’elenco con il concorso ATA terza fascia, previsto per il 2024. In questo caso si potrà provvedere all’aggiornamento della propria posizione o inserirsi per la prima volta nelle graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia (per il triennio 2024/2026, ndr).