La classifica delle migliori università al mondo: sorpresa Italia

Buone notizie sul fronte delle università italiane. E’ appena stato infatti pubblicato l’Academic Ranking of World Universities (ARWU) del Center for World-Class Universities (CWCU) dell’Università Jiao Tong di Shanghai, aggiornato su base annua. Più di 2500 università sono classificate da ARWU ogni anno e le migliori 1000 vengono pubblicate. La buona notizia è che nella classifica delle migliori università al mondo la prima italiana al 150° posto.

Dal 2003, ARWU presenta annualmente le migliori università del mondo sulla base di una metodologia trasparente e dati oggettivi di terze parti. Non a caso è stata riconosciuta come la prima delle classifiche universitarie globali e la più affidabile in assoluto.

ARWU utilizza sei indicatori oggettivi per classificare le università di tutto il mondo, tra cui il numero di alunni e il personale che hanno vinto premi Nobel e medaglie Fields, il numero di ricercatori citati da Clarivate, il numero di articoli pubblicati su riviste di natura e scienza, il numero di articoli indicizzati su Science Citation Index Expanded™ e Social Sciences Citation Index™ nel Web of Science™ e la performance pro-capite dell’università.

Le migliori università al mondo

L’Università di Harvard è in cima alla classifica per il 20° anno consecutivo. La Stanford University rimane salda in seconda posizione. Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) sale di una posizione al numero 3. Altre 10 migliori università sono Cambridge (4a), Berkeley (5a), Princeton (6a), Oxford (7a), Columbia (8a), Caltech (9a) e Chicago (10°).

Nell’Europa continentale, l’Università Paris-Saclay (16°) è la migliore, seguita dall’ETH di Zurigo (20°). Tra le università asiatiche, l’Università di Tokyo (24a) mantiene la sua posizione di leadership. La Tsinghua University (26°) sale di due posizioni, mantenendo il secondo miglior posto in Asia. L’Università di Melbourne (32a) è in cima alle altre università dell’Oceania da ormai 12 anni consecutivi, dal 2011.

Quattro università salgono nella Top 50. L’Università di Zhejiang della Cina continentale si è classificata al 36° posto, rispetto al 52° dell’anno scorso. L’Università del Queensland dall’Australia sale di quattro posizioni al 47° posto. L’Università dell’Illinois a Urbana-Champaign (49°) e l’Università del Maryland, College Park (50°) degli Stati Uniti salgono entrambe di sei posizioni.

Sette università entrano nella Top 100, tra cui l’Università di Pittsburgh (82°) e la Brown University (99°) dagli Stati Uniti, l’Università Erasmo da Rotterdam (87°) dai Paesi Bassi, l’Università di Alberta (92°) dal Canada, la Huazhong University of Science and Technology (96°) dalla Cina continentale, The University of Hong Kong (96°) dalla Cina-Hong Kong e Seoul National University (98°) dalla Corea del Sud.

Ci sono poi otto new entry che compaiono nell’elenco delle Top 500, e 25 università entrano per la prima volta nella Top 1000.

Le 50 migliori università al mondo: la classifica

Qui vi avevamo parlato delle facoltà che assicurano stipendi più alti una volta al lavoro.

Ecco le migliori 50 università nel mondo:

Harvard University Stanford University Massachusetts Institute of Technology (MIT) University of Cambridge University of California, Berkeley Princeton University University of Oxford Columbia University California Institute of Technology University of Chicago Yale University Cornell University University of California, Los Angeles Johns Hopkins University University of Pennsylvania Paris-Saclay University University of Washington University College London University of California, San Francisco ETH Zurich University of California, San Diego University of Toronto Imperial College London The University of Tokyo New York University Tsinghua University Washington University in St. Louis University of Michigan-Ann Arbor University of North Carolina at Chapel Hill Northwestern University Duke University The University of Melbourne University of Wisconsin – Madison Peking University The University of Edinburgh Zhejiang University The University of Texas at Austin The University of Manchester University of Copenhagen PSL University Karolinska Institute Kyoto University Sorbonne University Rockefeller University University of British Columbia University of Minnesota, Twin Cities The University of Queensland King’s College London University of Illinois at Urbana-Champaign University of Maryland, College Park.

La migliore università italiana è la Sapienza di Roma

Per quanto riguarda le italiane, dicevamo, al primo posto troviamo la Sapienza di Roma, al 150esimo posto nella classifica mondiale. La Sapienza migliora la sua posizione a livello globale avanzando di una fascia nella classifica rispetto agli anni precedenti in cui si trovava nel range 151-200. La Sapienza è l’unica università italiana a vantare un primo posto assoluto a livello internazionale.

“Il posizionamento di quest’anno è un ottimo risultato per la Sapienza – ha commentato la rettrice Antonella Polimeni – che vede confermato il suo primato a livello nazionale. La classifica ribadisce il prestigio dell’Ateneo nel panorama internazionale grazie alla qualità e al valore scientifico della nostra comunità accademica, di cui il recente Premio Nobel per la Fisica a Giorgio Parisi rappresenta il massimo riconoscimento”.

Il 2022 è stato un anno di grandi risultati per la Sapienza sotto il profilo del piazzamento nei ranking internazionali. La classifica 2022 per ambiti disciplinari dell’agenzia QS, pubblicata il 6 aprile 2022, ha nuovamente collocato la Sapienza al 1° posto a livello mondiale in Classics & Ancient History.

Nella classifica Global Ranking of Academic Subjects, pubblicata il 19 luglio 2022 dalla stessa agenzia Shanghai Ranking Consultancy, l’ateneo ha totalizzato 5 primati unici a livello nazionale, nella materie Mathematics, Physics, Automation&Control, Telecommunication Engineering e Aerospace Engineering.

Bene anche Milano, Padova, Pisa, Bologna e Torino. Ma scorrendo la classifica, si notano alcune sorprese: la Bocconi ad esempio tra le italiane è verso il fondo, l’Università di Urbino persino ultima (qui le università italiane che rischiano di chiudere).

Le migliori università italiane: la classifica

Ricordiamo che finalmente in Italia è stato dato il via libera all’iscrizione alla doppia laurea (qui tutte le novità in arrivo). Ecco la classifica delle università italiane secondo ARWU, con il relativo ranking mondiale:

101-150

Università Sapienza di Roma

Università Sapienza di Roma 151-200

Università di Milano

Università di Milano 151-200

Università di Padova

Università di Padova 151-200

Università di Pisa

Università di Pisa 201-300

Politecnico di Milano

Politecnico di Milano 201-300

Università di Bologna

Università di Bologna 201-300

Università di Napoli Federico II

Università di Napoli Federico II 201-300

Università di Torino

Università di Torino 301-400

Università Cattolica del Sacro Cuore

Università Cattolica del Sacro Cuore 301-400

Università di Firenze

Università di Firenze 301-400

Università di Milano-Bicocca

Università di Milano-Bicocca 401-500

Università Humanitas

Università Humanitas 401-500

Università di Bari

Università di Bari 401-500

Università di Pavia

Università di Pavia 401-500

Università di Perugia

Università di Perugia 401-500

Università di Trento

Università di Trento 401-500

Università Vita-Salute San Raffaele

Università Vita-Salute San Raffaele 501-600

Università di Brescia

Università di Brescia 501-600

Scuola Normale Superiore di Pisa

Scuola Normale Superiore di Pisa 501-600

Università di Catania

Università di Catania 501-600

Università di Genova

Università di Genova 501-600

Università di Modena e Reggio Emilia

Università di Modena e Reggio Emilia 501-600

Università di Palermo

Università di Palermo 501-600

Università di Parma

Università di Parma 501-600

Università di Roma – Tor Vergata

Università di Roma – Tor Vergata 501-600

Università di Verona

Università di Verona 601-700

Politecnico delle Marche

Politecnico delle Marche 601-700

Politecnico di Torino

Politecnico di Torino 601-700

Università di Ferrara

Università di Ferrara 601-700

Università di Salerno

Università di Salerno 601-700

Università di Siena

Università di Siena 601-700

Università di Trieste

Università di Trieste 701-800

Università della Campania Luigi Vanvitelli

Università della Campania Luigi Vanvitelli 701-800

Università di Udine

Università di Udine 801-900

Università libera di Bolzano

Università libera di Bolzano 801-900

Università di Cagliari

Università di Cagliari 801-900

Università della Calabria

Università della Calabria 801-900

Università di Chieti-Pescara

Università di Chieti-Pescara 801-900

Università dell’Aquila

Università dell’Aquila 801-900

Università di Messina

Università di Messina 901-1000

Università Bocconi

Università Bocconi 901-1000

International School for Advanced Studies

International School for Advanced Studies 901-1000

Università della Tuscia

Università della Tuscia 901-1000

Università dell’Insubria

Università dell’Insubria 901-1000

Università del Salento

Università del Salento 901-1000

Università di Urbino.

Qui trovate la classifica ARWU completa, dove potete anche cercare un singolo ateneo oppure visionare la classifica di ciascun Paese.