123RF Trovare lavoro con app e siti è possibile?

Il mese di settembre è sicuramente quello dei più attivi per chi cerca lavoro e per chi lo offre. I primi, infatti, dopo lo stop per le vacanze estive cercano delle nuove opportunità mentre le aziende avviano spesso in tale periodo delle nuove selezioni per pianificare il nuovo anno. Proprio per questo sapere quali sono i migliori siti per trovare lavoro può fornire un valido contributo per trovare l’offerta giusta al momento opportuno.

La digitalizzazione del mercato del lavoro

Rispetto al passato, trovare lavoro oggi è più agevole ma non più semplice. Se prima, infatti, si scorrevano gli annunci sui giornali, si portava il curriculum al centro per l’impiego o lo si spediva per lettera, ora è possibile consultare tante offerte in pochi secondi, inviare delle candidature istantanee e ricevere delle risposte più rapide.

È importante quindi sapere quali sono i migliori siti da consultare per trovare lavoro in modo tale da evitare di perdere tempo ed energie. Tra quelli che vale la pena di visitare ci sono:

LinkedIn;

Indeed;

Infojobs;

Subito;

Monster;

Bakeca.

LinkedIn

Tra i migliori siti per trovare lavoro c’è LinkedIn che non è solo un portale online di annunci ma un network professionale che viene usato ogni giorno da recruiter, professionisti e aziende.

Grazie a tale piattaforma è inoltre possibile conoscere persone che lavorano o che stanno cercando lavoro, collegarsi con nuovi o vecchi colleghi/clienti oppure con chi ha delle affinità simili alle proprie. L’obiettivo è infatti quello di creare delle connessioni e di facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Funziona in questo modo: ci si può registrare gratuitamente creando un profilo che rappresenta una specie di curriculum online che si può sempre aggiornare. Chi si iscrive ha una scheda personale nella quale si possono inserire i propri dati personali come:

le esperienze lavorative;

il titolo di studio;

le certificazioni che si hanno;

le competenze maturate.

Inoltre, si può aggiungere anche una foto e un breve riepilogo del proprio percorso lavorativo o scolastico e il tipo di occupazione che si cerca.

Grazie a LinkedIn è possibile anche pubblicare articoli, progetti, pubblicazioni e condividere le proprie idee e conoscenze. In più, il social del lavoro mette anche a disposizione degli utenti dei corsi di formazione online sia gratuiti che a pagamento.

Indeed

C’è anche Indeed tra i siti più conosciuti per trovare lavoro. Per usarlo è necessario iscriversi al portale il cui utilizzo è molto semplice. Basta inserire nella barra di ricerca una professione come ad esempio segretaria/o e la città nella quale si vuole lavorare, ad esempio Milano. Dopo pochi secondi il sito mostrerà tutti gli annunci pertinenti alla figura richiesta.

Si potrà poi creare un profilo gratuito sul sito, caricare il proprio curriculum e renderlo visibile ai recruiter. Un’altra funzione molto apprezzata di Indeed è la possibilità di consultare le recensioni delle aziende scritte sia dai dipendenti attuali che passati in modo tale da avere qualche notizia in più su quella (se presente) per la quale si sta inviando la propria candidatura.

Su tale sito, poi, c’è una sezione nella quale si può consultare la retribuzione media di un’azienda calcolata in base ai dati forniti dai lavoratori.

InfoJobs

Uno dei siti per l’occupazione più utilizzati in Italia è InfoJobs grazie alla sua semplicità e accessibilità. Gli utenti possono infatti cercare lavoro filtrando gli annunci per il tipo di contratto, per la città o per il settore preferito. Così come per gli altri siti va inserita come parola chiave nella barra di ricerca il nome di un’azienda, il tipo di lavoro che si vuole fare o una competenza specifica insieme all’area di interesse.

Anche su InfoJobs, poi, è possibile creare un profilo dettagliato e caricare il proprio curriculum aggiornandolo in qualsiasi momento. Inoltre, si possono ricevere anche degli annunci personalizzati quando vengono pubblicati quelli in linea con i propri criteri impostati così da non perdere tempo prezioso.

Si tratta inoltre di un sito molto semplice da usare anche per le aziende in quanto esse possono individuare i candidati non soltanto in base al profilo ricercato ma anche alle competenze che hanno, agli anni di esperienza o alla disponibilità geografica.

Subito

Subito è un altro tra i siti più conosciuti per trovare lavoro in Italia e non solo. È infatti una piattaforma di riferimento giornaliera per chi compra, vende, cerca un prodotto, affitta una casa. Insomma offre servizi di vario genere. Il sito è infatti suddiviso in varie categorie che partono dagli immobili fino ad arrivare proprio al lavoro.

L’utilizzo è molto semplice in quanto così come per gli altri basta filtrare la categoria, la località e le opzioni specifiche. Se si vuole pubblicare un annuncio, però, è necessario iscriversi e attendere la pubblicazione che di solito avviene dopo poche ore.

Tale portale è diventato nel corso degli anni sempre più popolare grazie anche al suo impegno nella promozione dell’economia circolare. Molti utenti, infatti, lo utilizzano per vendere oggetti usati in modo tale da dare loro una seconda vita. Così facendo si riducono gli sprechi nonché l’impatto sull’ambiente.

Monster

Tra i siti più conosciuti per trovare lavoro c’è anche Monster il cui funzionamento è molto semplice. Le aziende pubblicano offerte di lavoro, i candidati le consultano e possono candidarsi direttamente online.

Per utilizzarlo ci si deve prima registrare gratuitamente e poi è possibile creare un profilo dettagliato e caricare il curriculum e renderlo visibile ai reclutatori.

Così come accade anche per altri siti, si possono inoltre attivare avvisi personalizzati via e-mail così da ricevere notifiche ogni qualvolta viene pubblicato un annuncio in linea con le proprie competenze. Per alcuni annunci, infine, è possibile anche inviare una candidatura rapida direttamente dal portale importando i dati inseriti.

Bakeca

Segnaliamo infine Bakeca.it tra i principali siti di annunci in Italia per trovare lavoro. Basta inserire quello che si sta cercando nel quadro con la lente di in gradimento, la categoria tra quelle presenti come lavoro e inserire ovviamente la località come ad esempio Milano.

Per utilizzare al meglio il sito e rispondere agli annunci è necessario registrarsi, creare un profilo e caricare il proprio curriculum.

Così come altri portali di annunci, infine, offre dei consigli antitruffa come quello di non effettuare pagamenti in anticipo e di accertarsi sempre dell’identità della controparte e delle sue intenzioni.