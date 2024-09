È in scadenza il concorso 2024 del Ministero degli Esteri per 381 diplomati da assumere come Assistente amministrativo o informatico a tempo indeterminato

Fonte: 123RF Il Ministero degli Esteri cerca 381 Assistenti con il diploma.

Il Ministero degli Affari esteri ha indetto un nuovo concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento di 381 diplomati per ruoli non dirigenziali. Le assunzioni saranno a tempo pieno e indeterminato nell’Area Assistenti. Le figure cercate sono quella di:

Assistente amministrativo, contabile e consolare (Codice Acc) – 281 posti;

Assistente informatico, telecomunicazione e cifra (Codice Tlc) – 100 posti.

Vediamo dunque i requisiti e le prove di concorso da superare per ottenere uno dei ruoli.

I requisiti per partecipare al concorso

Per essere ammessi al concorso bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza della domanda:

cittadinanza italiana;

maggiore età;

godimento dei diritti civili e politici;

idoneità fisica all’impiego;

diploma di scuola superiore;

appartenere all’elettorato politico attivo;

condotta incensurabile con nessuna esclusione dalla Pubblica Amministrazione e nessuna condanna carico.

Quali sono le prove descritte nel bando

La commissione interministeriale Ripam valuterà i candidati sulla base delle seguenti prove:

una prova scritta;

una prova orale;

una prova (facoltativa) in lingua straniera;

la valutazione dei titoli.

Come si svolge la prova scritta

La prova scritta si basa su 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti con un punteggio massimo di 30 punti (è superata con un punteggio minimo di 21). È articolata come segue:

25 quesiti su materie specifiche;

7 quesiti sulle capacità logico-deduttiva e di ragionamento critico e verbale;

8 quesiti situazionali per valutare il comportamento organizzativo e la gestione dei problemi.

Per quanto riguarda i primi 32 quesiti, il punteggio è così attribuito:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

Per gli altri 8, invece, funziona in questo modo:

risposta più efficace: +0,75 punti;

risposta neutra: +0,375 punti;

risposta meno efficace: 0 punti.

Non è prevista la pubblicazione di una banca dati dei quesiti.

Quali materie studiare per la prova scritta

La prova scritta è diversa per le due classi di concorso. Per i candidati Assistenti amministrativi, contabili e consolare (codice Acc), le materie da studiare sono le seguenti:

elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego (5 quesiti);

elementi di contabilità di Stato (7 quesiti);

elementi di diritto consolare (7 quesiti);

lingua inglese (6 quesiti).

Per i candidati Assistenti informatici, telecomunicazione e cifra (codice Tlc):

informatica, telecomunicazioni e cifra (19 quesiti);

lingua inglese (6 quesiti).

Svolgimento e materie della prova orale

Anche la prova orale è distinta per codici di concorso. Ha un punteggio massimo di 30 punti ed è superata con un punteggio minimo di 21.

Per il ruolo di Assistente amministrativo, contabile e consolare (codice Acc) è richiesta la preparazione in:

elementi di diritto pubblico, con particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego;

elementi di contabilità di Stato;

elementi di diritto consolare;

ordinamento del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

elementi di geografia;

lingua inglese – livello B2;

altra lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese – livello B2;

tecnologie informatiche e dell’informazione e della comunicazione, competenze digitali.

Per il ruolo di Assistente informatico, telecomunicazione e cifra (codice Tlc) è invece richiesta la preparazione in:

informatica, telecomunicazioni e cifra;

elementi di diritto pubblico;

ordinamento del Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale;

elementi di geografia;

lingua inglese – livello B2;

altra lingua a scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese – livello B2;

tecnologie informatiche e dell’informazione e della comunicazione, competenze digitali.

Prova facoltativa orale di lingua straniera

I candidati possono richiedere di sostenere la prova facoltativa orale in una o più delle seguenti lingue straniere a scelta:

francese;

spagnolo;

tedesco;

arabo;

russo;

portoghese;

cinese;

giapponese.

Tale prova deve essere sostenuta al termine della prova orale e consiste in una conversazione su tematiche di attualità internazionale. Per ciascuna lingua facoltativa prescelta il candidato può conseguire un punteggio massimo di 1 con un punteggio minimo di 0,6. Complessivamente potranno essere raggiunti 7 punti.

Come funziona la valutazione dei titoli

La valutazione dei titoli avviene prendendo in considerazione solo quelli attinenti al relativo profilo di concorso e alle materie della prova scritta e orale. Per quanto riguarda i titoli di studio, il punteggio massimo è di 3, ottenuto come segue:

ogni laura triennale: 0,5 punti;

ogni laurea specialistica, laurea magistrale a ciclo unico o diploma di laurea: 1 punto;

ogni master universitario di primo livello: 0,25 punti;

ogni master universitario di secondo livello: 0,5 punti;

ogni diploma di specializzazione: 0,75 punti;

ogni dottorato di ricerca: 1 punto.

Per i titoli di servizio, invece, la valutazione avviene sulla base di questi criteri:

ogni anno di esperienza professionale maturata con qualunque tipologia contrattuale presso una Pubblica Amministrazione in attività relative al profilo per cui si concorre: 1 punto;

almeno due anni di attività lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali: 2 punti.

Come compilare la domanda e quando scade

È possibile consultare il bando completo sul portale del reclutamento inPa o sul sito del Ministero degli Esteri. Il candidato può inviare la domanda solo dopo l’autenticazione con Spid, Cie, Cne o eIdas e deve essere in possesso di un indirizzo di Posta elettronica certificata (Pec).

La registrazione, la compilazione e l’invio online della domanda devono essere completati entro la scadenza del 2 ottobre 2024 alle ore 13. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento di una quota di 10 euro.

Oltre a compilare il form in ogni sua parte, il candidato deve inviare il proprio curriculum e tutta la documentazione in formato .pdf.