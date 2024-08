A settembre alcune categorie avranno una busta paga più pesante. Per esempio i bancari, con un aumento medio di oltre 400 euro l'anno

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF Da settembre i bancari prenderanno di più: ecco quanto

Settembre porterà stipendi più alti per i bancari italiani. Le buste paga vedranno un aumento significativo grazie alla seconda tranche dell’incremento salariale previsto dal recente rinnovo contrattuale.

Aumenti a settembre: bancari verso busta paga più pesante

Da settembre, i circa 260.000 bancari del credito ordinario Abi vedranno la loro busta paga aumentare. L’incremento è il risultato della seconda tranche dell’aumento medio complessivo di 435 euro, stabilito nell’ultimo rinnovo del contratto di lavoro firmato da Abi e dai sindacati (Fabi, First, Fisac, Uilca, Unisin). Il rinnovo contrattuale ha previsto una strategia mirata a concentrare gli aumenti salariali nei primi mesi di validità del contratto, permettendo così ai lavoratori di recuperare rapidamente una parte significativa del totale previsto.

Come riportato, l’accordo ha già portato all’erogazione di una prima tranche di 250 euro a dicembre 2023, pari al 57,5% dell’aumento totale. Dal 1° settembre, verranno aggiunti ulteriori 100 euro, che rappresentano il 23% dell’incremento complessivo. Con questo secondo aumento, i bancari potranno beneficiare di una busta paga più pesante, con effetti positivi che si estenderanno anche alla tredicesima mensilità.

L’accordo è stato visto come un passo importante verso la tutela del potere d’acquisto dei lavoratori in un periodo di inflazione crescente e di aumento del costo della vita. La decisione di anticipare la maggior parte dell’incremento salariale nei primi nove mesi è stata accolta favorevolmente dai sindacati, che hanno sottolineato come questa scelta permetta ai lavoratori di beneficiare da subito degli aumenti concordati.

Gli aumenti però non si fermano qui: ulteriori tranche sono previste per il 2025 e il 2026, con l’erogazione rispettivamente di 50 euro e 35 euro, che completeranno l’aumento complessivo di 435 euro. Anche i bancari delle Bcc potranno godere di un aumento: il rinnovo contrattuale firmato a luglio 2024 prevede un incremento medio di 435 euro, di cui 300 euro verranno erogati già a partire da settembre 2024.

I nuovi stipendi da settembre: la tabella degli aumenti

A partire da settembre, gli stipendi dei bancari subiranno un significativo incremento. Di seguito riportiamo una tabella con i nuovi stipendi previsti per i diversi livelli professionali:

quadro direttivo 4° livello (QD4) stipendio base settembre 2024: 5.045,85 € scatti di anzianità: 95,31 € importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30 € stipendio Totale Settembre 2024: 5.155,46 €

quadro direttivo 3° livello (QD3) stipendio base settembre 2024: 4.297,64 € scatti di anzianità: 95,31 € importo ex ristrutturazione tabellare: 14,30 € stipendio totale settembre 2024: 4.407,25 €

quadro direttivo 2° livello (QD2) stipendio base settembre 2024: 3.871,28 € scatti di anzianità: 41,55 € importo ex ristrutturazione Tabellare: 7,99 € stipendio totale settembre 2024: 3.920,82 €

quadro direttivo 1° livello (QD1) stipendio base settembre 2024: 3.653,43 € scatti di anzianità: 41,55 € importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99 € stipendio totale settembre 2024: 3.702,97 €

3ª area professionale 4° livello stipendio base settembre 2024: 3.256,90 € scatti di anzianità: 41,55 € importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99 € stipendio totale settembre 2024: 3.306,44 €

3ª area professionale 3° Livello stipendio base settembre 2024: 2.986,15 € scatti di anzianità: 41,55 € importo ex ristrutturazione tabellare: 7,99 € stipendio totale settembre 2024: 3.035,69 €

3ª area professionale 2° livello stipendio base settembre 2024: 2.821,13 € scatti di anzianità: 41,55 € importo ex ristrutturazione Tabellare: 7,99 € stipendio totale settembre 2024: 2.870,67 €

3ª area professionale 1° Livello stipendio base settembre 2024: 2.676,62 € scatti di anzianità: 41,55 € importo ex ristrutturazione Tabellare: 7,99 € stipendio totale settembre 2024: 2.726,16 €

area unificata (ex 1ª e 2ª area) stipendio base settembre 2024: 2.420,00 € scatti di anzianità: 29,07 € importo ex ristrutturazione tabellare: 5,59 € stipendio totale settembre 2024: 2.454,66 €



Gli aumenti rappresentano un passo avanti per il settore bancario, perché migliorano il reddito dei lavoratori in un contesto economico definito dai sindacati come “sfidante”.