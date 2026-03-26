123RF Confermato aumento docenti scuola. In foto: insegnante in aula

Il rinnovo del Ccnl del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2025-2027 entra nel vivo. L’obiettivo dell’Aran è arrivare in tempi rapidi alla firma della parte economica, raggiungendo l’accordo con i sindacati potenzialmente già entro il 1° aprile. Al centro della trattativa ci sono gli aumenti di stipendio per circa 1,3 milioni di lavoratori pubblici, compresi i docenti della scuola.

Aumento stipendio docenti: il quadro generale

Le risorse stanziate dal governo consentono un incremento medio mensile lordo di circa 143 euro per il comparto scuola. Tuttavia, come spesso accade nel pubblico impiego, gli importi sono legati a fattori come anzianità di servizio, grado di scuola e carriera. Pertanto, non sono fissi. Nel caso specifico degli insegnanti, gli aumenti previsti risultano compresi tra 110,16 euro e 185,38 euro lordi mensili, con un meccanismo che premia in modo più marcato le carriere lunghe e i docenti delle scuole secondarie di I grado e II grado.

Inoltre, gli importi indicati sono lordi e a regime, quindi la cifra netta effettivamente percepita in busta paga sarà inferiore e dipenderà da variabili come aliquote fiscali e detrazioni individuali.

Aumenti più contenuti per maestre e maestri

Per i maestri della scuola dell’infanzia e primaria, gli incrementi risultano più contenuti rispetto ad altri gradi di istruzione. Nel dettaglio un docente:

con 0-8 anni di servizio riceverà circa 110,16 euro lordi in più al mese;

in più al mese; con oltre 35 anni di servizio arriverà a 159,44 euro lordi mensili.

Per i prof aumenti più alti, soprattutto alle superiori

Le cifre diventano più consistenti per i docenti della scuola secondaria, in particolare per quelli della scuola secondaria di secondo grado. Alle superiori, infatti, gli aumenti previsti sono i seguenti:

185,38 euro lordi al mese per docenti con almeno 35 anni di servizio;

lordi al mese per docenti con almeno 35 anni di servizio; 176,67 euro per chi ha tra 28 e 34 anni di anzianità;

per chi ha tra 28 e 34 anni di anzianità; 165,70 euro per la fascia 21-27 anni.

Per i docenti laureati senza esperienza (neoassunti nella scuola secondaria di secondo grado), l’incremento della retribuzione tabellare sarà pari a circa 119,24 euro lordi mensili.

Considerando un incremento medio tra i 110 e i 185 euro lordi, il netto mensile potrebbe aggirarsi indicativamente tra 70 e 120 euro. Quindi l’impatto reale sul potere d’acquisto dipenderà dall’andamento dell’inflazione. Negli ultimi anni, infatti, il tema centrale è stato proprio il recupero della perdita di potere d’acquisto. In questo senso, il rinnovo contrattuale rappresenta un tentativo di riallineamento, ma non necessariamente una piena compensazione.

Quando arrivano gli aumenti in busta paga

Secondo quanto emerso dal tavolo all’Aran, ci sarebbero i presupposti per una rapida chiusura della parte economica del contratto, anche se il negoziato è iniziato da poco. Se la firma dovesse arrivare davvero entro inizio aprile, gli aumenti per gli insegnanti potrebbero essere riconosciuti con effetto retroattivo (trattandosi del triennio 2025-2027).

Di conseguenza, oltre all’incremento mensile, dopo la firma del nuovo contratto per i docenti arriverebbero anche i relativi arretrati, che rappresenterebbero una somma una tantum per il periodo compreso tra l’inizio del 2025 e l’effettiva applicazione del nuovo inquadramento tabellare.

Previsto anche riordino della normativa

Il negoziato non si esaurisce con l’aspetto salariale, ma prevede un organico riordino della componente normativa volto anche a ridefinire l’organizzazione del lavoro e l’insieme dei diritti e dei doveri del personale. Tuttavia, per ottimizzare i tempi, la trattativa prima si concentrerà sulla parte economica del contratto (ovvero a definire gli incrementi stipendiali e la distribuzione delle risorse finanziarie). Solo dopo verrà avviata la fase normativa, che si focalizzerà sugli interventi strutturali relativi alle condizioni di lavoro, ai profili professionali e alle tutele giuridiche.

Questa separazione è finalizzata ad accelerare l’erogazione degli aumenti in busta paga, permettendo ai lavoratori di beneficiare subito dei nuovi importi e rimandando a un secondo momento il confronto sui temi regolamentari, intrinsecamente più complessi e articolati.