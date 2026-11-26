ANSA Statali, arriva la promozione a dirigente con la "pagella" del capo: requisiti, punteggi e periodi di prova.

Pubblica amministrazione, si cambia: per diventare dirigenti non servirà più necessariamente il tradizionale concorso pubblico. Con i decreti attuativi della riforma del merito approvati dal Consiglio dei ministri, fino al 30% dei posti da dirigente di seconda fascia potrà essere riservato alla crescita professionale del personale interno.

A fare la differenza saranno soprattutto i risultati ottenuti negli anni, le valutazioni delle performance e il giudizio del dirigente superiore.

Dirigenti pubblici senza concorso, chi potrà fare carriera

A illustrare le novità è stato il ministro della Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dopo il via libera del Consiglio dei ministri ai provvedimenti attuativi della legge sul merito nel pubblico impiego.

Non si tratterà di una promozione automatica: per accedere a questa procedura sarà necessario possedere determinati requisiti di anzianità di servizio.

Potranno partecipare:

i funzionari con almeno cinque anni di servizio a tempo indeterminato;

il personale appartenente all’area dell’Elevata qualificazione con almeno due anni di servizio.

Il nuovo sistema interesserà anche la dirigenza di prima fascia: in questo caso, lo sviluppo delle carriere interne potrà essere utilizzato per il 50% dei posti disponibili.

La valutazione dei dirigenti

Per la selezione dei dirigenti di seconda fascia, il punteggio sarà così ripartito:

titoli = 20 punti;

performance dei cinque anni precedenti = 30 punti;

valutazione del dirigente sovraordinato = 50 punti;

totale = 100 punti.

Così ha dichiarato Zangrillo:

Apriamo nuove opportunità di carriera per chi dimostra sul campo competenza e capacità di raggiungere gli obiettivi, destinando il 30 per cento dei posti da dirigente di seconda fascia alla crescita del personale interno. Carriere costruite sul campo, con selezioni rigorose e risultati verificati nel tempo, questo significa valorizzare le persone.

Incarico temporaneo e prova fino a cinque anni

La riforma prevede un periodo di osservazione durante il quale i vincitori dovranno dimostrare sul campo di possedere le capacità necessarie per ricoprire l’incarico.

Per i dirigenti di seconda fascia, l’incarico iniziale avrà una durata fino a tre anni e potrà essere rinnovato, fino a raggiungere un periodo complessivo di quattro anni. Al termine di questa fase interverrà una commissione indipendente, incaricata di verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati e le effettive capacità manageriali del candidato. Soltanto una valutazione positiva consentirà l’immissione definitiva nel ruolo dirigenziale.

Per la dirigenza di prima fascia il periodo di osservazione sarà invece più lungo e potrà arrivare a cinque anni.

Cambia il sistema delle valutazioni

Un altro capitolo riguarda la composizione delle commissioni chiamate a selezionare i candidati. L’obiettivo dichiarato dal Governo è rafforzare l’imparzialità delle procedure e ridurre il rischio di valutazioni troppo indulgenti o autoreferenziali.

Le commissioni saranno composte da sette membri, tra cui due esperti esterni qualificati in materia di risorse umane. Presso il Dipartimento della Funzione pubblica sarà inoltre istituito un albo ufficiale al quale potranno iscriversi psicologi del lavoro e professionisti specializzati nella selezione del personale. Le amministrazioni potranno attingere a questo elenco per individuare gli esperti da inserire nelle commissioni. La valutazione non riguarderà soltanto le conoscenze tecniche dei candidati. Le prove dovranno accertare anche capacità, attitudini, motivazioni e competenze digitali.

Il ministro Zangrillo ha dichiarato: