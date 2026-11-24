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ANSA Il ministro Zangrillo firma l'atto di indirizzo per il rinnovo del contratto di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici. Previsti aumenti differenziati per 6.531 dirigenti

Nuovi aumenti di stipendio in arrivo per 6.531 dirigenti della Pubblica amministrazione. Il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, ha firmato l’atto di indirizzo che permette di avviare le trattative per il rinnovo del contratto nazionale 2025-2027. Il nuovo accordo interesserà i dirigenti di ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici, con un incremento medio previsto di 545 euro lordi al mese. La cifra non sarà uguale per tutti. Gli aumenti varieranno in base alla fascia dirigenziale e saranno accompagnati da nuove regole per la valutazione dei risultati individuali.

Rinnovo contratto dirigenti pubblici 2025-2027, chi riceverà gli aumenti

Il rinnovo riguarda il personale dell’area dirigenziale delle Funzioni centrali, che comprende amministrazioni dello Stato, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. Sono interessati complessivamente 6.531 dirigenti, suddivisi tra prima e seconda fascia. La seconda fascia rappresenta la maggioranza del personale coinvolto e comprende chi ricopre incarichi di direzione nelle strutture amministrative. La prima fascia, invece, riguarda circa 450 dirigenti che occupano posizioni di maggiore responsabilità. L’atto firmato da Zangrillo consentirà all’Aran, l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di aprire il confronto con le organizzazioni sindacali. Gli importi definitivi saranno stabiliti attraverso la contrattazione.

L’aumento medio previsto dal rinnovo contrattuale è di 545 euro lordi mensili, un valore vicino a quello atteso per i dirigenti di seconda fascia. Per i dirigenti di prima fascia, invece, l’incremento dovrebbe essere superiore di circa il 75%. Applicando questa proporzione, l’aumento potrebbe avvicinarsi a 950 euro lordi al mese.La differenza rispecchia quanto avvenuto con il precedente contratto 2022-2024, firmato definitivamente il 28 ottobre 2025. In quell’occasione erano stati previsti aumenti medi di 558 euro per la seconda fascia e di 980 euro per la prima. Le nuove cifre rappresentano gli importi oggetto della trattativa e non aumenti già riconosciuti in busta paga.

Premi di produttività, cambiano le regole per gli stipendi

Il rinnovo dovrà tenere conto anche della riforma della Pubblica amministrazione introdotta con la legge 119/2026. Le nuove regole prevedono una maggiore differenziazione dei premi economici, collegandoli ai risultati effettivamente raggiunti dai dirigenti. La normativa stabilisce che le valutazioni più alte possano essere attribuite a non oltre il 30% del personale di ciascuna qualifica, nell’ambito delle strutture interessate. All’interno di questa categoria, il riconoscimento dell’eccellenza potrà riguardare al massimo il 20% di chi ha ottenuto i punteggi più elevati. In questo modo si vuole evitare che la retribuzione di risultato venga distribuita automaticamente o nella misura massima a tutti i dipendenti. Il contratto dovrà quindi definire modalità di applicazione coerenti con il nuovo sistema di valutazione.

Quali competenze saranno premiate nella Pubblica amministrazione

La riforma punta a valorizzare non soltanto il raggiungimento degli obiettivi, ma anche le capacità organizzative e gestionali. L’atto di indirizzo richiama la leadership, la gestione dei gruppi di lavoro, la motivazione dei collaboratori e il miglioramento dei servizi pubblici. Saranno considerate anche le capacità di valorizzare le competenze del personale e individuare nuove opportunità di sviluppo professionale. La valutazione dei dirigenti dovrà quindi comprendere sia i risultati ottenuti sia le modalità con cui vengono organizzate le attività.