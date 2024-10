Fonte: 123RF Lavorare in Siae come mandatari, selezioni aperte e come candidarsi

Siae, la società italiana degli autori ed editori, apre le selezioni per il ruolo di mandatari, con le candidature che hanno l’obiettivo di trovare su tutto il territorio nazionale nuove figure. Le posizioni aperte non hanno limiti, dunque chi è in possesso dei requisiti richiesti potrà sostenere gli esami che, se superati, daranno la possibilità di entrare nell’orbita della società. Ma attenzione, per presentare domanda c’è una scadenza ben precisa.

Aperte le selezioni in Siae

Le selezioni in Siae sono aperte già da qualche settimana, ma la società ha deciso di prorogare la scadenza per la presentazione delle domande. Inizialmente prevista per il 1° ottobre 2024, la chiusura dell’accoglimento delle domande è stato posticipato al 21 ottobre.

Fino alle 12 di lunedì 21, quindi, gli aspiranti mandatari potranno inviare le proprie candidature che però dovranno rispettare dei chiari requisiti imposti da Siae. Non c’è limite nei posti, quindi la selezione può concludersi positivamente per più candidati.

Cosa fanno i mandatari

Ma cosa sono i mandatari Siae? Si tratta di una figura che la società forma con l’obiettivo di avere dei professionisti sul territorio. È un lavoratore autonomo, munito di partita Iva, che opera in forza di un contratto di mandato con rappresentanza ed è tenuto ad un rapporto di esclusività con Siae.

Il mandatario, nello specifico, svolge attività di sportello, provvedendo agli incassi per diritto d’autore per conto della Siae, nonché di vigilanza e controllo nei settori dello spettacolo e dell’intrattenimento. La remunerazione, omnicomprensiva di tutte le spese sostenute per l’esercizio del mandato, è costituita da provvigioni sugli incassi per diritto d’autore e da compensi per gli altri servizi conferiti da Siae.

La società fa sapere che i selezionati dovranno garantire l’esclusività a Siae per tutto il periodo del mandato, con impossibilità di svolgere altra attività lavorativa. Il venir meno del vincolo di esclusività, se non preventivamente comunicato ed espressamente autorizzato da Siae, costituisce motivo di recesso dal contratto di mandato per giusta causa.

Come candidarsi e i requisiti

La selezione, come si legge nel bando pubblicato da Siae, è aperta a tutti i candidati che rispettano dei requisiti. Alle 12 del 21 ottobre 2024, infatti, verranno accolte le domande di chi:

possiede la cittadinanza Italiana o dei Paesi membri della Ue;

è maggiorenne e con età inferiore ai 60 anni;

possiede come titolo di studio minimo il ploma di scuola secondaria superiore di II grado e equipollenti (titoli di studio conseguiti all’estero o di titoli esteri conseguiti in Italia riconosciuti equivalenti, secondo la vigente normativa. La richiesta di riconoscimento dell’equivalenza del titolo e del voto deve essere presentata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della Funzione Pubblica-entro il termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso);

possiede la patente auto B;

non ha incompatibilità col corretto svolgimento del mandato:

possiede una conoscenza certificata della lingua italiana se privo di cittadinanza italiana.

Siae comunica che titoli aggiuntivi come laurea breve o di vecchio ordinamento ed età inferiore ai 30 anni verranno valutate dalla Commissione Esaminatrice.

Non possono partecipare alla selezione i soggetti:

che si trovino in stato di fallimento o nei cui riguardi sia in corso una qualunque procedure

concorsuale;

nei cui confronti sia pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzioneo cause ostative previste dalla Legge 27/12/1956 n. 1423 e dalla Legge 31/5/1965, n. 575 e successive modificazioni (abrogate e sostituite dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione-decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni), o ancora sia stata applicataaltra sanzione interdittiva che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, per reati gravi che incidono sulla moralità professionale;

che abbiano commesso gravi infrazioni definitivamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

che abbiano commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al

pagamento delle imposte e tasse e dei contributi previdenziali e assistenziali;

che abbiano già svolto l'incarico di mandatari Siae e siano stati revocati per giusta causa.

Per presentare la propria candidatura, se rispettati i requisiti, bisognerà registrarsi utilizzando, esclusivamente e a pena di esclusione, la piattaforma indicata da Siae. Una volta registrato sulla piattaforma e selezionata la voce “Visualizza Concorsi Attivi”, il candidato dovrà scegliere la selezione a cui intende partecipare e seguire la procedura guidata.

All’interno dell’area apposita bisognerà quindi selezionare almeno una Regione per la quale si ha intenzione di candidarsi, con le domande prive di indicazioni che non verranno prese in considerazione. Attenzione, perché una volta espresse le candidature non sarà più possibile modificarle.

Le prove previste e i passaggi

Se accettata la candidatura, si proseguirà poi con l’iter di selezione che prevede una prova scritta e una prova orale. Ai candidati verrà inviata una comunicazione per l’ammissione alle prove, con data e ubicazione che saranno rese note tramite la mail indicata in sede di presentazione della domanda.

Quella scritta, attitudinale e tecnico-professionale, sarà una prova a risposta multipla che mira ad accertare il possesso da parte del candidato delle conoscenze di base di elementi generali e specifici, anche di natura attitudinale, fondamentali per l’esercizio dell’attività lavorativa. Tra i quesiti ci saranno quelli di:

elementi di diritto d’autore;

elementi dell’organizzazione e funzionamento della Siae (Statuto e Regolamenti);

elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli Intrattenimenti, il regime speciale Iva spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91;

elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate dalla Siae con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli;

elementi di cultura generale;

test psico-attitudinali;

conoscenza delle principali funzioni relative all’utilizzo del pacchetto Office

Una volta superato lo scritto, i candidati accederanno alla prova orale che consisterà

in un colloquio conoscitivo nel corso del quale si potrà valutare il grado di conoscenza di:

elementi di diritto d’autore;

elementi dell’organizzazione e funzionamento della Siae (Statuto e Regolamenti)

elementi di diritto tributario con particolare riferimento alla legislazione riguardante l’Imposta sugli Intrattenimenti, il regime speciale Iva spettacoli nonché il regime speciale di cui alla Legge 398/91;

elementi relativi all’oggetto delle convenzioni stipulate dalla Siae con l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli.

Se anche la prova orale darà esito positivo, il candidato verrà affiancato per 4 mesi al termine dei quali, se formato con esito favorevole, verrà stipulato il contratto di mandato.