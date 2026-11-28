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123RF Chi fa segnalazioni anonime in azienda è tutelato sul piano della riservatezza. Perché l'Anac ha sanzionato tre persone con una pesante multa

La riservatezza nel whistleblowing — la procedura di segnalazione in azienda — va garantita in ogni sua fase e non soltanto quando il dipendente, tramite l’apposito canale interno, avvisa di un possibile illecito o irregolarità. Anche le successive verifiche, le audizioni e le richieste di informazioni devono essere organizzate in modo da impedire che i soggetti coinvolti possano risalire all’identità del denunciante.

Fuga ogni dubbio la recente delibera 344/2026 dell’Autorità nazionale anticorruzione (Anac), punendo con una pesante multa ciascuno dei tre componenti dell’ufficio incaricato di gestire le segnalazioni interne di una società privata.

Il caso, una segnalazione anonima e un dipendente identificato

La vicenda nasce pochi anni fa quando un lavoratore presenta una segnalazione anonima circa presunte irregolarità nella predisposizione di un contratto con una società cliente. Tramite la piattaforma aziendale per questo tipo di denunce, vengono segnalate alcune modifiche che sarebbero state richieste ai componenti del gruppo di lavoro per soddisfare esigenze contabili del cliente, con possibili conseguenze sul piano fiscale e dubbi sul rispetto delle regole interne adottate dall’azienda per prevenire i reati e tutelarsi dalla responsabilità amministrativa (d. lgs. 231/2001).

L’organismo interno avvia gli accertamenti esaminando la documentazione allegata alla segnalazione. Per approfondire i fatti, convoca inizialmente le persone segnalate mentre il segnalante viene ascoltato dopo. Prima ancora dell’audizione, tuttavia, il presidente dell’organismo si rivolge a lui dimostrando di averne già riconosciuto l’identità.

A stretto giro il lavoratore viene escluso da alcune attività aziendali, convocato dall’ufficio giuslavoristico, fatto bersaglio di una contestazione disciplinare e poi licenziato. Segue una disputa in tribunale in cui il giudice del lavoro dichiara nullo il licenziamento perché ritorsivo e dispone la reintegrazione. Al momento della delibera Anac, però, la pronuncia non era ancora definitiva.

Che cosa deve rimanere riservato nel whistleblowing

In materia le regole di riferimento sono nel d. lgs 24/2023, che ha recepito la direttiva europea 2019/1937. Il decreto prevede specifici canali di segnalazione interna per aziende ed enti interessati dalla normativa, affidandone la gestione a soggetti autonomi, “neutri” e adeguatamente formati.

In particolare, l’art. 12 stabilisce che l’identità del segnalante e qualsiasi informazione dalla quale possa evincersi, non possono essere rivelate — senza il suo sì espresso — a persone diverse da quelle competenti e autorizzate a ricevere o gestire le segnalazioni. Ma protetti sono anche il contenuto della segnalazione, la documentazione allegata e l’identità delle persone segnalate.

Con esposto all’Anac il lavoratore, vittima della contestazione disciplinare e poi del licenziamento, ha contestato proprio la violazione di questa regola.

Anche richiamando il GDPR l’Autorità ha chiarito che non è necessario comunicare esplicitamente il nominativo del dipendente per violare l’obbligo di riservatezza. È sufficiente fornire elementi che, considerati insieme alle circostanze conosciute dai destinatari, possano consentire di risalire indirettamente al segnalante. Perciò la tutela della privacy va intesa in senso ampio, a partire dalla segnalazione e lungo tutta la procedura di whistleblowing.

Dove hanno sbagliato i gestori delle segnalazioni

Il problema non stava nella sicurezza della piattaforma aziendale — crittografata e conforme ai requisiti di legge — ma nel modo in cui erano state condotte le verifiche successive.

Secondo Anac i gestori della procedura di whistleblowing avevano concentrato eccessivamente l’attenzione sull’accertamento dei fatti, senza proteggere adeguatamente l’identità del segnalante. Nelle audizioni, infatti, le domande erano “troppo” circoscritte agli episodi denunciati e alle persone coinvolte. Le informazioni poi condivise, unite alle conoscenze già disponibili all’interno dell’organizzazione, hanno così permesso di risalire al segnalante.

Non era sufficiente cioè chiedere agli intervistati di mantenere riserbo. Occorreva evitare fin dall’inizio di fornire elementi che potessero rendere riconoscibile il lavoratore.

Come svolgere le indagini senza esporre il segnalante all’individuazione

La delibera Anac richiama la necessità di adottare strategie di de-identificazione, ossia modalità operative che consentano di verificare i fatti senza rendere riconoscibile la persona che ha denunciato una possibile irregolarità o illecito.

Tra le soluzioni suggerite rientra l’ampliamento del “perimetro apparente” degli accertamenti: anziché concentrare le domande su una singola pratica o su un gruppo ristretto di persone, può essere opportuno estendere le verifiche a più attività o soggetti. Un’altra possibilità consiste nel ricondurre gli approfondimenti a un’attività più ampia di compliance auditing, programmata o straordinaria, evitando che risultino immediatamente collegati a una specifica denuncia.

In sostanza l’obiettivo è “mascherare le carte”, raccogliendo molte informazioni sparse e mirate a non rendere facilmente individuabile il segnalante. Ovviamente questo non significa alterare i fatti o compromettere l’efficacia delle verifiche ma bilanciarle alla tutela della riservatezza.

In concreto, i gestori devono cioè valutare preventivamente il rischio che il segnalante venga identificato, pianificare verifiche proporzionate e condividere soltanto le informazioni strettamente necessarie con soggetti autorizzati.

Le sanzioni Anac per la violazione della riservatezza

Il d. lgs. 24/2023 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 10 a 50mila euro per chi vìola gli obblighi di riservatezza.

Nel caso esaminato, Anac ha inflitto una multa di 15mila euro a ciascuno dei tre componenti dell’organo di gestione, per un totale di 45mila euro. La responsabilità ha così riguardato direttamente le persone incaricate della procedura, non soltanto la società.

Che cosa cambia

La delibera Anac 344/2026 ricorda, in definitiva, che un sistema di whistleblowing non può considerarsi efficace soltanto perché dispone di una piattaforma sicura e perché rispetta formalmente gli obblighi di legge. La riservatezza deve accompagnare tutto il percorso della segnalazione, dalla ricezione fino alla conclusione degli accertamenti.

Per imprese ed enti pubblici questo significa dover investire non solo negli strumenti tecnologici, ma anche nella qualità delle procedure, nella formazione dei gestori e nella capacità di condurre indagini senza esporre chi ha scelto di segnalare un problema. Dal punto di vista pratico è una decisione che dà indicazioni importanti per i responsabili delle funzioni compliance, internal audit e risorse umane e per tutti coloro che, in vario modo, partecipano alla gestione delle segnalazioni.

In definitiva, il mancato rispetto degli obblighi di legge e delle indicazioni fornite da Anac può esporre le organizzazioni a procedimenti sanzionatori, contestazioni legali e ulteriori iniziative da parte dei lavoratori che ritengano violati i propri diritti. Peraltro i dipendenti possono essere risarciti se vittime di una ritorsione.