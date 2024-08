Secondo Inl molte aziende non fanno attenzione al rischio caldo estremo per i propri lavoratori

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

Fonte: 123RF 40% delle aziende non a norme per il rischio caldo

Mentre molti vedono l’estate come una stagione di vacanza e relax, per altri, è un periodo di rischio aumentato. L’Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) è intervenuto a luglio per monitorare e garantire che le aziende rispettino le normative di sicurezza relative all’esposizione al caldo. I risultati del bilancio rivelano però una situazione allarmante: il 40% delle aziende ispezionate non è in regola.

Qual è l’impatto del caldo estremo sul lavoro

Con l’aumento delle temperature globali, le ondate di calore estreme sono diventate un fenomeno sempre più frequente e preoccupante. Il cambiamento climatico ha un impatto diretto non solo sulla salute della popolazione, ma anche sulla sicurezza dei lavoratori, in particolare quelli impiegati nei settori maggiormente esposti, come l’edilizia, l’agricoltura e i cantieri stradali.

L’esposizione prolungata a temperature elevate può avere gravi conseguenze sulla salute dei lavoratori. I colpi di calore, la disidratazione e il calo di concentrazione sono solo alcuni dei rischi immediati. Tali fattori non solo mettono a rischio la salute dei lavoratori, ma aumentano anche la probabilità di incidenti sul lavoro.

I settori come l’edilizia e l’agricoltura, dove il lavoro fisico all’aperto è la norma, sono particolarmente vulnerabili. Nonostante questi rischi siano ben noti, l’indagine dell’Inl ha rivelato che molte aziende non hanno ancora implementato adeguate misure di protezione.

Bilancio indagine dell’Inl: quali sono le normative

Il Decreto Legislativo 81/2008, noto anche come “Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro”, prevede l’obbligo per le aziende di valutare tutti i rischi per la salute dei lavoratori, compreso il rischio microclimatico.

Eppure secondo il bilancio dell’Inl di luglio, su 736 aziende ispezionate durante la fine di luglio e la prima decade di agosto, ben 294 non avevano effettuato una valutazione adeguata o non avevano implementato le misure necessarie per proteggere i lavoratori dal caldo. In altri termini: il 40% di queste non è a norma.

Tra le violazioni più comuni vi è la mancata valutazione del rischio “microclima”, che può comportare ammende non da poco, ma anche l’assenza di idonee misure di protezione per i lavoratori esposti alle influenze atmosferiche.

Perché le aziende non sono a norma?

Il fatto che il 40% delle aziende non rispetti le normative sulla sicurezza legate al caldo solleva diverse questioni. Secondo l’Inl, la mancata conformità potrebbe derivare da una sottovalutazione del rischio da parte dei datori di lavoro, ma anche da una scarsa consapevolezza delle normative o da una mancanza di risorse per implementare le misure necessarie. In alcuni casi, potrebbe trattarsi di una combinazione di questi fattori. In ogni caso, questa mancanza di conformità mette a rischio la salute dei lavoratori ed espone le aziende a potenziali sanzioni e conseguenze legali. Nei casi più gravi, come per infortunio o morte, il rischio è ancora più grave.

La mancata conformità alle normative non è però solo una questione di sanzioni finanziarie. La salute dei lavoratori è in pericolo e ogni anno lo è un po’ di più, visto i record di temperature raggiunti. Le conseguenze di un colpo di calore o di altri problemi legati all’esposizione al caldo possono infatti essere gravi, se non addirittura fatali.

Il bilancio dell’Inl serve quindi da monito per tutte le imprese: rispettare le normative sulla sicurezza non è solo un obbligo legale, ma una responsabilità morale verso i propri dipendenti.