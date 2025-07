Sempre più over 50 al lavoro e pochi giovani: Confesercenti denuncia il calo demografico, i contratti pirata e chiede misure per invertire la rotta

iStock L'età negli uffici italiani, e non solo, è in aumento. Ecco la media di chi trova lavoro oggi nel nostro Paese

Il mercato del lavoro italiano invecchia a ritmi sostenuti, segno di un Paese che si affida sempre più agli over 50 e sempre meno alle nuove leve. Confesercenti, su dati Inps, Istat e Camere di commercio, fotografa un 2024 con età media degli occupati a 44,2 anni, più di due in più rispetto a cinque anni fa. Colpa del calo demografico, di pensionati tornati in gioco (+76mila) e di regole più severe sulle uscite.

La geografia è variegata: il Centro è quello con l’età media più alta con 44,6 anni, seguito dal Nord con 44,4 e dal Sud con 43,8. Impressiona la velocità di questo scivolamento verso l’alto, più rapida di quella della popolazione in generale.

Gli over 50 trainano l’occupazione, le nuove generazioni restano ai margini

L’analisi mostra una ricomposizione drastica della forza lavoro: tra il 2004 e il 2024 si contano 1,6 milioni di occupati in più, ma con squilibri evidenti. Nonostante manchino all’appello almeno 3 milioni di lavoratori, si sono persi oltre due milioni di under 35 e quasi un milione tra i 35-49, mentre gli over 50 sono cresciuti di quasi cinque milioni.

Questa fascia è eterogenea e comprende:

più di un milione già in pensione;

una netta maggioranza di autonomi e professionisti;

circa 360mila dipendenti.

Questo riequilibrio racconta una realtà piuttosto amara: restano in pista soprattutto i senior, spesso per necessità più che per scelta, mentre chi dovrebbe portare innovazione e futuro resta ai margini o migra altrove. È la fotografia di un Paese che fatica a scommettere sui giovani e a creare le condizioni perché possano davvero entrare e restare nel gioco.

Imprenditori più anziani e difficoltà di ricambio generazionale

Anche gli imprenditori invecchiano: l’età media è salita da 51,1 anni nel 2004 a 51,9 oggi. Dove gli imprenditori sono più vecchi, la trasmissione d’impresa è più lenta, con rischi per l’innovazione e la competitività. La classifica delle regioni è la seguente:

Umbria: 54,1 anni;

Toscana: 53,4 anni;

Liguria: 53,4 anni;

Calabria: 52,5 anni;

Puglia: 52,4 anni;

Campania: 51,6 anni;

Lazio: 50,3 anni (in lieve calo);

Lombardia: 49,2 anni (la più giovane).

Contratti precari e dumping frenano l’accesso dei giovani

Oltre alla demografia, a gravare sull’ingresso delle nuove generazioni è anche un progressivo impoverimento del lavoro, figlio di una contrattazione spesso al ribasso. Confesercenti punta il dito contro i cosiddetti contratti “pirata”, versioni aziendali dei contratti che offrono meno garanzie, meno soldi in busta e tagliano fuori da strumenti fondamentali come la previdenza integrativa e l’assistenza sanitaria.

Un fenomeno che riguarda circa 800mila lavoratori, concentrati soprattutto nel terziario e nel turismo, due settori dove la debolezza contrattuale è più evidente e gli abusi più facili.

L’allarme delle imprese: serve un piano per invertire la rotta

Il presidente di Confesercenti, Nico Gronchi, ha definito l’inverno demografico e il dumping contrattuale “due micce accese che rischiano di far deflagrare il mondo dell’occupazione e ridurre le prospettive di sviluppo economico”.

Secondo Gronchi, servono misure incisive: incentivi per assumere under 35, sgravi fiscali per imprese giovani e premi per la contrattazione collettiva di qualità. Tra le proposte, la detassazione di tredicesima e quattordicesima per rafforzare la spesa delle famiglie e rendere più attrattivo il lavoro regolare, contrastando i contratti pirata e favorendo occupazione stabile”.