Novembre 2024: cedolini NoiPA pubblicati, tra conguagli, taglio cuneo fiscale e bonus per le mamme. Accredito anticipato al 22 per i dipendenti pubblici

Fonte: 123RF NoiPa, chi troverà più soldi in busta paga a novembre

Novembre è arrivato, e con lui la curiosità (e un po’ di ansia) sui cedolini dei dipendenti pubblici. Stavolta, tra tagli fiscali, bonus e addizionali Irpef in sospensione, i cambiamenti non mancano. I lavoratori potranno finalmente dare un’occhiata al proprio stipendio netto a partire dal primo novembre, con tutte le voci e qualche novità che potrebbe fare la differenza.

La pubblicazione dei dati si concluderà entro il 4 novembre, ma per il personale della scuola con supplenze brevi il calendario sarà comunicato a breve.

Addizionali Irpef, un capitolo che si chiude, temporaneamente

A partire da dicembre, le addizionali Irpef comunali e regionali verranno sospese fino al 2025. Nel cedolino di novembre, però, queste trattenute rimangono presenti. Questo significa che, per una volta, i lavoratori possono aspettarsi un cedolino di dicembre leggermente meno affollato da tasse locali.

Novembre porterà anche qualche rettifica, specie per chi ha avuto problemi con la posizione economica, come il personale Ata neoassunto. Inoltre, per chi ha già inviato il modello 730, ci potrebbe essere un conguaglio pronto ad aspettarlo: piccoli aggiustamenti che potrebbero sorprendere, in positivo o in negativo.

Il taglio del cuneo fiscale: chi ci guadagna davvero?

Novembre è storicamente il mese dei conguagli, e molti dipendenti potrebbero notare importi più bassi del previsto. Questo cedolino potrebbe includere trattenute legate agli adempimenti fiscali, come il calcolo delle ultime addizionali comunali e regionali Irpef, applicate proprio a novembre. Inoltre, il taglio del cuneo fiscale, che ha modificato le aliquote di riferimento, aggiunge un ulteriore tassello da considerare.

E infatti, il famoso taglio del cuneo fiscale continua, ma attenzione ai limiti: chi ha ricevuto extra a ottobre, come arretrati o compensi per gli esami di Stato, potrebbe vedere sfumare il beneficio della decontribuzione se si supera il tetto mensile di 2.692 euro. Non proprio una novità, ma qualcosa da tenere d’occhio, specialmente con la Legge di Bilancio 2025 pronta a rimettere mano a questa misura.

Bonus mamme: una spinta per le famiglie

Nel cedolino di novembre non manca il bonus mamme, quel sostegno che tante famiglie con figli piccoli aspettano ogni mese. Confermato nella Manovra 2025, continua a dare una mano ai genitori alle prese con le spese quotidiane. La cifra non è altissima, ma può fare la differenza.

Le date che contano a novembre

Per chi ama controllare ogni dettaglio, la visibilità degli stipendi NoiPA sarà attiva entro la prima settimana del mese. Il pagamento effettivo arriverà il 22 novembre, coprendo insegnanti, Ata, forze dell’ordine e militari. Un appuntamento da segnare sul calendario.

Controllare i dettagli del cedolino è semplice: basta accedere alla propria area riservata su NoiPA tramite le credenziali Spid, Cns o Cie. Una volta dentro, si può andare alla sezione “I miei documenti” per visualizzare l’ultimo cedolino disponibile. Se si desidera vedere l’importo netto, basterà cliccare su “Mostra importi”. Il cedolino in formato Pdf sarà pronto per il download e disponibile entro la data di pagamento.

E per chi ancora non ha familiarità con il portale NoiPA, ecco cosa fare, passo per passo:

1. Collegarsi al sito NoiPA e fare login con il codice fiscale e la password.

2. Se richiesto, completare l’autenticazione a due fattori.

3. Entrare e consultare il cedolino di novembre 2024, con tutte le sorprese del caso.