Malattia, chi paga lo stipendio quando si è a casa

Quando un lavoratore si ammala , il rapporto di lavoro è sospeso ma ha comunque diritto a una retribuzione: si tratta dell’ indennità di malattia . Non è pari al normale stipendio percepito quando si presta la normale attività lavorativa, bensì un’che per la maggior parte del periodo viene. Nel dettaglio, è il datore di lavoro ad anticiparla pagandola in busta paga, ma è l’Inps poi a rimborsarla facendosi carico sia dell’indennità che dell’accredito dei contributi figurativi.

A QUANTO AMMONTA L’INDENNITA’ DI MALATTIA – L’importo dell’indennità è ridotto rispetto al normale stipendio: infatti, per il periodo che va dal 4° al 20° giorno viene riconosciuto il 50% della retribuzione, mentre dal 21° al 180° giorno di assenza si sale al 66,66%. Successivamente al 180° giorno, invece, il dipendente non percepisce alcuna indennità dall’Inps.

CHI PAGA? – Come abbiamo appena visto, però, l’Inps si fa carico solamente dell’indennità di malattia per il periodo che va dal 4° al 180° giorno. Chi paga quindi il dipendente nei primi tre giorni di assenza? Per quello che viene definito periodo di carenza l’indennità è a pieno carico del datore di lavoro, mentre è il CCNL di riferimento a stabilire la percentuale di retribuzione che dovrà essere corrisposta.

ASSENZA ALLA VISITA FISCALE – Ricordiamo, inoltre, che l’importo dell’indennità di malattia può essere ridotto in caso di assenza alle visite fiscali. Il dipendente in tal caso è sanzionato con la decurtazione del 100% dell’indennità per i primi 10 giorni di malattia e del 50% della stessa per il periodo successivo.

