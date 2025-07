Giornalista pubblicista laureato in economia, appassionato di SEO e ricerca di trend, content manager per agenzie italiane e straniere

Condanna per Loro Piana in amministrazione giudiziaria

Il Tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per Loro Piana Spa, azienda simbolo del lusso italiano, controllata dal gruppo francese Lvmh. La decisione arriva al termine di un’indagine della Procura milanese che ha accertato gravi irregolarità nella filiera produttiva dell’azienda, in particolare nella produzione di capi d’abbigliamento affidata alla Evergreen Fashion Group srl.

Le indagini su Loro Piana

Secondo quanto emerso dalle indagini condotte dai carabinieri del Comando per la Tutela del lavoro, la realizzazione di capi di abbigliamento per Loro Piana sarebbe avvenuta in contesti lavorativi caratterizzati da gravi forme di sfruttamento, con particolare riferimento a condizioni di lavoro prive di tutele e diritti fondamentali. Il caso più emblematico riguarda H.X., sarto cinese dipendente della Clover Moda srl, azienda subfornitrice di Evergreen Fashion Group, che ha denunciato di essere stato aggredito fisicamente per aver chiesto il pagamento degli stipendi arretrati.

Il Tribunale ha sottolineato che “il meccanismo è stato colposamente alimentato dalla Loro Piana spa”, specificando come l’azienda non abbia effettuato controlli adeguati sulle imprese appaltatrici e subappaltatrici. Inoltre non sarebbero stati condotti audit efficaci per verificare le condizioni di lavoro e l’effettiva operatività della catena produttiva. Il caso si inserisce in un più ampio filone d’inchiesta coordinato dal procuratore capo Marcello Viola e dal sostituto Paolo Storari che ha già coinvolto altre realtà del lusso come Armani Operation, Manufactures Dior, Alviero Martini e Valentino Bags.

L’attività di Loro Piana e il fatturato in crescita

Loro Piana è una delle eccellenze del settore tessile italiano. Fondata in Italia, l’azienda è rinomata per la produzione di tessuti pregiati e abbigliamento di alta gamma, caratterizzati da materie prime rare, come il cashmere e la vigogna, e da un’attenzione meticolosa ai dettagli. L’approccio artigianale e l’esclusività dei prodotti hanno permesso a Loro Piana di posizionarsi come marchio di riferimento nel panorama del lusso internazionale.

Secondo gli ultimi dati disponibili, nel 2023 il fatturato dell’azienda ha raggiunto 972.957.230 euro, segnando una crescita del 10% rispetto al biennio precedente. Questo incremento si è inserito in un trend positivo che ha coinvolto l’intero gruppo Lvmh, proprietario del brand. La crescita è stata trainata anche da una espansione della rete di negozi, aumentata del 10% sia in Italia che all’estero.

Il core business di Loro Piana resta la produzione tessile di altissima qualità, integrata da una linea di abbigliamento e accessori che mantengono l’identità stilistica italiana. I prodotti si rivolgono a una clientela selezionata, attratta dalla combinazione di tradizione sartoriale e innovazione nei materiali. Nonostante le recenti problematiche legate alla filiera produttiva, Loro Piana rimane uno dei nomi più forti dell’industria del lusso. Il caso giudiziario solleva interrogativi sulla responsabilità delle grandi maison di moda nel controllo delle condizioni di lavoro lungo tutta la catena di fornitura.