Bisogna scrivere una lettera di di ringraziamento post-colloquio?

Fonte: 123RF Come scrivere correttamente una lettera di ringraziamento dopo un colloquio di lavoro.

Avete terminato un colloquio di lavoro e vi chiedete se sia opportuno scrivere una lettera di ringraziamento? La risposta è sempre sì. Un messaggio o un’e-mail per ringraziare può essere quel tocco in più per confermare che siete i candidati giusti per quel ruolo. Ma cosa scrivere senza sembrare troppo formali o banali?

Ecco alcuni esempi semplici su come redigere una lettera di ringraziamento, anche nel caso in cui il colloquio abbia avuto un esito negativo.

Come scrivere una lettera di ringraziamento

La lettera di ringraziamento è un modo efficace per comunicare all’azienda il vostro interesse per la posizione. Il consiglio è di inviarla via e-mail entro 24 ore dal colloquio: è il mezzo più rapido e diretto.

L’e-mail deve essere indirizzata al selezionatore, facendo attenzione a scrivere correttamente il suo nome. I dettagli fanno la differenza. Se avete parlato con più persone, inviate un messaggio breve e personalizzato a ciascuna.

Non serve dilungarsi. Bastano poche righe per esprimere quanto vi è piaciuto il colloquio e quanto desiderate ottenere quel ruolo.

Come fare buona impressione

Ringraziare è sempre una buona idea. Inserite nella lettera un dettaglio emerso durante la conversazione, come un progetto interessante discusso, per dimostrare attenzione e partecipazione.

Mostrate anche il vostro entusiasmo. Potete usare una frase come:

Dopo il colloquio sono ancora più entusiasta dell’opportunità e di poter contribuire al vostro team.

Infine, dichiarate la vostra disponibilità per eventuali domande o chiarimenti.

L’importanza dell’oggetto dell’e-mail

L’oggetto deve essere chiaro e specifico per evitare che la mail venga ignorata. Potete rispondere direttamente all’ultimo messaggio ricevuto dal selezionatore oppure scrivere, ad esempio:

Ringraziamento – Colloquio per [Nome posizione]

Un oggetto ben scritto vi distingue e mostra professionalità.

Come strutturare la lettera

Ecco uno schema base della struttura della lettera di ringraziamento:

saluto con “Buongiorno [Nome]”;

ringraziamento per il tempo dedicato e per l’opportunità di discutere della posizione;

fare riferimento a un punto specifico del colloquio come un progetto interessante o un’attività specifica;

esprimere il proprio interesse e spiegare come le competenze siano in linea con il ruolo;

concludere con la disponibilità a eventuali approfondimenti e saluti finali.

Se avete risposto frettolosamente a una domanda, potete usare questa occasione per argomentare meglio.

Cosa evitare

Per risultare professionali, evitate di:

inviare la mail troppo tardi, dopo 24 ore perde efficacia;

copiare e incollare lo stesso messaggio, dato che ogni lettera deve essere personalizzata;

inviare un’e-mail cumulativa a più selezionatori;

insistere con troppi messaggi perché uno solo, massimo un follow-up dopo qualche giorno, è sufficiente;

allegare materiali non professionali come link a social privati;

usare un linguaggio informale con emoji, abbreviazioni o toni troppo leggeri;

scrivere una mail troppo lunga e poco focalizzata;

inviare messaggi con errori ortografici, meglio rileggere sempre;

esagerare con i ringraziamenti dato che un tono sincero e misurato è più efficace.

E se il colloquio è andato male?

Anche in questo caso, una lettera di ringraziamento può tornare utile. Mostra professionalità e può farvi considerare per future posizioni. Le aziende cercano spesso nuovi profili e i cambiamenti possono essere rapidi.

Chi ha ricevuto l’offerta inizialmente, inoltre, potrebbe rinunciarvi. Mostrare interesse e correttezza può farvi ottenere un secondo colloquio.

Cosa scrivere dopo un rifiuto

Le regole sono simili anche dopo un rifiuto: