Legge 104, più persone possono usufruirne per lo stesso familiare

La legge 104 consente di usufruire di permessi per assistere un familiare con handicap grave. Finora l’agevolazione era riservata a un solo lavoratore. Ma ci sono delle circostanze in cui la legge 104 può essere invocata da più di una persona.

In pratica, è possibile usufruire della cosiddetta “assistenza saltuaria per la legge 104“. Si tratta di una soluzione che consente ad un dipendente di non essere l’unico ad occuparsi di un parente portatore di handicap grave ma di condividere questo compito con un’altra persona. Ecco allora che per sostituire il caregiver abituale (la persona che assiste e si prende cura del coniuge, di una delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto) arriva il caregiver sostituto, cioè colui che si affianca al referente unico. In questo caso entrambi possono usufruire dei permessi 104 ma in misura ridotta, ovvero 1 giorno di permesso al mese ogni 10 giorni di assistenza al familiare disabile in maniera continuativa.

COME CHIEDERE L’ASSISTENZA SALTUARIA – Per sostituire il caregiver abituale, il sostituto deve presentare all’Inps e al proprio datore di lavoro una richiesta in forma scritta contenente una dichiarazione di responsabilità in cui sono precisati quattro aspetti:

i motivi per la sostituzione del familiare che presta assistenza abitualmente;

il periodo o i periodi di durata dell’assistenza;

il rapporto di parentela col disabile;

il tipo di assistenza prestata al disabile.

A CHI SPETTANO I PERMESSI – I permessi della legge 104 possono essere richiesti, sia per sé stessi in quanto disabili sia dai familiari chiamati ad assistere il disabile. Dunque possono essere richiesti al proprio datore di lavoro, pubblico o privato, da: