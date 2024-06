Un'indagine ha rivelato in quali città è più facile trovare lavoro in Italia secondo le persone che vi abitano

Fonte: Ansa La classifica delle città italiane in cui è più facile trovare lavoro

Una nuova indagine condotta dall’Istat e dalla Commissione europea ha analizzato la qualità della vita in 85 diverse città del continente secondo la percezione che gli stessi abitanti ne hanno. Tra i parametri scelti per questa analisi c’è anche la facilità di trovare un buon lavoro affiancata a quella di avere un alloggio a un buon prezzo.

In Italia i risultati sono eterogenei ed estremamente polarizzati. A livello europeo il nostro Paese occupa sia il secondo posto nella classifica delle città dove secondo gli abitanti è più facile trovare lavoro ma anche tutti gli ultimi dieci, con alcune città del meridione che fanno segnare percentuali di risposta positiva inferiori al 2%.

Dove si trova lavoro più facilmente in Italia

Un’indagine dell’Istat e della Commissione europea, Quality of life in European cities, ha rilevato quale sia l’opinione degli abitanti di 85 città europee, tra cui 26 italiane, riguardo alle possibilità di trovare lavoro nel centro urbano. L’Italia ha fatto riscontrare sia alcuni dei valori più alti in assoluto a livello europeo, che anche quelli più bassi, occupando tutte e dieci le ultime posizioni della classifica.

In testa a livello europeo c’è la capitale della Repubblica Ceca, Praga, dove il 75% degli abitanti ritiene sia facile trovare un lavoro adeguatamente retribuito, ma al secondo posto, pochi punti percentuali sotto, c’è Bolzano. Il capoluogo altoatesino stacca di netto tutti gli altri grandi centri urbani, inclusa Milano, al secondo posto con poco più del 60% degli intervistati che hanno dato risposte positive. Seguono a poca distanza Trento e Brescia, sopra il 60%, e poi Parma e Bergamo, che rimangono sopra il 55%.

In nessun altra città italiana la maggioranza delle persone ritiene sia semplice trovare lavoro. Seguono Verona e Bologna, che rimangono sotto il 50%, Firenze Trieste e Venezia, che gravitano attorno al 30% e Ancona poco sopra il 25%. Poi c’è il grosso dei centri urbani della penisola in cui meno del 20% degli abitanti ritiene sia semplice avere un impiego.

Le ultime posizioni e le città in cui è più difficile trovare un alloggio

Roma, Torino, Perugia e Genova si stabilizzano tra il 20% e il 15% e soltanto la città spagnola di Oviedo spezza la sequenza delle ultime posizioni europee di questa classifica, tutte occupate da centri italiani. Pescara, Bari, Napoli, Cagliari, Catania, Palermo, Sassari, Messina e infine Reggio Calabria e Taranto, dove meno del 2% degli intervistati ha risposto positivamente alla domanda del sondaggio su quanto sia facile trovare lavoro in città.

Queste città hanno il vantaggio però di risultare tra le migliori a livello europeo nella facilità con cui è possibile trovare un alloggio a un prezzo ragionevole. Infondo a questa classifica stanno invece proprio Milano e Bolzano, che confermano le difficoltà del mercato immobiliare cittadino nel nostro Paese. Particolare il caso di Firenze, una delle poche città a unire una scarsa percezione di opportunità lavorative a basse aspettative sugli alloggi. Terzultimo posto assoluto per il capoluogo toscano.

Tra i centri in maggiore difficoltà a livello lavorativo, Cagliari e Venezia risultano, insieme a Firenze, i peggiori per quanto riguarda il costo degli alloggi, restando a livelli di percezione simili a quelli di Trento e Parma.