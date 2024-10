La Commissione europea si scaglia contro l'Italia per le condizioni di lavoro dei docenti: il governo non ha fatto abbastanza

Fonte: ANSA Giorgia Meloni

I rapporti tra l’Italia e l’Unione europea non sono sempre stati rosei, questa è cosa nota, e la situazione con l’attuale governo non è migliorata. Basti pensare a quanto avvenuto sul delicato tema delle concessioni balneari.

Si ha la sensazione che il nostro Paese sia sempre in ritardo e alla ricerca di rinvii e concessioni. Stavolta però la Commissione ha deciso di deferirci alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Il motivo? “Tale Paese non ha posto fine all’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato e a condizioni di lavoro discriminatorie”.

Italia deferita dalla Commissione europea

Il tema del lavoro dovrebbe essere al centro del dibattito politico in maniera costante, pratica e seria. Siamo un Paese che non riesce a garantire una necessaria tutela e una dignità sul posto di lavoro. L’abuso di contratti a tempo determinato ne è un esempio lampante e la Commissione ha deciso di “redarguire” in maniera seria e gravosa il governo di Giorgia Meloni.

Il riferimento va alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio e ora l’Italia dovrà rispondere del proprio operato, o della mancanza dello stesso, dinanzi alla Corte di giustizia dell’Unione europea. La speranza di molti è che tutto ciò possa condurre a un forzato e necessario cambiamento, in un Paese in cui anche la pubblica amministrazione non si esime da questo tipo di infrazioni.

Stando a quanto ribadito dalla Commissione europea, l’Italia non dispone ad oggi delle “necessarie norme per vietare la discriminazione in relazione alle condizioni di lavoro e l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinato”.

Precariato a scuola

Un esempio eclatante del fallimento del nostro Paese sotto questo aspetto è rappresentato dal mondo scolastico. Occorre sottolineare, ovviamente, come la creazione di tale condizione non dipenda in alcun modo dall’attuale esecutivo, reo solo di mancanza d’intervento, a fronte di annunci in pompa magna relativi a presunti risultati eccellenti in ambito lavoro.

La nostra legislazione non prevede una progressione salariale incrementale per i docenti a tempo determinato, che faccia riferimento ai precedenti periodi di servizio. Una lampante discriminazione, sottolinea la Commissione, se si paragona il loro stato a quello dei docenti con contratto a tempo indeterminato. Nel loro caso, infatti, si prevede il diritto a tale progressione. Il risultato? Insegnanti di serie A e serie B, con i secondi che devono subire anche questo gravoso danno, oltre alla totale incertezza sulle proprie entrate fisse e posizionamenti in giro per l’Italia.

“In aggiunta, in violazione del diritto dell’Ue, l’Italia non ha adottato provvedimenti efficaci per prevenire l’utilizzo abusivo di una successione di contratti a tempo determinati ai danni del personale amministrativo, tecnico e ausiliario nelle scuole pubbliche. Ciò configura una violazione del diritto dell’Ue in materia di lavoro a tempo determinato”.

IN AGGIORNAMENTO