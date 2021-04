I laureati Link Campus University trovano lavoro entro sei mesi dalla laurea

editato in: da

L’anno scolastico sta per terminare e tanti studenti si apprestano a scegliere il corso di laurea: è una scelta cruciale, soprattutto oggi, che il mercato del lavoro è altamente competitivo e richiede competenze trasversali, legate non solo al settore di riferimento, ma anche a una serie di cosiddette “soft skill”. In questo contesto, scegliere l’Università migliore è una vera missione.

Nel panorama italiano spicca l’Università Link Campus University, che nell’ultimo anno ha raggiunto ottimi risultati, descritti in un report interno. L’indagine ha svelato che il 90% di laureate e laureati trova lavoro entro 6 mesi dalla laurea. I dati sono ancora più incoraggianti, se si pensa alle difficoltà legate al momento storico che viviamo: il Covid-19 ha penalizzato il mondo del lavoro e ancora di più la categoria dei giovani in cerca del primo impiego dopo la laurea. Qual è la ricetta di successo dell’Ateneo?

Link Campus University: ecco dove trovare lavoro subito dopo la laurea

Secondo il report, oltre il 90% di studentesse e studenti del Link Campus University hanno trovato occupazione in Italia o all’estero a meno di un anno dalla laurea. Il 60% dei giovani laureati ha un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Tali risultati positivi e incoraggianti sono dovuti a una serie di fattori, tra cui i corsi di laurea costruiti in modo da offrire competenze e conoscenze, che possono essere davvero messe in pratica dopo la laurea. Infatti, secondo la ricerca svolta dall’Ateneo romano il 94% dei laureati utilizza la formazione universitaria nella pratica lavorativa.

Link Campus University e gli accordi con le migliori aziende e realtà al mondo

Ma c’è un altro elemento distintivo. L’Università ha stretto un dialogo sinergico con le aziende e il mondo produttivo. Esistono, infatti, una serie di accordi di collaborazione con le realtà imprenditoriali più importanti e innovative di tutto il mondo.

Si parla di realtà come CONI, Museo Nazionale Etrusco, i-Com, Adecco, UEFA, l’Ordine degli Avvocati di Roma e tante altre organizzazioni e aziende di prestigio. Sono loro a ospitare, tramite stage e tirocini, chi frequenta corsi di laurea, laurea magistrali e Master presso la Link Campus University. Tirocini e stage in azienda, nel 28% dei casi si concretizzano con un’assunzione.

L’offerta formativa di Link Campus University

L’Università Link Campus University è caratterizzata da una vasta offerta formativa, composta da corsi e percorsi di studio altamente qualificanti, molti di questi arricchiti grazie a partnership esterne. Tra questi troviamo, per esempio:

il corso di laurea e laurea magistrale in videogames in collaborazione con Vigamus Academ

i percorsi di studio dedicati allo sport e realizzati insieme al CONI

il corso di laurea magistrale in Consulenze del lavoro e gestione delle risorse umane curato in partnership con il supporto del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro.

Questi sono solo pochi esempi. L’istituto si impegna ad analizzare le esigenze e tendenze del mondo del lavoro per migliorare ogni anno i propri corsi di laurea e Master, dove dominano metodi di insegnamento all’avanguardia.

Grazie a questi fattori, la Link Campus University è tra le dieci migliori Università di Roma secondo il Censis, l’istituto di ricerca socio-economica italiano che ha stilato la classifica dei migliori Atenei (pubblici e privati, di piccola e media grandezza) dove studiare.

In conclusione, chi si prepara a scegliere un nuovo corso di laurea o desidera migliorare le proprie competenze professionali può trovare nell’ Università Link Campus University un’ottima alleata per raggiungere i propri obiettivi.